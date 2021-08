Florin Bratu reconstruiește naționala U21. Lotul pentru amicalele cu Anglia și Georgia. Pe cine a convocat Lobonț la U20

Instalat pe banca naționalei U21 a României în locul lui Adrian Mutu, care antrenează la această oră nou-promovata FC U Craiova 1948, are o misiune extrem de dificilă. Până în 2023, când este programată următoarea ediție a Campionatului European, trebuie să construiască o echipă capabilă să repete performanțele generației anterioare, iar primii pași îi va face chiar în această toamnă.

În lotul pentru partidele amicale cu Anglia (3 septembrie) și Georgia (7 septembrie) au fost incluși deja consacrații Radu Drăgușin, Octavian Popescu, , precum și câțiva jucători din Liga a doua.

Florin Bratu începe reconstrucția la naționala U21. A anunțat lotul pentru amicalele din această toamnă

„Vreau ca în aceşti doi ani să formez un grup foarte bun la nivel de echipă, cu care să atacăm Campionatul European şi să avem rezultate. La nivel de echipe de club participăm din ce în ce mai puţin la nivel internaţional şi lucrul ăsta ne dăunează.

Noi oferim jucătorilor meciuri foarte bune ca şi calitate, ca dinamică. Vrem să-i vedem că vin cu drag. Cea mai mare provocare pot spune că, schimbându-se generaţiile acum, este să formezi un grup.

Va fi o generaţie schimbată total. Nu o să mai vedeţi niciun jucător pe care l-aţi văzut în ultimii 2-3 ani la nivel de under 21. Trebuie să avem grijă, să evaluăm foarte bine.

Avem o masă bună de jucători din care putem alege. Avem o generaţie bună, tehnică, inteligentă, însă vom vedea cum vom reacţiona la nivel internaţional. Suntem aici să le punem cap la cap ca să ducem peste doi ani echipa la turneul final la un nivel foarte bun”, declara Florin Bratu la prima sa conferință de presă ca selecționer al României U21.

Lotul pentru amicalele cu Anglia și Georgia:

Portari : Mihai Popa (FC Voluntari), Răzvan Ducan (CS Mioveni), Szilard Gyenge (AFK Csikszereda)

: Mihai Popa (FC Voluntari), Răzvan Ducan (CS Mioveni), Szilard Gyenge (AFK Csikszereda) Fundași : Alexandru Georgescu (Farul Constanța), Alexandru Țîrlea (Deportivo Alaves B/Spania), Radu Drăgușin (Juventus/Italia), Bogdan Racovițan (FC Botoșani), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Sorin Șerban (FCSB), Valentin Țicu (ACS Petrolul 52)

: Alexandru Georgescu (Farul Constanța), Alexandru Țîrlea (Deportivo Alaves B/Spania), Radu Drăgușin (Juventus/Italia), Bogdan Racovițan (FC Botoșani), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Sorin Șerban (FCSB), Valentin Țicu (ACS Petrolul 52) Mijlocași : Victor Dican (Universitatea Cluj), Dragoș Albu (U Craiova 1948 SA), Ovidiu Perianu (FCSB), Vlad Pop (U Craiova 1948 SA), Alexandru Cîmpanu (Universitatea Craiova), Antonio Sefer (FC Rapid 1923), David Miculescu (UTA Arad), Alexandru Ișfan (FC Argeș), Alexi Pitu (Farul Constanța), Octavian Popescu (FCSB), Claudiu Petrila (CFR Cluj)

: Victor Dican (Universitatea Cluj), Dragoș Albu (U Craiova 1948 SA), Ovidiu Perianu (FCSB), Vlad Pop (U Craiova 1948 SA), Alexandru Cîmpanu (Universitatea Craiova), Antonio Sefer (FC Rapid 1923), David Miculescu (UTA Arad), Alexandru Ișfan (FC Argeș), Alexi Pitu (Farul Constanța), Octavian Popescu (FCSB), Claudiu Petrila (CFR Cluj) Atacanți: Cristian Dumitru (FC Argeș), Louis Munteanu (Fiorentina/Italia), Ianis Stoica (FCSB)

Ce jucători a convocat Bogdan Lobonț la U20

Și Bogdan Lobonț, , a anunțat în cursul zilei de marți, 24 august, lotul pentru amicalele cu Portugalia și Anglia, programate pe 2, respectiv 6 septembrie. Înființată în iarna anului trecut, această reprezentativă are ca scop eliminarea ecartului dintre Under 19 și Under 21. Au fost convocați următorii jucători: