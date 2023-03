Florin Bratu s-a întors în antrenorat! Pe cine va pregăti fostul selecționer al României U21: „Condițiile sunt excelente”

Florin Bratu s-a întors în antrenorat după ce la finalul lunii august 2022. În vârstă de 43 de ani, tehnicianul care a pregătit-o și pe Dinamo o va antrena pe Karmiotissa în prima ligă din Cipru, acolo unde antrenează un alt român, Bogdan Andone.

Florin Bratu s-a întors în antrenorat! Fostul selecționer al României U21 o va pregăti pe Karmiotissa

a ajuns la o înțelegere pentru a o prelua pe Karmiotissa, locul 4 în play-out-ul primei ligi din Cipru, potrivit . Fostul selecționer al „tricolorilor mici” nu va fi adversar cel puțin până la finalul sezonului cu Bogdan Andone. Apollon Limassol, echipa pregătită de antrenorul român, se află în play-off și luptă pentru un loc de cupe europene.

În prezent, Florin Bratu are misiunea de a o salva de la retrogradare pe Karmiotissa care se află pe locul 4 în play-out, cu 30 de puncte, la opt puncte de primul loc retrogradabil.

Antrenorul român care le-a pregătit de-a lungul carierei, printre altele, pe Dinamo, Aerostar Bacău sau Concordia Chiajna s-a despărțit vara trecută de naționala României U21, după ce îi expirase contractul cu Federația Română de Fotbal.

Florin Bratu, prima reacție după ce a semnat în Cipru: „Condițiile sunt excelente”

Florin Bratu a dezvăluit că a semnat un contract valabil până la finalul acestui sezon cu opțiune de prelungire. Tehnicianul român a rămas impresionat de condițiile pe care le-a găsit la echipa din Cipru. „Sunt de două zile în Cipru! Am vrut să am o experiență și în afara României. Am semnat cu Karmiotissa, iar obiectivul este să ajungem pe un loc cât mai bun în play-out.

Condițiile din Cipru sunt excelente, am fost impresionat de ceea ce am găsit aici. Înțelegerea este până în vară, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon”, a declarat Florin Bratu, potrivit .

Florin Bratu s-a întors în antrenorat la Karmiotissa, unde joacă un fost fotbalist de la Dinamo și FCSB

În Cipru, Florin Bratu îl va antrena și pe Răzvan Grădinaru, fostul fotbalist al lui Dinamo și FCSB. Mijlocașul s-a transferat la Karmiotissa din postura de jucător liber de contract în vara trecută. Ultima oară în România, jucătorul în vârstă de 27 de ani îmbrăcase tricoul lui Dinamo.

Bogdan Andone a revenit la Apollon Limassol, de această dată ca antrenor, la începutul lunii februarie. Echipa antrenorului român în vârstă de 48 de ani ocupă locul 5 în play-off, cu 50 de puncte în 28 de partide și se află la patru puncte de cupele europene.

De precizat este faptul că, Apollon, care este campioana en-titre în Cipru, are victorii pe linie de când Bogdan Andone a preluat banca tehnică (5). Două dintre acestea au venit în play-off cu rivalele AEK Larnaca (1-0) și Omonia Nicosia (3-1). Fostul antrenor de la Astra și de la Voluntari a vorbit despre diferența dintre SuperLiga și primul eșalon al fotbalului din Cipru.

„Echipele din Cipru par mult mai cu picioarele pe pământ”

„Salariile sunt clar mai mari decât în România și poate că și de aceea jucători buni aleg să joace în Cipru. De asemenea, sunt fotbaliști împrumutați din țări cu campionate puternice ca Italia, ca Grecia, de exemplu, care acceptă să joace aici pentru că sunt mulțumiți de condiții și de salarii.

Nu este întâmplător că AEK Larnaca a jucat în optimile Conference League. E o performanță să ajungi până aici. Și o chestie diferită față de noi este că echipele din Cipru par mult mai cu picioarele pe pământ decât cele din România.

Noi visăm să vindem jucători de multe milioane, avem impresia că puțini au valoarea noastră. În schimb, ei iau fotbaliști tineri, de perspectivă, care sunt folosiți o perioadă și apoi vânduți. Clar că nu în pierdere”, a declarat Andone, potrivit sursei menționate.