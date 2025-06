Florin Bratu și Ionel Dănciulescu pregătesc un nou început pentru CS Dinamo după promovarea în Liga 2: „Vom îmbunătăți lotul!” / „Fuziune? Noi suntem deschiși”

CS Dinamo a scris istorie miercuri, 4 iunie. Bucureștenii au promovat în Liga 2 la capătul unui baraj final contra Vediței Colonești. Florin Bratu și Ionel Dănciulescu au spus ce urmează acum pentru echipa Ministerului de Interne.

Florin Bratu vrea să facă performanță la CS Dinamo

După 4-2 în meciul tur, CS Dinamo a remizat la retur, 1-1 cu Vedița Colonești și , performanță atinsă anul acesta în urma barajelor și de echipe precum CS Tunari, FC Bacău, CSM Olimpia Satu Mare și Gloria Bistrița.

Florin Bratu, instalat pe banca tehnică a echipei bucureștene în vara anului trecut, are ambiții mari. Fostul mare atacant român vrea să ridice și mai mult nivelul, vorbind chiar și despre o fuziune cu FC Dinamo, echipa din SuperLiga.

„Am venit aici ca să fac performanță și ca să promovez”

„Eu am venit aici ca să fac performanță și ca să promovez. Și mă bucur că am reușit. Vreau să-i mulțumesc lui Danciu și lui Ionuț Popa, președintele clubului. El a insistat să vin la echipă. Nu eram atât de decis, dar uite că i-a ieșit. Și acum sunt fericit.

Îi mulțumesc și lui Ionuț Lupescu pentru că a fost alături de noi aproape meci de meci. Uite că am adus CS Dinamo în Liga 2. Mă bucur pentru băieți și pentru Academie, unde avem 400 de copii.

„Noi și FC Dinamo am fost mereu în dialog!”

Noi și FC Dinamo am fost mereu în dialog. Dacă vom putea să colaborăm și să luăm jucători o vom face cu drag. Ne vom așeza la masă și vom vedea ce obiective vom avea în Liga 2. Această promovare înseamnă enorm. Orice obiectiv împlinit e o reușită. Am venit aici să mă relansez și eu. Simțeam nevoia să mă fac din nou cunoscut. Trebuie să am o performanță.

Mă gândesc la duelurile din Liga 2. E un nivel superior, va fi o provocare pentru jucător. Vom îmbunătăți lotul și ne vom face simțită prezența în fiecare meci”, a declarat Florin Bratu.

Ionel Dănciulescu nu spune „nu” unei fuziuni: „Suntem deschiși. O așteptăm, mingea e în terenul lor!”

Team managerul lui CS Dinamo, Ionel Dănciulescu, a evidențiat importanța promovării și a subliniat că mingea este în terenul lui FC Dinamo în privința unei eventuale fuziuni,

„E o fericire foarte mare. Mă bucur foarte mult pentru ce am realizat în acest sezon. Pentru ce a realizat acest grup frumos. Florin Bratu a muncit zi de zi. Și cu ajutorul meu, trebuie să recunoaștem (n.r- râde). Mă laud un pic. S-a muncit mult, zi de zi. Emoțiile sunt foarte mari.

Sezonul acesta e creația mea și a lui Florin, cu sprijinul celor de la CS Dinamo, care ne-au creat toate condițiile pentru performanță. Le mulțumesc în special lui Ionuț Popa și Ionuț Lupescu, care ne-au susținut de la început. E o bucurie mare. Vedem de mâine ce va fi. Mai vreau să spun ceva. Această echipă a pornit la sugestia lui Dănuț Lupu. El a pornit proiectul.

„Noi suntem deschiși. La noi nu există mai multe Dinamo. Există un singur Dinamo!”

Prime? Aici e Ministerul de Interne. Mai greu cu primele și banii. Mi se pare sistemul cel mai greu. E foarte greu să promovezi de la Liga 3 la Liga 2. Noi am jucat de 7 ori în acest sezon cu Vedița Colonești. E foarte greu. Dar ne bucurăm foarte mult.

Fuziune? Noi suntem deschiși. Eu cred că tinerii lui Dinamo ar trebuie să crească la Liga 2, nu la Liga 3. Așteptăm fuziunea. Mingea e în terenul lor! Noi suntem deschiși. La noi nu există mai multe Dinamo. Există un singur Dinamo.”, a declarat și Ionel Dănciulescu.