Florin Bratu, verdict înainte de U Craiova – Egnatia! A înfruntat campioana Albaniei și anunță: „Eu zic că 100%!” Exclusiv

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova se pregătește pentru duelul cu Egnatia din Conference League, iar FANATIK a stat de vorbă cu unul dintre puținii antrenori români care au simțit recent, pe propria piele, forța campioanei Albaniei. Florin Bratu a întâlnit-o pe Egnatia în perioada în care o pregătea pe Partizani Tirana și știe ce pericole îi așteaptă pe olteni. Fostul atacant al naționalei a identificat oamenii-cheie ai adversarei, a explicat cum joacă albanezii și a oferit un verdict categoric: Universitatea Craiova va trece de faza ligii din Conference League!

Florin Bratu a înfruntat-o pe Egnatia în Albania! Ce le transmite oltenilor înaintea meciului din Conference League

Universitatea Craiova are parte de un adversar mai puțin familiar publicului din România, dar pe care Florin Bratu îl cunoaște foarte bine. Fostul internațional român a antrenat-o recent pe Partizani Tirana și într-o partidă pierdută cu 1-2. Experiența din Albania îi oferă lui Bratu o perspectivă aparte asupra confruntării de joi. Nu vorbește doar din ce a văzut la televizor sau din statisticile adversarei, ci după ce a pregătit efectiv un meci împotriva formației care va veni la Craiova.

ADVERTISEMENT

În exclusivitate pentru FANATIK, tehnicianul a vorbit despre progresul fotbalului albanez, despre diferențele față de SuperLiga și despre fotbaliștii care pot pune probleme campioanei României. De asemenea, , inclusiv datorită avantajului terenului propriu. Mai mult, este convins că oltenii își vor continua parcursul european și după încheierea fazei ligii.

Florin Bratu, interviu exclusiv pentru FANATIK: „Egnatia e o echipă pe care trebuie să o iei în serios”

Florin, ai avut recent o experiență ca antrenor în Albania, la Partizani Tirana. Cum a fost această perioadă pentru tine și cu ce impresie ai rămas despre fotbalul albanez?

ADVERTISEMENT

– A fost pentru prima dată când am fost în Albania și pentru prima dată când am simțit fotbalul albanez. Mi-au lăsat o impresie bună din toate punctele de vedere. Campionatul albanez este într-o creștere continuă, iar lucrul acesta se vede și la echipe de club. Au o echipă în Conference, această Egnatia, echipa națională, în ultimii ani, a urcat și în clasamentul FIFA. Deci e altceva față de ce știm cu toții și mă bucur pentru că am rămas cu o experiență foarte bună, frumoasă, pentru tot ce înseamnă viitorul meu ca antrenor

ADVERTISEMENT

Cum ți s-a părut nivelul campionatului din Albania în comparație cu SuperLiga României? Sunt diferențe mari între cele două competiții sau fotbalul albanez a recuperat din decalaj?

ADVERTISEMENT

– Nu e neapărat o diferență foarte mare. E o diferență, da, dar nu foarte vizibilă. Probabil unele meciuri din campionatul României sunt peste ce am văzut și simțit acolo, dar am spus că vin și ei tare din urmă. De la anul vor să mărescă numărul de echipe din prima ligă de la 10 la 12, așa că nu stau nici ei rău deloc.

Joi, Universitatea Craiova întâlnește Egnatia, o echipă pe care ai înfruntat-o chiar tu, când Partizani a pierdut cu 2-1. Ce impresie ți-a lăsat Egnatia și cât de puternică este, în realitate?

ADVERTISEMENT

– Craiova e favorită, e clar, mai joacă și acasă. Egnatia e o echipă care joacă de ceva timp împreună, cu jucători individuali interesanți, tehnici. O echipă pe care trebuie să o iei în serios, pentru că are și o doză de imprevizibilitate, iar lucrul acesta te poate ține în gardă, cumva. E o echipă interesantă, o să vedeți, cu jucători buni pe anumite posturi. E o echipă care a jucat mai mereu într-un sistem cu 5 fundași. Nu știu exact cum mai e acum, dar e o echipă interesantă.

Florin Bratu a dezvăluit cine este „creierul” Egnatiei! Ce jucători îi pot pune probleme Universității Craiova

Care este cel mai periculos jucător al Egnatiei? Pe cine ar trebui să urmărească în mod special jucătorii Universității Craiova?

– Au mijlocașul ăla al lor, în fața apărării, Alexi, care e și căpitanul echipei. Pe la el cam trec toate mingile și e creierul de acolo. Au mai mulți buni, mai e și Loukili, jucător cu care eu am mai lucrat acum vreo 3 ani în Cipru, la Karmiotissa. Mai e un număr 10 interesant Albanese, e foarte tehnic, dar și un atacant cu viteză bună, Gruda. Pot spune și de fundașul lor central Bitri. E o echipă de care trebuie să ai grijă și care e periculoasă la faze fixe. În niciun caz nu trebuie subestimată.

Care este principala slăbiciune a albanezilor? Unde crezi că poate lovi Universitatea Craiova pentru a obține victoria?

– Clar au și ei slăbiciuni, e normal, dar depinde de antrenorul Craiovei de cum le vede în timpul meciului. Se analizează echipa adversă, așa cum sunt sigur că o și face Coelho și va vedea punctele vulnerabile.

Cum ai aborda partida de joi? Ar trebui Craiova să atace din primul minut sau este nevoie de mai multă răbdare împotriva unei echipe precum Egnatia?

– Nu cred că Universitatea Craiova își va schimba stilul pentru acest joc. Craiova e o echipă ofensivă, echilibrată în toate compartimentele și cred că va aborda și acest meci fix la fel cum a făcut-o și până acum: va avea posesia, va domina jocul, iar cumva Egnatia va aștepta. Totuși, să știți că și lor le place să aibă mingea, dar depinde de fiecare echipă cum va reuși să țină balonul, să aibă controlul mingii. Contează mult planul de joc, deci sunt mai multe la mijloc.

„Eu zic că 100% va trece!”. Florin Bratu, convins că Universitatea Craiova va continua aventura europeană

Este Egnatia, la ora actuală, cea mai puternică formație din Albania?

– Sigur este cea mai tare acum, pentru că e câștigătoarea ultimelor trei campionate. Mai mult, doar ei sunt în Europa și e și pe primul loc în campionat acum. Chiar i-am simțit puternici pentru campionatul Albaniei.

Cum ți s-a părut până acum parcursul Universității Craiova în Conference League? Ai apucat să vezi vreun meci, cu Getafe sau Inter Descaldes?

– Sincer, nu am văzut meciurile, am fost tot plecat. Știu că are 4 puncte Craiova. Are un lot valoros, numeric, poate să alinieze două echipe competitive, deci nu cred că-și face probleme din punctul ăsta de vedere. Se descurcă și în Europa

Până acum, în primăvara europeană a Conference League s-a ajuns și cu 7 puncte câștigate în grupă. Crezi că poate trece Craiova de faza ligii în acest an?

– Eu zic că 100% va trece, e clar. Fiecare echipă, atunci când joacă în Europa, încearcă să se autodepășească, deci toate meciurile vor fi grele. Nu prea am mai văzut scoruri fluvii în Europa în ultimii ani, deci trebuie mare atenție. Dar eu zic că va merge mai departe Universitatea.

Florin Bratu a dat pronosticul pentru Universitatea Craiova – Egnatia

Te provoc la un pronostic: cine câștigă Universitatea Craiova – Egnatia, ce scor anticipezi?

– Un scor nu știu, e greu, dar cred că va câștiga Craiova. Contează cum va aborda meciul și, chiar dacă nu va fi ușor, va lua toate cele trei puncte cumva.

Va conta mai mult și faptul că fanii Craiovei vor umple stadionul?

– E un mare atu. Se joacă la Craiova, fanii contează mult acolo, iar jocul echipei e mult mai diferit când joacă acasă. E greu acolo, de aceea zic că e favorită Craiova