Florin Buricea a rămas fără mâini la 13 ani, dar i-a dat gata pe jurații Chefi la cuțite

Florin Buricea le-a oferit juraților show-ului culinar „Chefi la cuțite” de la Antena 1 o adevărată lecție de viață. Bărbatul în vârstă de 35 de ani a impresionat datorită preparatului, dar și lecției de viață pe care telespectatorii au avut șansa să o afle.

Rămas fără mâini încă de la vârsta de 13 ani, după ce s-a electrocutat, bărbatul i-a dat gata pe Florin Dumitrescu, Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea. Concurentul a venit să-și testeze rețele culinare și va merge în etapa următoare a sezonului cu numărul 8.

Florin Burcea are o poveste de viață emoționantă, o tragedie schimbându-i complet cursul vieții. Avea 13 ani când a fost nevoit să recupereze mingea în urma unui joc de fotbal. Din păcate, aceasta a ajuns într-un post de transformare a curentului electric, bărbatul fiind electrocutat.

Florin Buricea, concurentul care a impresionat juriul Chefi la cuțite. Gătește fără mâini

„La 13 ani am fost electrocutat într-o centrală. Mi-au amputat mâinile. După un timp am început să fac lucruri și am ajuns să fac orice apoi.

Am terminat școala, am mers la facultate, din 2013 sunt căsătorit și am și o fetiță de patru ani. Acum am și al doilea job, livrez mâncare cu bicicleta pe care am luat-o de la un prieten”, a mărturisit concurentul în fața juriului Chefi la cuțite.

Pe lângă faptul că, de câteva luni livrează mâncarea cu bicicleta, Florin Buricea mai are și un alt loc de muncă. Mai exact, bărbatul de 35 de ani lucrează de ani buni la centrul de copii și juniori al clubului Dinamo, fiind un fan înfocat al acestei echipe de fotbal.

Tragicul accident care a dus la amputarea ambelor mâini nu l-a împiedicat pe concurent să aibă o viață cât de cât normală. S-a căsătorit și chiar are o fetiță în vârstă de 4 ani pentru care muncește să-i ofere cele necesare.

Florin Buricea a primit două cuțite din partea juraților de la Antena 1, Florin Dumitrescu mărturisind la final că regretă că nu i-a oferit votul de încredere.

„Chiar îmi pare rău acum pentru votul meu”, a fost replica bucătarului. Cu toate acestea concurentul va merge în etapa următoare unde cu siguranță, îi va impresiona pe jurați cu preparatele sale culinare.

