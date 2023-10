dincolo de… Busu! Ce fel de elev a fost, ce materii i-au plăcut la școală, cum a ajuns la teatru, cu ce echipă ține, care-i topul fotbaliștilor din inima sa, cum a reușit să slăbească 15 kilograme, unde s-ar muta din România. dincolo de Busu…

Florin Busuioc dincolo de… Busu: „Ne lipsește determinarea nu numai în fotbal, este ceva general”

Poate o să vă întrebați, retoric, bine-nțeles, ce ar mai fi de știut… de aflat, de fapt, mai bine zis… despre . Ce fel de elev a fost, ce materii i-au plăcut la școală, cum a ajuns la teatru, cu ce echipă ține, care-i topul fotbaliștilor din inima sa, cum a reușit să slăbească 15 kilograme, unde s-ar muta din România. dincolo de Busu…

ADVERTISEMENT

Zâmbetul cald, vorba socotită, sfătoasă, prezența necesară precum cafeaua de dimineață, dimineața la Știrile Pro TV, la rubrica Meteo. Citiți interviul următor și veți descoperi mai mult decât actorul, vedeta, omul de televiziune, omul problemelor, niciodată omul-problemă, prezentatorul vremii și, uneori, a vremurilor, veți descoperi cine este dincolo de Busu…

Omul mereu ocupat

Busu, în primul rând de unde, de la cine… Busu?

– Busu mi s-a spus când am ajuns în PRO TV. În liceu, toată lumea îmi zicea „Busy”, fiindcă eram foarte ocupat. În PRO, nu mai știu cine mi-a zis Busu pentru prima oară…

ADVERTISEMENT

Ce mare evenimente fotbalistic a marcat anul în care te-ai născut? Ca să-l ghicească cititorii. Tot îți plac ție ghicitorile…

– A fost Campionatul Mondial de Fotbal din Chile, la care a câștigat cu 3-1 în fața Cehoslovaciei.

ADVERTISEMENT

„Nu mi-a plăcut matematica deloc, mi-a plăcut istoria, limba română foarte mult și limba engleză”

Apropo de problemele pe care le dai telespectatorilor în fiecare dimineață, ți-a plăcut matematica de mic? Pentru că multe sunt de matematică…

– Nu, nu mi-a plăcut matematica deloc. În clasa a XI-a, profesorul de matematică ne-a spus că cei care nu dau examen din matematică pot să stea în ultima bancă, să învețe la ce au de învățat și să termine cu nota 7. Asta am și făcut.

ADVERTISEMENT

Toți care nu dădeau examen din matematică pentru intrarea la facultate s-au dus în spate, în ultimele bănci și învățau pentru ce aveau ei nevoie. Profesorul ne-a dat, așa cum ne-a promis, nota 7.

Mai mult decât atât, la teze lucram cum știam și luam note mari, nu doar 7. Oricum, el ne-a promis că avem nota 7 la matematică, indiferent ce s-ar întâmpla.

Ce materii ți-au plăcut la școală?

– Mi-a plăcut istoria, limba română foarte mult și limba engleză.

Ai fost un elev „iminente” sau „unul dintre noi”?

– Am fost „unul dintre noi”. N-am fost eminent și nici nu mi-am dorit să fiu.

Cele 3 motive pentru care „a dat” la Teatru, de la pasiune la… cocserie!

Cum te-ai decis să te faci actor?

– Când am renunțat la atletism, eu aș fi vrut să fac UNEFS, ceva de și cu sport… Dar m-am lovit la un picior și nu am mai prins lotul. Eram atlet de performanță și mă întrebam ce pot eu să fac.

Pentru că tata era directorul clubului Siderurgistul și regizorul trupei de teatru de acolo, am zis: „Gata! Mă duc la trupa de teatru a tatei!”, el chemându-mă de mult în trupa lui. M-am dus și așa mi-am început activitatea de actor al Teatrului Popular din Hunedoara. Am făcut niște spectacole care au luat premii prin țară, eram destul de bunicel. Așa că am dat la Teatru din mai multe motive.

În primul rând, pentru că îmi plăcea foarte mult meseria asta. În al doilea rând, pentru că voiam să ajung celebru, îmi doream să fiu cunoscut. În al treilea rând, dar asta a apărut mai târziu, după ce am picat la primul examen și m-am angajat în cocserie și plecam la 5 dimineața de acasă ca să ajung la timp, mi-am dorit foarte tare să nu fiu nevoit să mă trezesc de dimineață. Să încep la 10, să mă trezesc la 8:00-8:30, ca omul, să încep repetițiile în liniște, după o cafea și un mic dejun. Totuși, uite că soarta a făcut astfel încât să mă trezesc foarte devreme. 😊

Ai intrat din prima la Institutul de Teatru? Cu cine ai dat examenul? A fost vreo „fază de povestit” la examen?

– Din prima încercare a cincea oară! 😊 Nu-mi amintesc faze de povestit, dar știu că am dat examenul cu , care nu știu dacă m-a plăcut foarte tare, pentru că la improvizație mi-a dat 7 sau 8.

Însă i-am plăcut foarte mult lui și , care la monolog și povestire mi-au dat 10. Practic, ei m-au băgat la teatru. La română am luat 10, pentru că știam română și eram destul de bun.

Mi se pare mie sau ți-a plăcut mai mult marele ecran decât scena teatrului?

– Nu, niciodată! Filmele pe care le-am făcut au fost conjuncturale și dintr-o dorință de a face film din când în când, dar nu mi-a plăcut foarte mult filmul.

Îmi place teatrul, scena, relația nemijlocită cu spectatorii, în care emoțiile se transmit dintr-o parte în alta. Nu pot să spun că ai aceeași senzație când ești pe marele ecran. Când ești pe scena teatrului, simți emoția și vibrația care vin din sală, ceea ce este absolut de neînlocuit.

„Fotbaliștii din inima mea: Misa Klein, Ioan Andone și Romulus Gabor, de la fostul Corvinul Hunedoara, pe care i-am iubit și îi iubesc în continuare. Iar de «afară» Lionel Messi și Kylian Mbappe”

Între „Cel mai bun prezentator meteo al anului din Europa” în 2010 și dispariția… graficii în live!

Ești printre cei din ce în ce mai puțini care se confundă cu PRO TV de la începuturile postului, din 1995… Cum ai intrat în lumea PRO? „Dăruiești și câștigi” a fost debutul?

– Am intrat în lumea PRO TV în ’95. Debutul a fost înainte de a emite PRO TV, când făceam dublaje pentru desene animate care urmau să intre peste șase luni. Noi le făceam din vară, iar ele urmau să intre pe post sâmbăta și duminica… toamna! 😊

Mai târziu, m-am „pricopsit” cu a face voice-over la emisiunile concurs, pentru că George Vintilă, care făcea asta, a venit și m-a rugat să fac. El voia să plece la radio, să facă alte lucruri și alte proiecte. Am zis: „Da, sigur, cum să nu?”…

„Dăruiești și câștigi” a venit mai târziu. După aceea, a venit „Bingo”, iar mai târziu a venit emisiunea „Bucătăria lui Radu”… cu regretatul mare, mare om … (se oprește o clipă, apăsat de amintiri…)

Între timp, m-am apucat de „Meteo”…. Prognoza meteo mi-a plăcut atât de tare și m-am identificat atât de mult cu acest program încât am zis că nu mai plec de aici.

Cum a ajuns „Cel mai bun prezentator meteo al anului din Europa” în 2010, titlu conferit de Societatea Europeană de Meteorologie, la… Meteo? Acum vreo… 27 de ani, corect?

– Da, a trecut ceva timp… Probabil că am fost foarte bun, nu numai eu, dar și pachetul pe care l-am prezentat acolo. Pachetul întreg: producția, grafica, tot ce s-a întâmplat acolo a fost atât de bine făcut, încât a primit acel premiu. Premiul nu este al meu, este al întregii echipe.

Cel mai dificil moment la Meteo?

– Au fost multe momente dificile… Cel mai bun exemplu este când îți dispare grafica în live și nu ai cum să susții cele spuse.

15 kilograme date jos cu „regim și proceduri de remodelare corporală”

Apropo de momente dificile… Vorbește lumea că ai slăbit 15 kilograme, că ai găsit dieta ideală ca să te păstrezi ca… busuiocul, alimentul minune care nu îngrașă…

– Am reușit cu ajutorul lui Carmen Barcan, care este terapeuta cu care lucrez și care îmi face și niște proceduri de remodelare corporală. Este o femeie absolut senzațională, are și licență de nutriționist și mi-a dat un regim foarte bun, care nu este același mereu, îl mai schimbă la câte o săptămână.

Să știi că slăbitul acesta s-a produs și cu ajutorul procedurilor pe care mi le face. Încă nu arăt foarte bine, mai am de slăbit cam 15 kilograme… Aceste proceduri nu neapărat că ajută la slăbit, dar se vede la centimetri, în circumferința taliei, se vede că… scad!

La micul dejun, atunci când îl mănânc… pentru că se întâmplă rar, eu mă trezesc la 5:30… dar când mănânc aleg un iaurt cu afine, zmeură, puțină nucă pisată și o linguriță de miere, mai pun și ovăz, și semințe de in, câteodată pun și chia.

Nu mai mănânc mici, sosuri, paste, pâine… bine, mănânc doar o pâine fără gluten, care de fapt sunt crackersi. Mă simt puțin vinovat pentru că de ziua mea (n.a. – 19 mai) am fost la un restaurant și am mâncat un biban de mare cu un sos și niște focaccia. De tort nu m-am atins! 😊

De ce s-ar muta în… Tenerife, „deși nu am fost niciodată și nu știu cum e…”

Locul favorit pentru concediu?

– N-am un loc favorit pentru concediu. Unde mă port pașii, acolo mă duc. Încerc să mă bucur de locul în care mă aflu.

Unde te-ai muta cu toată familie dacă ar trebui să pleci din România?

– În , deși nu am fost niciodată și nu știu cum e… Dar am auzit că e… ieftin! 😊

„Sportivii pe care îi admir cel mai mult sunt David Popovici, Gheorghe Hagi și Gabriela Szabó, din România. Din lume, Usain Bolt, Sergey Bubka și Michael Phelps”

„Întotdeauna am ținut, și țin și acum, cu Corvinul Hunedoara. Ce a făcut Mircea Lucescu la acea echipă este absolut fabulos”

Cum ar „da” Busu la pupitrul știrilor sportive? I-ar plăcea?

– Nu știu dacă mi-ar plăcea. Am observat că sunt niște nume foarte complicate, pe care nu m-aș obosi să le învăț. 😊

Sportul favorit? În care ți-ar fi plăcut să ajungi campion mondial…

– Atletismul! Și chiar l-am făcut de performanță. Eram săritor în lungime. Este în continuare sportul meu preferat, mă uit cu plăcere la campionatele care apar. Mi-ar fi plăcut să fiu mare campion, dar nu s-a putut…

Ce-i lipsește fotbalului românesc de… lipsește de la toate competițiile majore de pe planetă?

– Determinarea. Nu numai fotbalului, este ceva general.

Cu ce echipă ai ținut în copilărie, dragostea dintâi?

– Întotdeauna am ținut, și țin și acum, cu Corvinul Hunedoara. Rămâne în inima mea și ce a făcut la acea echipă este absolut fabulos.

Gică Hagi vs Gigi Becali și FCSB vs Steaua

Gică Hagi într-un cuvânt? Hai două… cel mult trei, patru…

– Prodigios.

Gigi Becali într-un cuvânt? Hai două… cel mult trei, patru…

– Patron.

Este FCSB Steaua?

– Da, este , iar nu este chiar .

Erling Haland, Simona Halep și… salariul de la Pro TV!

Pe cine ai transfera din fotbalul mare dacă ai fi patronul-antrenor… că se „poartă”… al echipei tale favorite? Cu imaginație, nu cu limită de buget…

– .

Ce crezi despre „cazul” Simona Halep? Adevăr sau provocare?

– Provocare. După cum a evoluat și după cum știu eu că este această persoană, nu cred că este adevărat ce i se reproșează.

În încheiere, întrebarea pe care i-o pune de-o viață Ovidiu Ioanițoaia lui Mircea Lucescu: ce salariu ai?

– Și răspunsul pe care i-l dă de-o viață: e confidențial. 😊