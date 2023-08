Florin Busuioc, mai slab cu 20 de kilograme după infarctul din 2018. La ce a renunțat prezentatorul

Florin Busuioc este mai slab cu 20 de după infarctul din 2018, când a fost resuscitat minute bune. La ce a renunțat prezentatorul care a ajuns la momentul respectiv în stare gravă la un spital din Craiova.

Florin Busuioc are o greutate mai mică cu 20 de kilograme după infarctul de acum 5 ani. Ce a făcut vedeta

Florin Busuioc are o greutate mai mică cu 20 de kilograme după infarctul de acum 5 ani. de la Pro TV a explicat ce a făcut de atunci, subliniind că a renunțat la unul dintre obiceiurile pe care le avea. Nu mai fumează.

ADVERTISEMENT

Fumatul ar fi fost cauza principală a suferinței sale, de aceea în prezent nu mai are acest viciu. În plus, celebrul prezentator are un stil de viață sănătos și echilibrat care îl ajută să elimine surplusul de greutate.

„Am slăbit chiar 20 de kilograme și mai am de slăbit 10 kilograme. Deocamdată, mai stau puțin cu mișcarea pentru că doamna cu care fac eu modelare corporală și care e și nutriționista mea.

ADVERTISEMENT

Ea mi-a zis că trebuie să mai stăm un pic cu mișcarea. Când o să fie cazul, peste câteva luni, o să încep și mișcarea”, a declarat Florin Busuioc pentru revista . Jurnalistului nu i-a fost deloc greu să slăbească.

Florin Busuioc, despre lupta cu kilogramele în plus

Florin Busuioc consideră că lupta cu kilogramele în plus nu este una foarte complicată. Vedeta de la Pro TV nu are nicio restricție când vine vorba de mâncare și chiar consumă carne, legume, ouă și produse lactate.

ADVERTISEMENT

Cantitatea contează foarte mult pentru prezentator, care recunoaște că porțiile sunt mai mici de la o vreme încoace. Mai mult, ultima masă savurată de știrist este în jurul orei 17:00, care mai mănâncă abia a doua zi la prânz.

Fastingul reprezintă un obicei bun și care îl ajută să slăbească. Prezentatorul este conștient că stilul de viață sănătos contează enorm, mai ales că este genul de persoană care are un program extrem de încărcat.

„E posibil să facem un spectacol nou de teatru, tot cu Gheorghe Ifrim și Marius Chivu. Deocamdată, se traduce piesa și după aceea vă spun mai multe. Momentan, este surpriză”, a mai spus Florin Piersic, pentru aceeași sursă.