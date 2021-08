Florin Călinescu a prezentat noul proiect din care va face parte, după plecarea de la Pro TV. Fostul jurat de la „Românii au talent” a anunțat, în cadrul unui live, că a semnat deja un nou contract.

Astfel, Florin Călinescu va face consultanță pentru mai multe televiziuni, însă nu le-a dezvăluit numele. Acesta declarat că nu se teme de această schimbare și a ținut să-i lămurească pe fani despre ce este vorba.

Florin Călinescu a prezentat noul său proiect. Ce contract a semnat după despărțirea de Pro TV

Florin Călinescu a prezentat noul proiect din care va face parte.

De altfel, Florin Călinescu a lucrat la Pro TV timp de mai bine de două decenii, însă a decis să meargă pe un alt drum de acum încolo.

Fostul jurat al show-ului de talente va fac consultanță, consiliere pentru mai multe televiziuni. Deocamdată, Florin Călinescu nu le-a dezvăluit numele.

Acesta a ținut să precizeze că nu își deschide propria televiziune, așa cum s-a speculat inițial.

„Niște buni prieteni s-au gândit și ei să ne încrucișăm destinele și să o iau de la zero. Nu am nicio teamă, nicio frică. Genul meu e să construiesc, decât să mă dau pe tobogane construite de alții bine judecate de ei și pentru distracția unor audiențe. Am dat un anunțul și cred că nu s-a înțeles foarte bine și atunci vreau să explic rar și pe îndelete.

Caut oameni, pentru că asta am făcut din 1 decembrie 1995, care să se exprime într-un fel sau altul într-un colectiv de creație. Rămâne să iau legătura cu unele din persoanele care îmi trimit dorințele lor de a lucra împreună.

Niciodată nu am făcut și nu pot să fac compromisuri. Nu îmi fac o televiziune, pentru că nu sunt atât de nebun, e vorba poate de milioane, habar n-am, dar am semnat un contract cu niște prieteni și veți afla săptămâna aceasta despre ce este vorba. Probabil o să fac și o emisiune, două, trei, cu dumneavoastră.

Am semnat un contract de consultanță, de consiliere, pentru mai multe televiziuni. S-a creat o confuzie. Am zis facem o televiziune, deci nu fac o televiziune. Nu de la zero, facem o rebranduire”, a declarat Florin Călinescu în cadrul unui live, pe pagina sa de .

„Caut să facem programe românești”

a mai explicat că nu caută neapărat actori, ci oameni cu care poate colabora la televiziunile pe care le va consilia.

„Nu trebuie să fiți actori, ba chiar caut să fiți sinceri și entuziaști. Caut să facem în această televiziune, în aceste televiziuni, programe românești, caut scenariști, oameni care să știe că facă un film, reportaje, nu pentru mine, ci pentru aceste televiziuni unde eu sunt consilier.

Împreună cu niște prieteni fac niște lucruri importante. Eu sunt chemat să-mi dau cu părerea și să începem să creionăm niște programe. La ce mă pricep? La satiră, la comedie, scenarii, mecle, atitudini…”, a continuat fostul jurat de la Pro TV.

Inițial, actorul a anunțat pe pagina sa de Facebook că a încetat colaborarea cu Pro TV, dar nu a oferit mai multe detalii în anunțul respectiv.

Florin Călinescu a lucrat la Pro TV încă de la înființarea postului, însă a mai avut plecări și reveniri până în prezent.

Show-ul „Românii au talent” nu va fi afectat de plecarea fostului jurat. Cel mai probabil, emisiunea va aduce un alt jurat care să ocupe scaunul liber lăsat de Florin Călinescu.