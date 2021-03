Florin Călinescu, fără cuvinte la Românii au talent. Vlad Ciobanu i-a lăsat pe jurați cu gurile căscate

Florin Călinescu a rămas fără cuvinte la „Românii au talent” la revenirea pe scena de la Pro TV a lui Vlad Ciobanu. Micuțul de 5 ani, care a participat și anul trecut, i-a lăsat cu gurile căscate pe jurați datorită poeziilor sale patriotice.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Concurentul din Republica Moldova știe un număr impresionat de poezii, pe lângă acestea venind și cu o frământare de limbă spre deliciul publicului, care l-a aplaudat pe băiețel neîncetat. Vlad Ciobanu nu a fost trecut cu vederea, cel mai impresionat de la masa juriului fiind actorul.

Președintele Partidului Verde a vorbit cu micul concurent de la egal la egal, mai ales după ce i-a mărturisit că vrea să se fac actor și șef de stat. Florin Călinescu a rămas impresionat de inteligența acestuia, sperând să-l mai vadă și altă dată.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Florin Călinescu, uimit de Vlad Ciobanu. Băiatul a participat și în sezonul 10

„Sunt Vlad Ciobanu, am cinci ani și vin din Chișinău. Am mai fost la Românii au Talent, anul trecut, am recitat poezii, acum o să recit tot poezii. O poezie ca să îți iasă bine trebuie să faci poezia cu gesticulație și cu intonație, să nu te prostești.

Mie îmi place să spun poezii că mie îmi place să vin la Românii au Talent că este o scenă mare și mie îmi place pe scenă”, a spus copilul.

ADVERTISEMENT

Băiețelul a primit anul trecut premiul pentru originalitate, în seara aceasta venind la fel ca și în sezonul anterior cu poezii. Micuțul de cinci ani a recitat mai multe capodopere.

ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Romanii Au Talent (@romaniiautalent) ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT

Jurații au rămas impresionați de Vlad Ciobanu, care a fost aplaudat în picioare. Alexandra Dinu, cea care l-a văzut pentru prima oară pe scena de la „Românii au talent”, s-a declarat impresionată de curajul băiatului din Republica Moldova.

ADVERTISEMENT

„Eu l-am văzut pentru prima dată aici. Îmi place foarte mult, ești foarte talentat, ești foarte curajos și mult succes în continuare, să realizezi toate visele tale și tot ceea ce îți dorești și să crezi în tine, așa cum crezi acum”, a spus frumoasa blondină.

Vlad Ciobanu știe mai mult de 150 de poezii, prima învățată fiind la vârsta de doi ani și jumătate. Băiatul memorează foarte repede, pasiunea aceasta venind de la tatăl său, care obișnuiește să-i recite asemenea poeme atunci când îi face seara baie.

ADVERTISEMENT

Concurentul de la „Românii au talent” a învățat alfabetul la doi ani, iar un an mai târziu număra până la 100. Părinții i-au făcut lui Vlad și un canal de Youtube, unde este urmărit de foarte multe persoane, declarând la un moment că poeziile sale preferate sunt cele ale lui Florin Piersic.

Băiețelul a fost invitat anul trecut la Ambasada României din Republica Moldova și a fost medaliat de ambasadorul însuși. Vlad Ciobanu nu a cheltuit cei 10.000 de euro, familia sa punându-i într-un cont de economii pentru a-și achiziționa o casă la vârsta potrivită.