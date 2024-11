Florin Călinescu o face praf pe fosta colegă Elena Lasconi: “Îmi permit, că o cunosc!”

Celebrul actor, realizator și producător de televiziune, Florin Călinescu, a fost miercuri, 30 octombrie, , la TATULICI LA FANAT1K, live pe fanatik.ro.

“Îmi permit, că o cunosc!”

în cadrul talk-show-ului politic și social despre alegerile prezidențiale, iar cu această ocazie a șters pe jos cu fosta sa colegă Elena Lasconi.

”Uită-te la Lasconi, reporteriță la PROTV, stătea prin ploaie, se îmbrâncea. Bă, are deodată un tampon mic în ea care crează un 8% orgasm, are un orgasm continuu Elena. Îmi permit, că o cunosc, am fost colegi.

O fată care la Deva ‘am făcut și eu’, dar ce contează cu engleza și cu toate alea, nu se poate așa ceva. Și deodată zice: ‘Eu ca președinte’. Care tu ca președinte?”, a declarat Florin Călinescu la TATULICI LA FANAT1K.

Realizatorul celebrei emisiuni Chestiunea Zilei a subliniat că acest stil de abordare îl are și Marcel Ciolacu despre care a spus că se poartă deja ca un președinte.

”Ciolacu: ‘Eu ca președinte…’ pentru că toți îl asigură că va ajunge președinte, inclusiv Palada și atunci el ca președinte deja se poartă ca un președinte. Ciucă e puțin frustrat”, a mai spus realizatorul TV la FANATIK.

Mai mult, renumitul actor a lansat un atac dur și la adresa USR, partid condus de Elena Lasconi. ”Deci ăștia la USR, când te duci la congrese cred că au niște seringi mici la intrare cu soluții ușoare de euforie cred. Măi, trăiesc oricum în altă lume”.

Nici candidatul AUR la Președinția României, George Simion, nu a scăpat de criticile dure ale lui celebrului actor care l-a numit Ștefan cel Mare fără cal.

”AUR nu are ce să facă! Georgel al meu, Ștefan cel Mare, dar nu i s-a adus calul, nu îl are pe Vifor, nu are paloș, nu are nimic. Dar el care a făcut istorie zice: Bă trebuie să fiu deodată președinte, adică să joc prezidențiabilitatea. OK!”, a afirmat Călinescu.

”O să te întâlnești cu Rareș Bogdan pe la semafoare”

De asemenea, politicianul care a renunțat să intre în cursa pentru Cotroceni a ținut să precizeze că în afară de el ar fi fost bun ca președinte al României social-democratul Mihai Tudose.

”În afară de mine știi cine ar fi fost bun? Tudose! Mă, Tudose de la PSD este exact ce trebuie acestui popor, șugubăț, nu face nimic, nu a făcut nimic nici în județul ăla, nici la europarlamentare, nici la nimic. Ăștia sunt buni de președinte al României. De ce? Să vină să spună povești”, a transmis acesta.

George Călinescu este de părere că în viitorul apropiat, PNL-ul dispare,”sarcina lui Iohannis este să distrugă ceea ce l-a susținut orbește, o să te întâlnești cu Rareș Bogdan pe la semafoare:‘Domnule Mihai pot să vă șterg parbrizul? Ia măi Rareș trei lei!’”

