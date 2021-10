„Florin Călinescu Show” începe diseară la Prima TV. „Mă gândesc să reiau și «Procesul etapei»!” Exclusiv

nu mai are nevoie de nicio prezentare. Carismaticul show-man este în topul preferințelor artistice ale românilor, atât pentru rolurile din filme, cât și pentru talk-show-rile de televiziune pe care le-a creat și moderat. De la „Te uiți și câștigi!” la „Chestiunea zilei”, de la „Procesul etapei” la „Om la om”.

Jurat al show-ului de succes „Românii au talent” din 2015, „frate” cu Pro TV din 1995, când a început cu „Ora șapte, bună dimineața!” și s-a „consacrat” cu „Te uiți și câștigi!” un an mai târziu, Florin Călinescu a uimit lumea showbizului, și nu numai, la jumătatea lunii iulie, când a anunţat despărţirea de „postul-mamă”.

A semnat cu Prima TV și a făcut prima declaraţie după ce a fost anunţat, oficial, la noul „loc de muncă”, pe 23 septembrie, când Prima TV şi-a prezentat şi grila de toamnă: „Începând cu 19 octombrie, o să vedeţi ceea ce am vrut întotdeauna să fac, dar planurile vieţii sunt şi cu flux şi cu reflux”.

„Florin Călinescu Show” începe diseară la Prima TV. Se va difuza de trei ori pe săptămână, în prime time

, noua emisiune de tip pamflet pe care omul de televiziune o va realiza la Prima TV, începe pe 19 octombrie și va fi difuzată de trei ori pe săptămână, marțea, miercurea și joia, în intervalul orar 20:00-22:00.

Așadar, „începând cu 19 octombrie, o să vedeţi ceea ce am vrut întotdeauna să fac” a declarat Florin Călinescu. Ceea ce a vrut întotdeauna să facă a fost, și este, indubitabil, talk-show. „Chestiunea zilei” este cea mai bună dovadă. Nici „Procesul etapei” nu este departe.

„Tot ce am făcut la «Chestiunea zilei», am făcut-o pentru public. Chiar și mie mi se pare că pe atunci politica era într-o perioadă romantică, azi ar trebui tratată cu prioritate într-un talk-show politic de satiră și vreau să fac acest lucru. Dacă tot mai fac această meserie, ar trebui să mă întorc la ceea ce m-a consacrat cu adevărat, satira politică” – Florin Călinescu

Zonele vizate de cele două talk-show-uri sunt, însă, diferite. Politică sau sport? Ce va alege Florin Călinescu? De fapt, ce a ales Florin Călinescu? FANATIK vă spune direct de la sursă! În direct, Flooooriiiiin Căăăăăliiiiineeeescuuuu:

„N-am timp de reverie, n-am timp de poezie (râde)… Timpul trece cu repeziciune, iar pe 19 octombrie ne revedem la «Florin Călinescu Show», la Prima TV. Va fi un show așa cum îl știți deja, o emisiune făcută cu mânuțele astea două, un show care a scris istorie și care va mai scrie”.

De ce „Florin Călinescu Show” și nu „Procesul etapei”? Lămuririle le-a dat tot Florin Călinescu: „Avem la chestiuni în România de nu poate «Florin Călinescu Show» să le acopere. M-am ocupat personal de studio… mi-am făcut un studio după ideile mele și am muncit cu toată echipa să realizăm un spectacol în stilul nostru din 19 octombrie. Vreau să mai descrețesc frunțile românilor, să ajungă toți cât mai repede mai inteligenți decât politicienii care-i conduc cum îi conduc. Doar ne numim Clever Media, nu?!”

Florin Călinescu pregătește o altă surpriză: „Ne jucăm și cu ideea de a relua «Procesul etapei»”

Și „Procesul etapei”? Pasiunea lui Florin Călinescu pentru sport, în general, și pentru fotbal, în special, este cunoscută și… asumată de apreciatul teleast. Va veni rândul și pentru „Procesul etapei”, nu se pot face toate deodată.

„Ne jucăm și cu ideea de a relua «Procesul etapei»! Sunt niște păreri pentru o emisiune vineri seară, înainte de etapă, eu parcă m-aș duce, totuși, luni cu «Procesul», când se termină nebunia. Vom vedea și vom lua împreună o decizie cu toții. Dar le luăm pe rând, mai întâi «Florin Călinescu Show» și apoi mai vedem și cu «Procesul». Ați observat, pe Sport am ieșit deja la încălzire cu comentariile de la Liga 1, încercăm să aducem o altfel de abordare în spațiul media de la noi”, a declarat, în exclusivitate pentru FANATIK, Florin Călinescu.

„La întrebarea arhicunoscută «Dacă v-ați mai naște o dată, vă vedeți făcând aceeași meserie?», răspund «Nu». Și dacă m-aș mai naște de o mie de ori, m-aș face bucătar!” – Florin Călinescu

Florin Călinescu a început „munca” la Prima TV cu… fotbal!

După cum spunea, Florin Călinescu a început „munca” la Prima TV cu un meci de fotbal. A comentat, alături de Bogdan Cosmescu, partidele , din etapa 10, și , din etapa a 11-a. Asta în concordanță cu nou concept al postului pentru partidele de Liga 1 pe care le va difuza: în fiecare săptămână,

Florin Călinescu și-a intrat repede în rol și , ca de obicei. Iată câteva mostre:

„Bogdane, tu faci meseria asta de mult. Îți dau o mașină de spălat folosită puțin dacă poți să spui toți antrenorii de la Steaua / FCSB de când a luat Gigi echipa.”

„La ce coafor s-or duce băieții ăștia de chinuie mingea? Că au nevoie să-și penseze cioculețele, perciuneii…”

„Gata, s-a dus o brazdă. Uite, se vede arheologia. Acolo dacă nu e un sit dacic, să mă scuipi!”

„A înjurat, fii atent! Chivulete a zis o măscăreală, de asta și-a acoperit gura.”

„Budescu trebuie să se ducă la vestiare ca s-o dea pe poartă.”

Și a încheiat tot în stilul său: „A fost o reală plăcere. Acum îmi dau seama ce meserie mișto aveți, să vă uitați la neanturile astea de meciuri și să păreți că sunteți în freză tot timpul. Câte prostii trebuie să spuneți pentru nimic…”.

Parcă… nostalgic, nu vi se pare? …După „Procesul etapei”, nu-i așa?

În 2003, „Procesul etapei” schimba… gazda!

Deși s-a simțit ca „peștele în apă”, scuzați termenul lemnos, în „chestiuni” politice, Florin Călinescu a „tocat” cu simț de răspundere, verb impetuos și umor tăios și lumea pestriță a fotbalului. Să ne reamintim…

Era 10 august 2003, duminică, ziua în care Florin Călinescu prelua microfonul celebrei emisiuni de sport „Procesul etapei”, inventată și moderată până la acel sezon de Ovidiu Ioanițoaia, începând din 5 martie 1995.

„Nu îmi doresc să fiu un Hagi. Nu vreau să calific naționala. Mai degrabă aș fi în stare să-mi dau, cu grație și candoare, autogol după autogol. Mă închipui un fel de Rică Răducanu și mă voi pune în pielea și imaginația telespectatorului microbist. Curios până în pânzele albe, ritos și incapabil de false politețuri. Studioul «Procesului Etapei» nu va fi sala de ceai dansant, cum nu va fi nici un loc al scandalului, de care ne-am săturat cu toții. Raportul dintre analiză și bășcălie va fi atent dozat de mine și echipa de producție”, spunea atunci Florin Călinescu.

Un sezon a moderat Florin Călinescu „Procesul etapei” la Pro TV. N-a părăsit lumea sportului și, între anii 2005 și 2007, a fost realizatorul emisiunii „Om la om” de la TV Sport (ulterior Sport.ro, acum Pro X).

Visul „fotbalistic” al lui Florin Călinescu se leagă de orașul natal, Timișoara

Florin Călinescu are, ca tot românul microbist, un of. Un mare… „ooofff!”. Fotbalistic. Că orașul lui drag, Timișoara, nu are nicio echipă în prima ligă. Și, în consecință logică, mai are și-un dor…

„Nu trebuie să mă stabilesc la Timișoara, am casa mea acolo. Am și un visul legat de acolo. Să mă întorc acasă şi să fac o echipă de fotbal. Una ca FC Barcelona. Să se cheme FC Timişoara. Să mor într-un fotoliu cu rotile, să văd Timişoara câştigând o dată campionatul României. Fără echipă de fotbal, Timişoara e moartă. Și-au făcut echipe Clinceni, Mioveni, Voluntari… Și Timişoara, care se dă exemplul României, să nu poată face o investiţie?! Nu pot înţelege… E vorba şi de suporteri. I-am mai întrebat o dată, câţi iubesc echipa în oraşul ăsta. Mi-au răspuns că sunt peste 200.000. Atunci daţi, măi, un euro fiecare! Dacă ar pune un euro fiecare, s-ar putea face o echipă. Dar fără orgolii!”