“Florin Călinescu Show”, la Prima TV. Când începe noua emisiune

Florin Călinescu a revenit rapid pe micile ecrane după plecarea de la Pro Tv. Acesta va avea o nouă emisiune la Prima Tv.

“Florin Călinescu Show” debutează din 19 octombrie și va fi difuzată de trei ori pe săptămână. Marți, miercuri și joi, între orele 20.00-22.00.

Cunoscutul om de televiziune va face o emisiune de timp pamflet.

și posturile din portofoliul Clever. Cunoscutul om de televiziune va face o emisiune de tip pamflet și va aborda subiecte din toate domeniile. De asemenea, acesta face parte și din echipa de management a grupului Clever și se va implica în decizii de producție și editoriale.

Emisiunea “Florin Călinescu Show” se va difuza de trei ori pe săptămână în prime-time. Marți, miercuri și joi, între orele 20.00-22.00.

“Începând cu 19 octombrie, o să vedeți ceea ce am vrut întotdeauna să fac, dar planurile vieții sunt și cu flux și cu reflux”, a declarat Florin Călinescu la lansarea grilei de toamnă a postului prima Tv.

De ce a plecat Florin Călinescu de la Pro Tv

În luna iulie, faptul că a plecat de la Pro Tv. Inițial nu a oferit foarte multe detalii și nimeni nu știa de ce a luat o asemenea decizie. În final cunoscutul om de televiziune a lăsat să se înțeleagă faptul că nu a mai fost de acord cu politica postului. Acesta a declarat că atunci când dorești să faci ceva pentru un popor ar trebui mai întâi să-i cunoști așteptările.

Noua emisiune a lui Florin Călinescu seamănă destul de bine cu Chestiunea zilei, proiect care a fost extrem de apreciat. În anul 2015, actorul a devenit jurat la Românii au talent.

După plecarea de la Pro Tv s-a zvonit că și-ar face o televiziune, lucru infirmat de Florin Călinescu.

“Nu îmi fac o televiziune, pentru că nu sunt atât de nebun, e vorba poate de milioane, habar n-am, dar am semnat un contract cu niște prieteni. (…) Probabil o să fac și o emisiune, două, trei, cu dumneavoastră.

Am semnat un contract de consultanță, de consiliere, pentru mai multe televiziuni. S-a creat o confuzie. Am zis facem o televiziune, deci nu fac o televiziune. Nu de la zero, facem o rebranduire”, a declarat cunoscutul om de televiziune.