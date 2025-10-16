Florin Cernat dezvăluie chinul trăit în Ucraina, la Dinamo Kiev. Totul despre 1-4 cu Steaua în Liga Campionilor

a rememorat la FANATIK DINAMO perioada extraordinară petrecută la Dinamo Kiev, club pentru care a evoluat timp de opt sezoane. Fostul internațional a vorbit despre adaptarea în Ucraina, dar și despre coechipierii, rivalii și antrenorii pe care i-a avut în acei ani. Mijlocașul a discutat și despre faimoasa „dublă” cu Steaua din Champions League

Florin Cernat, dezvăluiri despre chinul trăit în Ucraina

Lansat în fotbalul mare de echipa din orașul natal, Oțelul Galați, Florin Cernat a petrecut o scurtă perioadă la Dinamo înainte de a face pasul în străinătate. În decembrie 2000, mijlocașul semna cu Dinamo Kiev, grupare pe care avea să o reprezinte timp de opt ani de zile, perioadă în care a câștigat cinci titluri de campion. Cernat a vorbit la FANATIK DINAMO despre adaptarea în Ucraina.

„Oferta de la Dinamo Kiev a venit după un meci de la echipa națională de tineret, am jucat în Giulești contra Poloniei. După acel meci s-a întâmplat, am fost, am semnat, apoi m-am întors și în decembrie ne-am reunit. Ne-am reunit pe 28 decembrie, nu îmi venea să cred. Acolo am stat de revelion. Pe Lobanovskyi nu-l interesau sărbătorile. Când am ajuns acolo mi s-a părut că am ajuns în altă lume. Baza de pregătire cu șase terenuri de antrenament, două autocare, două avioane.

Mi-a fost foarte greu când am sosit la echipă, neștiind limba. Mi-a luat cam un an și jumătate ca să încep să vorbesc limba. A fost o perioadă foarte grea, am stat numai la bază timp de trei luni, făceam câte două antrenamente pe zi. Nu știam limba, prieteni nu aveam, Tibi (n.r. Ghioane) a venit la șase luni după mine. Eram singur, vorbeam foarte mult la telefon”, a afirmat fostul mijlocaș.

De câte ori s-a mărit salariul lui Florin Cernat după transferul la Dinamo Kiev

Dincolo de aspectul sportiv, transferul la a reprezentat un pas mare în față și din punct de vedere financiar pentru Florin Cernat, salariul său fiind unul considerabil încă de la plecarea în Ucraina: „Salariul a fost ok, îl măreau an de an. Era de șapte ori mai mare decât cel pe care îl aveam la Dinamo București.

Nu mai știu ce sumă s-a plătit pentru mine, eu voiam să ajung acolo, auzisem de Dinamo Kiev, știam că în acea perioadă ei și Spartak Moscova aveau 14 ani la rând în UEFA Champions League. Asta mi-am dorit, să joc în Champions League. Și am jucat multe meciuri”.

Florin Cernat, dialog uluitor cu un coechipier înainte de 1-4 cu Steaua

În 2006, Dinamo Kiev și Steaua (actuala FCSB) au fost repartizate în aceeași grupă de UEFA Champions League, alături de Real Madrid și Olympique Lyon. Gruparea „roș-albastră” s-a impus cu un incredibil 4-1 în meciul disputat în capitala Ucrainei, Nicolae Dică reușind o „dublă” memorabilă. La București, Florin Cernat a fost cel care a înscris, iar duelul s-a încheiat la egalitate, 1-1, însă mijlocașul e de părere că echipa sa merita victoria, fiind dezavantajată de două decizii ale arbitrului.

„De câte ori am jucat contra Stelei, mereu am avut emoții, nu știu de ce. Mereu când intram pe stadionul din Ghencea, se întâmpla ceva. După 15-20 de minute, uitam, trebuia să uit. (n.r. ai și dat gol la meciul din 2006, aveai tricoul cu numărul 10 și pe spate scria ‘Flo’) Era acel atacant, Tore Andre Flo. Mie toți colegii de la Dinamo Kiev îmi spuneau Flo. Am avut două goluri anulate, un fault și un offside, dar n-a fost. Ambele au fost valabile.

La înfrângerea cu 1-4 de la Kiev nu am jucat. Când era tragerea la sorți, eram la refacere și am văzut Real, Lyon, Steaua. Era atacantul, Shatskikh, lângă mine, făcea niște calcule. Zicea ‘Cu Realul un egal acasă, cu Lyonul 3 puncte, Steaua 3 puncte…’. M-am uitat la el și i-am spus ‘Ești așa sigur că batem pe Steaua?’. Mi-a zis ‘Du-te de aici, cu ai tăi…’. I-am spus că nu vom avea meci ușor. Era Olăroiu antrenor, aveau o echipă bună. După ce ne-au bătut cu 4-1 am mers eu la el, mi-a spus că în afară de cele patru goluri nu au avut nicio ocazie. De asta e bine să nu subestimezi adversarul”, a declarat Florin Cernat în cadrul dialogului cu Cristi Coste.

Florin Cernat, dorit de „granzii” Europei

Internaționalul român a impresionat în tricoul lui Dinamo Kiev, fiind ofertat de mai multe echipe importante din Europa, însă gruparea din capitala Ucrainei nu a considerat că sumele de transfer oferite în schimbul său erau acceptabile. „Știu că a fost ofertă de la Bayern Munchen, eu știam și de Ajax sau Juventus.

Au spus că suma de transfer era prea mică. Ei dacă vindeau, vindeau pe sume mari. Milan oferise 15 milioane de dolari pentru Shevchenko și Lobanovskyi a spus că e prea puțin. L-au vândut cu 25 de milioane. La șase luni după plecarea lui am venit eu, am prins momentul în care l-au vândut pe Kaladze la Milan pentru 15 milioane”, a afirmat Florin Cernat, în exclusivitate pentru FANATIK.

Amintiri fabuloase din UEFA Champions League

În perioada petrecută de mijlocașul român la Dinamo Kiev, echipa a evoluat constant în grupele UEFA Champions League, în Ucraina sosind nume uriașe, precum Liverpool, Juventus, Inter, Arsenal sau Real Madrid. Florin Cernat a descris câteva dintre partidele memorabile pe care le-a disputat în cea mai importantă competiție inter-cluburi: „A fost acel meci cu Leverkusen, când am intrat la 2-2 și am dat două goluri. Chiar și cel cu Steaua din Ghencea mi-a rămas în minte, pentru că te atinge puțin, vii în România, joci contra românilor, era și o rivalitate, eu jucând la Dinamo.

A fost și acel meci cu Liverpool, de pe Anfield (n.r. 0-1), a dat Gerrard la poartă, eu am ieșit în blocaj, dar de la mine a ajuns la Litmanen, care a marcat. Vorbeam cu colegii când am ieșit pe gazon, nu credeam că vor veni fanii lui Liverpool la un meci cu Dinamo Kiev. Am mers să ne schimbăm și când am revenit, am rămas mască. Era stadionul plin și toți cântau. După meciul cu Juventus, când am pierdut cu 5-0, am făcut schimb de tricouri cu Del Piero. Mai am acasă tricoul lui Raul, al lui Drogba, al lui Albelda de la Valencia, dar și al lui Gică Hagi”.

De ce a plecat Florin Cernat de la Dinamo Kiev?

Florin Cernat a părăsit-o pe Dinamo Kiev în 2009, pentru a semna cu Hajduk Split, grupare unde mai evoluase sub formă de împrumut. „Venise Syomin, un antrenor rus. În campionat trebuiau să joace șase ucraineni. A stat de vorbă cu mine, mi-a spus ‘În Europa te voi băga să joci, dar în campionat e mai greu’. Surkis mi-a spus că nu e de acord să plec, dar eu voiam să joc.

A venit oferta de la Hajduk, am spus că merg acolo un an, pentru că voiam să joc. Am câștigat Cupa, m-am întors, era tot Syomin la echipă, am jucat mai puțin. Apoi am spus că nu mai rămân, că vreau o schimbare după opt ani de zile și am plecat la Hajduk. Mă doreau foarte mult”, a spus fostul internațional român.

Ce relație a avut Florin Cernat cu „Colonelul” Valeriy Lobanovskyi

În momentul în care Florin Cernat a semnat cu Dinamo Kiev, echipa era antrenată de legendarul tehnician Valeriy Lobanovskyi. Cel poreclit „Colonelul” câștigase nu mai puțin de 13 titluri cu formația din capitala Ucrainei, dar și trei trofee europene: Cupa Cupelor (în două rânduri) și Supercupa Europei.

Acesta fusese și selecționer al Uniunii Sovietice în trei rânduri, cea mai importantă performanță la cârma echipei fiind calificarea în finala EURO 1988. Mijlocașul român a vorbit despre relația sa cu faimosul antrenor: „La început nu prea înțelegeam, dar din ce am văzut era foarte dur. Disciplina era pe primul loc, nu exista altceva. În teren, dacă nu făceai ce spune el, luai loc pe bancă.

Râdea foarte rar, o singură dată cred că l-am văzut. Avea un staff foarte bun, secunzii erau nume grele: Kuznetsov, Mykhaylychenko, Demyanenko. El prezenta înainte antrenamentul, dar nu cobora la antrenament. Avea camera lui, sus, de unde urmărea antrenamentul. O singură dată am vorbit, m-a chemat și m-a întrebat dacă am probleme cu familia. I-am spus doar că am avut o zi mai slabă la antrenament”.