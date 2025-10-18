Florin Cernat, dezvăluiri terifiante despre lupta cu cancerul: „Mi s-a spus că am ajuns prea târziu!”

Unul dintre cei mai talentați mijlocași din fotbalul românesc, : a aflat că are cancer. , în direct la FANATIK DINAMO, momentele teribile prin care a trecut atunci, dar și cum a depășit boala.

Cum a aflat Florin Cernat că are cancer. De la ce a plecat totul

O boală precum cancerul este întotdeauna un subiect delicat. Însă Florin Cernat nu l-a evitat. A acceptat să vorbească deschis despre unul dintre cele mai grele momente din viața sa. Totul a pornit de la o banală aluniță, așa cum a precizat moderatorul Cristi Coste.

„Da. Și era și într-o zonă în care nu vedeam, pe spatele gambei. Am descoperit-o întâmplător. Vedeam mereu pe ciorap o pată. Nu îmi dădeam seama de unde e. Și când m-am uitat, am văzut alunița. Era ruptă practic. La început s-a format ca o pieliță și apoi a început să sângereze. Atunci m-am panicat și am chemat doctorul. El mi-a zis că mai bine merg să fac un control, că nu arată bine”, a povestit Florin Cernat.

Ce sfaturi i-au dat medicii lui Florin Cernat

Deși medicul l-a sfătuit să meargă cât mai repede la un control amănunțit, Florin Cernat a vrut inițial să amâne acest lucru, din cauza programului încărcat la echipă.

„Eram într-o perioadă în care jucam în Cupă, în campionat, aveam intermediare… Patru, cinci meciuri legate. Jucasem semifinala de Cupă la Craiova, bătusem, și aveam returul la Voluntari. I-am zis doctorului să merg după aceea. Mi-a zis ‘Nu, du-te acum!’. Am făcut un control. M-a văzut o doamnă doctor și mi-a zis că arată foarte rău și să mă duc urgent să mă operez. Mi-a zis unde să merg, la un medic foarte bun”, s-a confesat fostul mijlocaș la FANATIK DINAMO.

Momentul în care Florin Cernat s-a temut: „Doctorul mi-a zis că am venit târziu”

Dacă în primă fază a fost tentat să amâne, a doua părere, de data această a unui specialist, l-a convins pe Florin Cernat că trebuie să ia măsuri urgent.

„M-am dus la spital, m-am operat, mi-a curățat tot. După aceea la biopsie – oricum doctorul care m-a operat mi-a zis că am venit cam târziu și m-am speriat – mi-a ieșit malign. La biopsie. Am făcut tratamentul. M-am operat în țară și operația a fost foarte ok. Pentru investigațiile ulterioare am fost la Viena. M-am dus pentru consultație, mi-au dat tratament”, a recunoscut Florin Cernat.

Cum a suportat Florin Cernat tratamentul pentru cancer. Cine i-a fost aproape în clipele grele

În continuare, Florin Cernat a vorbit și despre perioada de după intervenția chirurgicală. Cum a suportat tratamentul prescris de medici și cine i-a fost aproape în clipele respective. Fostul mijlocaș a mărturisit că tratamentul urmat a jucat un rol important în retragerea sa din activitatea de fotbalist.

„Am făcut un tratament destul de greu. Și din cauza acelui tratament eu mi-am încheiat cariera. Oricum aveam o vârstă și trebuia să închei, dar mai duceam un an. Când făceam acele injecții, în ziua aia eram slăbit. N-aveam chef, deveneam nervos, irascibil. Orice îmi spuneai mă deranja. Și am zis că mai bine închei. Familia era speriată. Și au fost câțiva oameni care au fost lângă mine, printre care și Dan Leasă, care era atunci președintele clubului FC Voluntari. Și nașul, MM Stoica”, a mărturisit Florin Cernat la FANATIK DINAMO.

Ce sfat le dă Florin Cernat oamenilor: „Nu neglijați, mergeți la control!”

Povestea lui Florin Cernat a avut un final fericit. S-a operat, a urmat tratamentul și, de atunci, nu a mai avut probleme. Însă nu e de fiecare dată așa. Iar fiecare zi poate conta, așa că fostul fotbalist are un sfat sincer pentru toți cei care îl urmăresc: să nu neglijeze nimic atunci când e vorba de sănătate.

„Când mi-a zis că am venit prea târziu, m-am speriat pentru că deja se formase… Doctorul mi-a spus că aveam niște ganglioni la încheieturi și erau foarte inflamați. Și dacă se răspândea (n.r. – cancerul) și ajungea la primul organ, ăia era… Ca un sfat pentru cei care au sau pot avea… să nu neglijeze! Să meargă la un control! Așa am făcut și eu, nu am dat importanță, am zis că e ceva minor și am întârziat. Eram concentrat pe fotbal, dar sănătatea e cea mai importantă”, a fost concluzia lui Florin Cernat.