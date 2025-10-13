Florin Cernat la Fanatik Dinamo, marți, 14 octombrie, la 13:30! Cristi Coste, alături de fostul mare mijlocaș al „câinilor”

Florin Cernat, fostul mijlocaș al lui Dinamo București, este invitatul lui Cristi Coste la emisiunea FANATIK DINAMO, care va avea loc marți, 14 octombrie, ora 13:30, LIVE pe FANATIK.RO.

FANATIK continuă să aibă invitați de marcă la emisiunea FANATIK DINAMO. În ediția de marți, 14 octombrie, jurnalistul Cristi Coste va fi în dialog cu fostul mare mijlocaș Florin Cernat.

Florin Cernat a început fotbalul profesionist la Oțelul Galați, iar după două sezoane bune alături de moldoveni a fost adus la Dinamo. urmând să lase Dinamo București pentru Dinamo Kiev, acolo unde și-a petrecut cea mai mare parte din carieră.

Fostul mijlocaș a fost recunoscut pentru tehnica sa superioară și calitatea paselor. De-a lungul carierei sale, el a jucat în 196 de meciuri pentru colosul ucrainean, timp în care a înscris 41 de goluri și a oferit 37 de pase de gol. Pe lângă Ucraina, Florin Cernat și-a mai petrecut câțiva ani și în Turcia, la Karabükspor și Rizespor, echipă la care în prezent evoluează Valentin Mihăilă. Pentru echipa națională, talentatul mijlocaș nu a avut un număr foarte mare de selecții. Florin Cernat a adunat doar 14 meciuri pentru tricolori și a marcat două goluri pentru reprezentativa României.

Florin Cernat va depăna amintiri de la Dinamo, dar va discuta și despre FANATIK.RO vă invită așadar să nu ratați un podcast de cel mai înalt nivel, cu un invitat din familia lui Dinamo.

Cum poți vedea live emisiunea „Fanatik Dinamo”

Marți, 14 octombrie, de la ora 13:30, fanii „câinilor”, dar și toți pasionații de fotbal au ocazia să urmărească în direct pe emisiunea FANATIK DINAMO. Premiera show-ului dedicat dinamoviștilor va fi transmisă în această săptămână miercuri, de la ora 10:30, pe platformele Facebook și

Suporterii, în special cei dinamoviști, vor putea urmări materiale exclusive despre echipă în cadrul emisiunii FANATIK DINAMO. Nu ratați emoția și dedicarea pentru clubul roș-alb, disponibile doar pe FANATIK.RO, site-ul exclusivităților!