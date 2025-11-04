Florin Cernat, noul director sportiv de la FCSB! Când își va începe mandatul

ADVERTISEMENT

FCSB a făcut o mișcare extrem de interesantă. Mihai Stoica, președintele consiliului de administrație, a anunțat că Florin Cernat va prelua funcția de director sportiv al clubului patronat de Gigi Becali. Fostul fotbalist pleacă de la FC Voluntari și își începe mandatul la campioana României.

Florin Cernat, noul director sportiv de la FCSB

Mihai Stoica anunțase încă de acum câteva zile că FCSB este în negocieri avansate cu un director sportiv. Deși inițial a negat varianta Florin Cernat, acum președintele clubului din Capitală a confirmat informația.

Mihai Stoica a anunțat când își începe Florin Cernat mandatul la FCSB

Acesta va pleca de la FC Voluntari după meciul cu Corvinul Hunedoara . Mihai Stoica este de părere că a găsit omul potrivit pentru un rol important la FCSB.

„Cernat va veni după meciul pe care Voluntari îl va juca cu Corvinul Hunedoara. Noi ne înțelesesem, el trebuia să ia acceptul lui Bogdan Bălănescu. Se va prezenta după acest meci. Un om apropiat mie.

Chiar dacă nu a jucat la Steaua/FCSB, a făcut ceva pentru acest club. El a condus Oțelul Galați în deplasarea aia de pomină de la Târgu Mureș, unde, dacă Târgu Mureș bătea, era campioană, iar Galați era retrogradată”, a declarat Mihai Stoica, în direct la

Ce rol va avea Florin Cernat la FCSB.

Florin Cernat a jucat în România la echipe precum Oțelul, Dinamo sau Viitorul Constanța. A evoluat și pentru echipe din afara țării, la Dinamo Kiev, Hajduk Split și Rizespor. De asemenea, fostul mijlocaș a înscris două goluri pentru echipa națională, în cele 14 selecții.

La FCSB, Florin Cernat va avea un rol extrem de important. Patronul campioanei României a vorbit și el despre această mutare, în urmă cu o zi, și a spus că noul său angajat deja a început să lucreze.

„Eu i-am spus: decât dacă ia OK-ul de la Pandele să vină directorul sportiv. Nu pot să-i iau angajatul. I-am spus să ceară dezlegare de la el și după poate să vină. E finul meu, nu-i fac așa ceva. Florin Cernat, da. Eu am încredere în ce spune MM. Zice că avem nevoie, că se pricepe. Trebuie să avem oameni care știu. El trebuie să meargă să vadă un jucător”, spunea Gigi Becali, conform sursei menționate anterior.