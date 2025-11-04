Sport

Florin Cernat, noul director sportiv de la FCSB! Când își va începe mandatul

Florin Cernat este noul director sportiv de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat mutarea surpriză, iar fostul internațional se alătură campioanei României.
Alex Bodnariu
04.11.2025 | 21:15
Florin Cernat noul director sportiv de la FCSB Cand isi va incepe mandatul
ULTIMA ORĂ
Florin Cernat e alesul lui Gigi Becali și Mihai Stoica pentru funcția de director sportiv
ADVERTISEMENT

FCSB a făcut o mișcare extrem de interesantă. Mihai Stoica, președintele consiliului de administrație, a anunțat că Florin Cernat va prelua funcția de director sportiv al clubului patronat de Gigi Becali. Fostul fotbalist pleacă de la FC Voluntari și își începe mandatul la campioana României.

Florin Cernat, noul director sportiv de la FCSB

Mihai Stoica anunțase încă de acum câteva zile că FCSB este în negocieri avansate cu un director sportiv. Deși inițial a negat varianta Florin Cernat, acum președintele clubului din Capitală a confirmat informația.

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica a anunțat când își începe Florin Cernat mandatul la FCSB

Acesta va pleca de la FC Voluntari după meciul cu Corvinul Hunedoara și va prelua postul de director sportiv la campioana României. Mihai Stoica este de părere că a găsit omul potrivit pentru un rol important la FCSB.

„Cernat va veni după meciul pe care Voluntari îl va juca cu Corvinul Hunedoara. Noi ne înțelesesem, el trebuia să ia acceptul lui Bogdan Bălănescu. Se va prezenta după acest meci. Un om apropiat mie.

ADVERTISEMENT
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o...
Digi24.ro
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în timp ce erau decorați în aer liber

Chiar dacă nu a jucat la Steaua/FCSB, a făcut ceva pentru acest club. El a condus Oțelul Galați în deplasarea aia de pomină de la Târgu Mureș, unde, dacă Târgu Mureș bătea, era campioană, iar Galați era retrogradată”, a declarat Mihai Stoica, în direct la Prima Sport.

ADVERTISEMENT
După ce a anulat nunta, ”cea mai frumoasă actriță” s-a urcat în mașina...
Digisport.ro
După ce a anulat nunta, ”cea mai frumoasă actriță” s-a urcat în mașina fostului logodnic și a urmat scandalul: ”Lasă-mă în pace”

Ce rol va avea Florin Cernat la FCSB.

Florin Cernat a jucat în România la echipe precum Oțelul, Dinamo sau Viitorul Constanța. A evoluat și pentru echipe din afara țării, la Dinamo Kiev, Hajduk Split și Rizespor. De asemenea, fostul mijlocaș a înscris două goluri pentru echipa națională, în cele 14 selecții.

La FCSB, Florin Cernat va avea un rol extrem de important. El va căuta fotbaliști pentru echipa patronată de Gigi Becali. Patronul campioanei României a vorbit și el despre această mutare, în urmă cu o zi, și a spus că noul său angajat deja a început să lucreze.

ADVERTISEMENT

„Eu i-am spus: decât dacă ia OK-ul de la Pandele să vină directorul sportiv. Nu pot să-i iau angajatul. I-am spus să ceară dezlegare de la el și după poate să vină. E finul meu, nu-i fac așa ceva. Florin Cernat, da. Eu am încredere în ce spune MM. Zice că avem nevoie, că se pricepe. Trebuie să avem oameni care știu. El trebuie să meargă să vadă un jucător”, spunea Gigi Becali, conform sursei menționate anterior.

Mihai Stoica, ultimele detalii despre Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB: „Sper să...
Fanatik
Mihai Stoica, ultimele detalii despre Louis Munteanu și Emerllahu la FCSB: „Sper să rămână așa”
”O zi de mare mândrie”. Moment uriaș pentru marele David Beckham. Ce a...
Fanatik
”O zi de mare mândrie”. Moment uriaș pentru marele David Beckham. Ce a făcut Regele Charles al III-lea pentru el
Harry Kane, transfer de senzație la FC Barcelona? Clauza „secretă” prin care catalanii...
Fanatik
Harry Kane, transfer de senzație la FC Barcelona? Clauza „secretă” prin care catalanii îl pot lua de la Bayern Munchen
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Atac și acuzații grave la adresa lui Mitică Dragomir: 'Se laudă cu o...
iamsport.ro
Atac și acuzații grave la adresa lui Mitică Dragomir: 'Se laudă cu o pensie luată prin fraudă! A furat și a ajuns un prosper afacerist cu averea făcută din fotbal'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!