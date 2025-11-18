Florin Cernat, prima reacție după ce a ajuns la FCSB. Ce îl așteaptă la clubul patronat de Gigi Becali

ADVERTISEMENT

Florin Cernat și-a încheiat, oficial, conturile cu FC Voluntari, iar la plecare a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook. A petrecut nu mai puțin de opt ani la gruparea ilfoveană, perioadă în care a învățat multe, după cum chiar el susține. Pentru ex-fotbalist urmează o nouă etapă, cea mai importantă, de până acum, a carierei.

Ce mesaj a transmis Florin Cernat, noul director sportiv al FCSB. Prima reacție după plecarea de la FC Voluntari

La , Florin Cernat va ocupa funcția de director sportiv, aceeași pe care a avut-o și la FC Voluntari. Este pregătit să colaboreze cu Gigi Becali, însă este conștient că la campioana României va avea noi obiective și responsabilități.

“După 8 ani petrecuți la FC Voluntari, închei un capitol extrem de important din cariera mea. A fost o perioadă de construcție, de stabilitate și de evoluție profesională, în care am avut privilegiul să lucrez alături de oameni dedicați și competenți. Le mulțumesc jucătorilor, staff-ului, colegilor și conducerii pentru încrederea oferită și pentru colaborarea constantă. Fiecare proiect, fiecare provocare și fiecare reușită au contribuit la experiența și maturitatea pe care le duc mai departe.

FC Voluntari va rămâne un reper în parcursul meu profesional, un loc în care am investit energie, timp și pasiune, și de care mă despart cu respect și recunoștință. Urmează o nouă etapă, cu noi responsabilități și noi obiective, însă legătura cu Voluntari rămâne una puternică și definitivă în istoria mea profesională.

Mulțumesc, FC Voluntari, pentru toți acești ani!”, a scris Florin Cernat pe Facebook.

De cine a depins sosirea lui Florin Cernat la clubul lui Gigi Becali

, însă sosirea lui la campioana României s-a produs doar după ce Florentin Pandele, finul lui Gigi Becali, și-a dat acordul.

“Eu i-am spus doar dacă iau ok de la Florentin Pandele să vină directorul sportiv. Nu pot să-i iau angajatul. I-am spus să ceară dezlegare de la el și după poate să vină.

E finul meu, nu-i fac așa ceva. Florin Cernat, da. Eu am încredere în ce spune Mihai Stoica, el l-a recomandat. Zice că avem nevoie, că se pricepe, că știe, că o să ne ajute. Trebuie să avem oameni care știu, care se pricep la fotbal. El trebuie să meargă să vadă un jucător”, a declarat Gigi Becali, patronul FCSB-ului.

După Florin Cernat, Mihai Stoica a mai anunțat o surpriză la FCSB

FCSB va pleca în cantonamentul de iarnă pe 4 ianuarie. După ce l-a adus la FCSB pe Florin Cernat, Mihai Stoica anunță încă o surpriză în staff-ul campioanei României. Concret, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB vrea să mai aducă un specialist pentru scouting.

”Urmează o perioadă grea și probabil că va urma o perioadă grea și pentru noi, cei care trebuie să ne ocupăm să găsim jucători. În ianuarie trebuie să plecăm în cantonament, plecăm pe 4 ianuarie. Campionatul se reia în weekend-ul 17-18 ianuarie.

(n.r. – Păi și când o să ai timp să cauți și jucători?) Nu, căutăm acum. Cernat intră în pâine, s-ar putea să mai am o surpriză, să ne mai ajute cineva, dar asta rămâne de văzut. Nu are cum să se afle pentru că știu doar eu și persoana respectivă.

(n.r. – Pe ce post să vină?) Să ne ajute în scouting. Este o persoană în care am mare încredere. Filip lucrează și el intens pentru că este infirm la momentul ăsta, s-a operat și are timp mai mult”, a spus Stoica, la ”MM la FANATIK”.