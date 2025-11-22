Florin Cernat strigă adunarea la FCSB înaintea meciului cu Petrolul: „Avem mare nevoie de puncte”. Ce spune Darius Olaru

Florin Cernat debutează la FCSB în calitate de director sportiv. Primul meci al noului oficial este confruntarea cu Petrolul, programată pe Arena Națională, sâmbătă, 22 noiembrie, de la ora 20:30.
Meciul dintre FCSB și Petrolul va marca debutul lui Florin Cernat în calitate de director sportiv la FCSB. Noul oficial al roș-albaștrilor a încercat să îi încurajeze pe fotbaliștii lui Elias Charalambous, de la care vrea toate cele 3 puncte.
Înaintea duelului cu „lupii galbeni”, campioana en-titre este la cinci lungimi de ultimul loc care duce în play-off. „Primul meci e foarte important. Trebuie să luăm cele 3 puncte pentru că avem mare nevoie de puncte”, a declarat Florin Cernat, înainte de FCSB – Petrolul Ploiești.
Darius Olaru este anunțat titular pentru partida cu Petrolul de pe Arena Națională. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate cum vor juca roș-albaștrii împotriva formației pregătite de Eugen Neagoe.
„Contra noastră e derby pentru oricine. Din ce văd și la TV, noi avem derby în fiecare etapă. Ne-am cam obișnuit cu derby-urile. Am pierdut și cu ultima clasată. Am pierdut puncte mai peste tot în acest an și nu ne prea ne mai permitem.
Mi-aș dori să fie totul roz să continuăm la fel, dar depinde numai de noi. Dacă noi o să intrăm pe teren determinați, cu încredere e greu să ne oprească cineva. Depinde de noi și de cum vom fi la ora meciului”, a adăugat Darius Olaru.