Florin Cernat strigă adunarea la FCSB înaintea meciului cu Petrolul: „Avem mare nevoie de puncte”. Ce spune Darius Olaru

Florin Cernat vrea toate cele trei puncte la debutul său în calitate de director sportiv la FCSB. Campioana en-titre joacă împotriva Petrolului, sâmbătă, 22 noiembrie, de la ora 20:30
Cristian Măciucă
22.11.2025 | 16:54
Florin Cernat debutează la FCSB în calitate de director sportiv. Primul meci al noului oficial este confruntarea cu Petrolul, programată pe Arena Națională, sâmbătă, 22 noiembrie, de la ora 20:30.

Florin Cernat vrea totul de la partida FCSB – Petrolul

Meciul dintre FCSB și Petrolul va marca debutul lui Florin Cernat în calitate de director sportiv la FCSB. Noul oficial al roș-albaștrilor a încercat să îi încurajeze pe fotbaliștii lui Elias Charalambous, de la care vrea toate cele 3 puncte.

Înaintea duelului cu „lupii galbeni”, campioana en-titre este la cinci lungimi de ultimul loc care duce în play-off. „Primul meci e foarte important. Trebuie să luăm cele 3 puncte pentru că avem mare nevoie de puncte”, a declarat Florin Cernat, înainte de FCSB – Petrolul Ploiești.

Ce echipă de start va folosi FCSB contra Petrolului

Darius Olaru este anunțat titular pentru partida cu Petrolul de pe Arena Națională. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate cum vor juca roș-albaștrii împotriva formației pregătite de Eugen Neagoe.

  • Primul „11” al FCSB în meciul cu Petrolul: Târnovanu – Pantea, Graovac, Ngezana, Radunovic – Tănase, Olaru, Cisotti – Miculescu, Stoian, Tavi Popescu.

„Contra noastră e derby pentru oricine. Din ce văd și la TV, noi avem derby în fiecare etapă. Ne-am cam obișnuit cu derby-urile. Am pierdut și cu ultima clasată. Am pierdut puncte mai peste tot în acest an și nu ne prea ne mai permitem.

Mi-aș dori să fie totul roz să continuăm la fel, dar depinde numai de noi. Dacă noi o să intrăm pe teren determinați, cu încredere e greu să ne oprească cineva. Depinde de noi și de cum vom fi la ora meciului”, a adăugat Darius Olaru.

Darius Olaru și Florin Cernat înainte de FCSB - Petrolul

1,57 este cota Betano pentru „1 solist” la FCSB - Petrolul
