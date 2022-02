Florin Cernat suferă din cauza războiului: „Ucrainenii sunt foarte patrioți, dar nu pot să-și apere țara. Le rămâne să se roage!”

Fostul fotbalist al lui Dinamo Kiev și al altor formații din campionatul Ucrainei este siderat de acțiuniile rușilor pe teritoriul ucrainean, fiind în egală măsură uimit de faptul că Rusia a atacat.

Florin Cernat recunoaște că nu se aștepta ca în 2022 să se mai declanșeze un război, cum s-a întâmplat în secolul XX,

Florin Cernat suferă din cauza războiului din că a rămas stupefiat când a auzit că Rusia a atacat țara în care și-a petrecut o mare parte din cariera sa:

„Eu am crezut că nu va începe nimic, am întrebat și în stânga și în dreapta. M-am interesat și pe la prieteni și ei mi-au spus că e o strategie de-a lui Putin, că vin alegerile și să vadă poporul că e implicat.

Nu îmi vine să cred, sincer, mă uit la știri și văd toate orașele prin care am jucat… am văzut că sunt bombardate… și acum la Kiev, unde urmează în scurt timp să fie bombardat”.

„Ucrainenii sunt foarte patrioți, ei sunt patrioți, dar, din păcate, nu știu dacă pot ei să facă ceva ca să apere țara. Rusia e un stat, în fața căruia e greu să te pui, mai ales în fața lui Putin.

Toată regiunea aia unde au bombradat ei, de la Harkov până la graniță, se vorbește rusa, majoritatea sunt pro-Rusia. Cred că de-asta vor să și le ia înapoi, altfel nu aș înțelege.

Am auzit, tot așa prin public, că și pe la noi, pe timpul țarului, undeva pe la Tulcea, e o zonă tot a Rusiei”, a mai spus Florin Cernat, la TV .

„A rămas să ne rugăm să înceteze… e greu să te pui cu rușii!”

și a spus cât de bine a fost primit în Ucraina în perioada în care a evoluat acolo: „Nu mă așteptam în 2022 să mai trecem printr-un război! Deocamdată îl vedem la televizor, dar e și aproape de noi.

Eu m-am înțeles foarte bine cu ucrainenii, au fost foarte bine primit, iubit acolo, v-am spus… mă uit la televizor și nu îmi vine să cred ce se întâmplă.

Mă uit, îmi aduc aminte de multe momente… cu fotbalul, că asta făceam, dar nu-mi vine să cred”.

„Cel mai rău e că nu știm finalul, am văzut că multă lumea a plecat din țară. Nu m-a contactat nimeni, eu oricum am prietenii mei care mergeau în Grecia la mare și făceau tranzit la noi. Eu am deja două familii în hotel.

A rămas să ne rugăm să înceteze, pentru că e greu să te pui cu rușii!”, a mai spus Florin Cernat.