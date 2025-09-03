Sport

Florin Cernat, surprins de plecarea lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev: ”Cel mai tare transfer”. Care e marele avantaj al atacantului. Exclusiv

Florin Cernat, fostul mijlocaș al lui Dinamo Kiev, a comentat pentru FANATIK transferul lui Vladislav Blănuță la campioana Ucrainei și ce șanse are acesta să ajungă la națională.
Bogdan Ciutacu, Traian Terzian
03.09.2025 | 15:14
Transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev l-a surprins pe Florin Cernat. Sursă foto: colaj Fanatik

Unul dintre cele mai spectaculoase transferuri ale verii pentru fotbalul din România a fost trecerea lui Vladislav Blănuță de la FC U Craiova la Dinamo Kiev. Florin Cernat, fost jucător al echipei ucrainene, consideră că este un pas important în cariera atacantului.

Transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev, analizat de Florin Cernat

Fostul mijlocaș Florin Cernat, primul român care a îmbrăcat tricoul lui Dinamo Kiev, este convins că Blănuță a fost atent monitorizat înaintea transferului, însă a precizat pentru FANATIK că mutarea a fost accelerată după ce ucrainenii și-au vândut unul dintre atacanți la Girona.

E surprinzător pentru mine și o sumă importantă. Dinamo Kiev l-a urmărit de mult și l-a văzut. Altfel,nu îmi imaginez cum l-a luat, pentru că e și o sumă mare. Poate e un jucător pe stilul lor. Clar are un avantaj mare, pentru că vorbește limba rusă și o să îl ajute mult.

De ce să nu mai avem jucători la Dinamo Kiev? Sunt mulți fotbaliști talentați care pot juca la un nivel înalt. Blănuță a jucat la o echipă bună, care a evoluat și în cupele europene și are calități pentru că altfel nu ajungea aici.

Vanat a plecat la Girona și l-au adus pe el. Au rămas fără atacant și a fost o soluție rapidă, mai ales că Arcadie Zaporojanu îl cunoaște foarte bine. Sigur e un pas mare în cariera lui, pentru că Dinamo Kiev joacă în Europa, chiar dacă e o situație mai dificilă acum”, a declarat Cernat, în exclusivitate pentru FANATIK.

Blănuță, în atenția lui Mircea Lucescu

Fostul internațional consideră că, în ciuda perioadei dificile prin care trece fotbalul din Ucraina, Dinamo Kiev reprezintă în continuare o rampă uriașă de lansare și este de părere că Vladislav Blănuță va fi atent monitorizat de selecționerul Mircea Lucescu.

”Pentru el e o rampă bună de lansare în continuare, campionatul din Ucraina se joacă. Ca atacant trebuie să marcheze și dacă o să facă asta o să fie OK. Mentalul e foarte important, condiția fizică la fel. Trebuie să se pregătească mai bine. 

Mircea Lucescu va chema jucătorii cei mai în formă. Sigur îl va urmări, dar nu poate să îl ia dacă nu e în formă, chiar dacă e vorba de Dinamo Kiev. Campionatul Ucrainei e valoros chiar și în această situație. Sigur l-a dorit și antrenorul. Ca echipă, pare cel mai tare transfer din vara asta, dar rămâne de văzut”, a spus Florin Cernat, pentru FANATIK.

  • 9 ani a jucat Florin Cernat la Dinamo Kiev
  • 2,3 milioane de euro poate încasa Adrian Mititelu pentru transferul lui Vladislav Blănuță
