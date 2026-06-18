Florin Chilian, dezvăluiri incendiare despre perioada petrecută de Gigi Becali după gratii: „Eu l-am scos din pușcărie!”

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Gigi Becali a ispăşit o pedeapsă de trei ani şi şase luni de închisoare pentru „Dosarul Valiza” şi schimbul de terenuri cu MApN. , după ce a executat două treimi din pedeapsă.

Florin Chilian a povestit cum l-a scos pe Gigi Becali din puşcărie

Cântăreţul Florin Chilian a dezvăluit într-o postare pe reţelele de socializare cum a reuşit să îl scoată pe Gigi Becali din puşcărie pentru o permisie, după ce un apropiat al patronului de la FCSB i-a cerut să îl ajute pe latifundiar:

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„Am rămas în relații foarte bune cu domnul Cătălin Bejan, și când dânsul a ajuns în funcția de șef al ANP-ului, eram deja buni prieteni. Dânsul, Cătălin Bejan, a fost câțiva ani șeful pușcăriilor din România. Un prieten drag mie, care se cunoștea foarte bine cu domnul Gigi Becali, m-a sunat să ne întâlnim într-o zi și mi-a spus:

«Băi Florine, megastare, tu te cunoști bine cu șefii de la ANP, că ai cântat în toate pușcăriile, ești prieten cu șeful mare, nu?! Nu poți, mă, să vorbești cu el, să aranjezi să-i dea drumul acasă în permisie lu’ Gigi?! Știi și tu cum sunt machedonii ăștia cu familia. Înnebunește ăla acolo! Uite ce face, numai prostii face în pușcărie, și ăia nu-i dau drumul deloc acasă».

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Știți că făcea multe declarații Gigi din pușcărie, când se plângea că nu este lăsat în permisia legală să-și vadă familia. Zic: «Băi, nu știu, o să încerc. Dau un telefon și pun o întrebare. O să vedem ce o să fie, dacă se poate sau nu. Te anunț». Eu sunt atașat de zona asta de machidoni și pentru că un om foarte, foarte drag mie este domnul Gică Gheară. Nu Nicu… Gică, vărul lui de sânge. Cu domnul Nicu doar mă cunosc. Am făcut câteva șprițuri cu dânsul, uneori cu lăutari, cu Catanga și Pădureanu, și pe la «Șarpe» la Cornel, dar doar atât.

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Eu m-am născut și am copilărit o vreme în Dosul Morii, acolo, cam pe unde este acum târgul de mașini din Vitan, unde avea o cârciumă cel pe care l-a împușcat Ceaușescu, pe „Bachus”. Pe mine, la un moment dat, un machedon bătrân m-a crescut. E singurul om pe care eu îl am pentru mine în inimă ca bunic, ca familie.

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Preţul eliberării din puşcărie: „Transmite-i să stea liniștit. Să tacă din gură, să nu mai zică nimic”

Neamurile mele, din câte știu, sunt cam toți pe la MAE, deh… Familie d-aia care cade numai în picioare indiferent de regim, dar cam tâmpiți cu toții… Nu știu cum să-ți explic. Deși el doar o ținea pe bunică-mea, nu erau căsătoriți. Cam cum e acum cu Nicușor ăsta, fără nume de familie, și cu nu știu cum o cheamă pe dânsa, doamna de la Cotroceni care umblă cu SPP-ul după ea, ilegal, plătit din taxele noastre, pentru că nu are dreptul.

„Bă”, mi-am zis eu, „hai să încerc să-l scot din pușcărie pe Gigi.” Știam cât de apropiați sunt ei, machedonii, de zona aceasta de familie. Zic: „Hai să încerc”, și l-am sunat pe Cătălin să ne întâlnim.

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— „Băi, Cătăline”, îi spun, „hai să ne vedem, hai să bem un șpriț. Hai la lăutari, să ne cânte Nicu Gigantu pe Moșilor, că te cinstesc. Când ne-am întâlnit – pentru că lucrurile astea nu se pot vorbi la telefon, îți dai seama – i-am zis: „Uite așa, așa, așa.”

Zice: „Bă, eu o să încerc, dar dacă poți, transmite-i să stea liniștit. Să tacă din gură, să nu mai zică nimic, să nu mai facă scandal, să nu mai facă declarații, nimic, nimic. Două-trei săptămâni, nu mai mult.”

Am mai povestit noi de-ale noastre și ne-am despărțit. A doua zi l-am sunat pe amicul d-nului Gigi Becali, m-am întâlnit cu dânsul și i-am zis: „Dragule, uite care-i treaba. În principiu se poate, doar că…” Gigi avea dreptul legal și, uman vorbind, să iasă din pușcărie în permisie. Pentru că, nefiind condamnat pentru omor sau pentru nu știu ce fapte grave, ai dreptul, potrivit legislației române, să ai o permisie. O învoire de la regimul penitenciar să mergi acasă la familie sau unde vrei tu, să te duci la mare să bei o bere. Condiția este să te întorci după intervalul pe care ți-l acordă sistemul penitenciar: 12, 24, 72 de ore, habar n-am…

Florin Chilian: „În felul ăsta mi-am cumpărat și eu mântuirea, ca să zic așa. Fără niciun ban”

Lui Gigi Becali i se refuzaseră toate, toate, toate aceste cereri de permisie, făcute cu toți banii de pe pământ, cu toți avocații, că știi cum e, nu stau eu să te învăț acuma cine este Gigi Becali. I-am transmis să stea liniștit începând din clipa aia, că se rezolvă. După vreo săptămână primesc un telefon: „Băi, ce facem, mă?”

Zic: „Se rezolvă sigur, doar că trebuie să stea liniștit, să nu mai țipe pe la oamenii ăia, să nu mai dea declarații, să nu mai nimic. Să stea liniștit Gigi și să-și vadă de treaba lui, acolo în închisoare.” Peste două săptămâni, Gigi Becali a fost eliberat pentru 24 sau 48 – nu, parcă 48 de ore, din câte îmi amintesc.

În felul ăsta mi-am cumpărat și eu mântuirea, ca să zic așa. Fără niciun ban, numai printr-un gest de bun creștin, fără nicio sumă de bani implicată. Absolut nimic, deloc. Dovadă că domnul Gigi Becali habar n-are că eu l-am scos din pușcărie. Eu, Florin Chilian. „Cine, bă, ăla cu Zece, cu Termopane?” „Da… Termopane…” Da, ăla! Eu l-am scos din pușcărie”, a povestit Florin Chilian.

Gigi Becali, după ce a fost eliberat din închisoare: „Cea mai folositoare perioadă din viaţa mea”

, fiind eliberat condiţionat de la Penitenciarul Poarta Albă. Decizia a fost luată de Tribunalul Constanţa, care a respins contestaţia procurorilor DNA:

„Mulţumesc judecătorilor şi procurorilor care m-au condamnat pentru că eu consider că cea mai folositoare perioadă din viaţa mea au fost cei doi ani de închisoare, mântuirea e cel mai important lucru pentru mine şi am învăţat ce înseamnă mântuirea în închisoare”, a spus Becali în 2015.