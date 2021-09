Premierul Florin Cîțu a fost prezent la festivitatea de deschidere a noului an școlar, la Colegiul Naţional “Gheorghe Lazăr” din București.

Șeful Guvernului s-a distrat alături de elevi. Acesta a fost surprins dansând, iar, la finalul ceremoniei, s-a și pozat cu tinerii.

Florin Cîțu a dansat în prima zi de școală pe muzica Voltaj. Cum a fost surprins la Colegiul Naţional “Gheorghe Lazăr” din București

Liceul Gheorghe Lazăr este primul care implementează proiectul pilot „România Educată”. Atât premierul , cât și ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, au fost prezenți la deschiderea anului școlar.

Șeful Executivului a ținut un discurs, dar nu a uitat nici să se bucure de prima zi de școală. Acesta a fost surprins dansând alături de elevi.

A fost aleasă o melodie a trupei Voltaj, „Tânăr vreau mereu să fiu”. Premierul a aplaudat și s-a mișcat pe ritmul acesteia.

La final, Cîțu a făcut și câteva poze cu școlarii. Imaginile au fost publicate și în mediul online. Acesta a distribuit fotografii pe rețelele de socializare și nu a uitat să le ureze elevilor succes: „succes tuturor elevilor! You are going to rock this year”, a scris el la Instastory.

Ce a spus Cîțu la începutul anului școlar

La începutul discursului său, și-a exprimat mulțumirea cu privire la prezența fizică la școală. El a spus că speră la întreg anul școlar să se deruleze în acest fel.

„Sunt sigur că vă întrebați de ce am ales să fiu prezent astăzi la acest liceu și nu la altul. Dincolo de performanțele cunoscute ale elevilor, liceul vostru este primul din Capitală care își asumă, începând de azi, startul de reforme profunde – «România Educată».Un proces de predare, învățare, evaluare mai apropiate de cerințele și exigențele unui învățământ modern, centrat în mod real pe elev,” a spus premierul.

„Pilotarea va fi monitorizată continuu de Ministerul Educației iar modelele care se dovedesc de succes vor fi propuse spre scalare la nivel național. Asta înseamnă că ce faceți voi începând de astăzi la Gheorghe Lazăr ar putea, deși eu sunt sigur, să ajute generații întregi,” a adăugat acesta.

Șeful Guvernului a mai explicat și ce planuri are pentru educație: „în următorii ani, în PNRR, este prevăzută finanțarea a 60 de școli pilot. Miza noastră în educație nu este de a face un pic altceva, un pic altfel sau la fel ca până acum, miza noastră strategică este a face altfel, altceva”.

„Adică școală de secol 21 pentru România de secol 21 pe care sunt convins că ne-o dorim cu toții. Așa cum vedeți azi, aici, acum la Colegiul Național Gheorghe Lazăr din București,” a adăugat acesta.