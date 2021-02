Florin Cîțu a declarat război sporurilor. Cât cheltuie statul român pentru suplimentele la salariile bugetarilor

Florin Cîțu a declarat război sporurilor. Potrivit premierului, până în aces moment Guvernul a identificat sporuri în valoare de 600 de milioane de lei.

Primul ministru a mai spus că multe dintre aceste sporuri vor dispărea și că în atenția sa și a executivului sunt și subvențiile pentru companii le de stat cu pierderi.

Florin Cîțu a mai precizat că bugetul va fi pus în dezbatere publică cel mai probabil luni.

Statul cheltuie 600 de milioane de lei pentru sporuri

“Sporurile sunt în jur de 600 de milioane de lei, ceea ce am identificat în acest moment. La buget veți vedea exact cum vor arăta aceste sporuri. Am spus clar criteriile de la care pornim cu acest buget anul acesta, fără risipa banului public. V-am dat câteva exemple, cheltuieli de personal s-au dublat în patru ani de zile. Nu cred că performanţa celor care lucrează în administraţia publică s-a dublat în această perioadă. De aceea, în acest an am vorbit de câteva reforme şi una dintre ele este o reaşezare a legii salarizării, în care să reglăm veniturile celor din administraţia publică de performanţă. Este momentul să facem acest lucru, nu doar să promitem că vom creşte salariile în fiecare an şi fără să cerem ceva la schimb. Nu o cerem doar noi, o cer românii. Toţi românii vor un aparat public performant şi nu trebuie să ne fie frică să spunem acest lucru“, a declarat premierul.

Florin Cîțu a subliniat faptul că trebuie stopate pierderile din companiile de stat.

“Subvențiile nu vor mai fi la nivelul anului trecut. Companiile de stat cu pierderi care vor să beneficieze de subvenții de la buget trebuie să vină cu un plan de reformă care să arate că pot fi pe profit câțiva ani de zile. Dacă nu, nu vor primi subvențiile și vor trebui să se descurce cu banii pe care îi au”, a spus Cîțu.

“Trebuie să spunem stop. Am spus stop, ajunge, aici oprim această hemoragie a banului public şi bătaia de joc asupra banului public. Cheltuielile cu subvenţiile, s-au dublat şi acestea în perioada 2016-2020, dar nu am văzut o performanţă mai bună a acestor companii, din contră, am văzut adâncirea pierderilor. Aşa că aceste companii de stat care au pierderi trebuie să vină cu un program de restructurare dacă vor să mai fie susţinute. Anul trecut am făcut acest lucru cu TAROM, se poate face acest lucru, multă lume a spus că nu se poate. Uitaţi-vă la TAROM, se restructurează, primeşte finanţare în continuare şi, la un moment dat, o să fie şi pe profit. Aşa vom face cu toate companiile de stat. Este posibil ca unele dintre ele să nu supravieţuiască sau unii dintre managerii care au administrat prost aceste companii în aceşti ani să nu supravieţuiască, dar ăsta este preţul pe care trebuie să-l plătească dacă vrem să mergem mai departe”, a mai declarat primul ministru.

Prim-ministrul a precizat că, cel mai probabil luni, bugetul va fi pus în dezbatere publică.