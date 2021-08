Florin Cîțu a fost arestat în SUA pentru conducere sub influența alcoolului, în 2000. Cum a comentat premierul dezvăluirea despre trecutul său

În cadrul conferinței de presă de miercuri, 11, august, premierul Florin Cîțu a primit o întrebare cu privire la o serie de informații apărute cu privire la tinerețea acestuia, mai exact la perioada în care acesta se afla în Statele Unite.

Astfel, conform informațiilor apărute în spațiul public cu doar o oră înainte ca prim-ministrul să susțină conferința, premierul ar fi suferit o condamnare de scurtă durată în anul 2000, pentru că ar fi condus băut.

Premierul se afla în SUA deja de câțiva ani la momentul respectiv, fiind absolvent al Grinnell College din Iowa, în 1996. Între 1999 și 2002, când a avut loc și incidentul de la volan, acesta urma un program doctoral la aceeași universitate, conform .

În luna martie 2000, premierul ar fi ajuns după gratii pentru două zile, pentru că ar fi condus sub influența alcoolului sau a stupefiantelor. În legislația americană, DUI (driving under the influence) nu face diferențierea între consumul de alcool sau de droguri.

Pe lângă încarcerare, Florin Cîțu a plătit și o amendă consistentă, de 1.000 de dolari americani. Acesta și-a recunoscut fapta la momentul respectiv.

Aproximativ 21 de ani mai târziu, premierul se găsește întrebat despre acest incident din . Fără să ezite, premierul a răspuns la întrebare și și-a recunoscut încă o dată fapta, afirmând că ”am făcut o greșeală acum 20 de ani.” Acesta a ținut să menționeze și că este vorba despre consum de alcool și nu de droguri.

Florin Cîțu nu s-a arătat jenat de acest episod, despre care spune că ”da, acum 20 de ani a fost vorba de conducerea sub influența alcoolului. Am plătit amenda respectivă, o amendă foarte mare. Este contravenție. Am făcut o greșeală acum 20 de ani.”

Pe de altă parte, premierul a ținut să sublinieze și momentul apariției acestei informații în presă. Perioada actuală este una de tensiune maximă în PNL, deoarece alegerile interne se apropie cu pași repezi, iar lider peste liberali poate fi unul singur, fie că e vorba de Florin Cîțu, fie că vorbim despre .

Astfel, premierul spune că ”este interesant că în patru tururi de scrutin cu PSD nu a apărut această informație, apare acum când este o competiție internă în PNL.”