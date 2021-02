Florin Cîțu, anunț important despre veniturile bugetarilor. Ce se întâmplă cu acestea

Florin Cîțu, prim-ministrul României, a comentat joi la Digi24 situația veniturilor oamenilor din aparatul bugetar, explicând ce se va întâmpla cu acestea în 2021. De asemenea, au fost aduse în discuție și alte probleme legate de bugetul din 2021, sistemul de pensii și situația unor companii de stat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Guvernul a decis în cursul zilei de astăzi amânarea creșterii pensiilor, eliminarea gratuițătii acordată studenților în sistemul feroviar și eliminarea voucherelor de vacanță.

PIB-ul României a scăzut cu 3.9% în 2020, Cîțu declarând că este o performanță economică foarte bună în contextul pandemiei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Florin Cîțu, anunț important despre veniturile bugetarilor. Ce se va întâmplă cu acestea în 2021

“Eu v-am spus ce vrem să facem cu sporurile, este vorba de o cheltuială de personal care nu este sustenabilă, în ultimii patru ani s-au dublat cheltuielile de personal, de la 54 miliarde la 110 miliarde de lei din care aproape 30% reprezintă doar sporuri.

Acum nu este discuția despre trebuie să existe sporuri sau nu. Totul este relativ, eu v-am spus cât reprezintă, sunt domenii în care sporurile sunt mai mari de 30%, domenii în care sunt mai mici.

ADVERTISEMENT

Bineînțeles că sunt oameni în administrația publică care își fac treaba și merită salariul și sporurile. Trebuie să găsim o legătură directă între a-i motiva pe cei din aparatul public și performanță.

Este nevoie de a lega dinamica veniturilor în sectorul bugetar de o performanță. Au simțit românii că în ultimii patru ani de zile că performanța aparatului bugetar s-a dublat? Dacă este așa, mergem mai departe, dau eu nu cred, trebuie să venim cu legea salarizării unitare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Eu am zis de la început este că ceea ce am putut face, s-a făcut. Vom menține nivelul veniturilor la nivelul lui decembrie 2020. Am spus că luăm această decizie pentru că legea salarizării unitare, așa cum a fost ea aplicată, a creat mai multe probleme decât a rezolvat.

De unele sporuri știam, știau și agențiile de raiting, știu și instituțiile europene, toată lumea ne-a atras atenția că dacă mergem în acest ritm nu vom mai putea plăti pensii și salarii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Anul trecut nu m-am opus creșterii salariilor în mediul public, deși PIB-ul României a scăzut. Partea care ține România, mediul privat, a avut milioane de oameni în șomaj tehnic, ne-am luptat să ținem economia în viață.

România a avut cea mai mare creștere economică în ultimul trimestru al anului 2020. Pentru a ne asigura că putem să plătim salarii și pensii pe viitor și să le și creștem este nevoie de o economie performantă, anul acesta avem nevoie de mai multe investiții.

ADVERTISEMENT

Anul acesta mergem cu investiții în valoare de 62 de miliarde de lei, bani care produc, suma este mică dacă ne raportăm la cheltuielile de personal, dar acești bani produc.

Am spus foarte clar că din punctul de vedere al guvernului ținem sub control salariile și începem legea salarizării, dar ea a fost trecută prin Parlamentul României, orice corectare trebuie făcută tot acolo, transparent, prin ordonanțe de urgență menținem doar status quo-ul.

ADVERTISEMENT

Vom face o reformă a sistemului de pensii și vreau sa facem o reformă și în administrația publică, referitor la cum sunt evaluați, cum cresc în interiorul sistemului și așa mai departe”, a declarat Florin Cîțu la Digi24.