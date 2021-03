Florin Cîțu, anunț de maximă importanță. Ce se întâmplă cu românii programați pe listele de așteptare pentru vaccinare

Florin Cîțu, prim-ministrul României, a oferit joi anunțuri extrem de importante referitoare la campania de vaccinare, explicând ce se va întâmpla cu oamenii care s-au programat deja pe listele de așteptare, fiind vorba de aproximativ 800.000 de oameni care și-au manifestat intenția de vaccinare.

În urmă cu aproximativ o săptămână, erau aproximativ 750.000 de persoane înscrise pe listele de așteptare.

Din 1 aprilie, vaccinul folosit într-un anumit centru va fi vizibil pentru toată lumea în platforma de vaccinare, iar Valeriu Gheorghiță a explicat că și în cadrul listelor de așteptare au prioritate persoanele încadrabile în etapa a doua a campanie de vaccinare.

“Deciziile pe care le-am luat astăzi nu le-am luat peste noapte. Eu am avut discuții cu primarii de sector, cu primarul general, cu toți prefecții, cu președinții de Consilii Județene, cu reprezentanți ai retailerilor, cu reprezentanți ai cultelor și cu specialiștii în sănătate de la INSP, CNSU.

Toate deciziile au fost luate după aceste consultări, am vrut să ținem cont de particularitățile fiecărei localități. Sunt măsuri pe care le-am luat și vizează reducerea impactului pandemiei în perioada viitoare, vrem să menținem și economia deschisă, dar trebuie să luăm aceste măsuri.

Statistic ar trebui să vedem o inversare a trendului în 10-14 zile. Față de anul trecut am început mai bine. Anul trecut nu aveam stocuri, măști, dezinfectanți și aveam problemele cu spitalele, aveam un număr mai mic de paturi la ATI.

Este nevoie de aceste măsuri temporare pentru a stopa valul al treilea al pandemiei, pentru că acum avem vaccin.

Campania de vaccinare a avut o particularitate: am început cu personalul medical, acum 80% din personalul medical este vaccinat, medicii pot să lucreze, le mulțumesc pentru efortul lor, deci am scăpat de focarele din spitale. Am vaccinat persoanele din centrele de bătrâni, am rezolvat această problemă.

A treia categorie spre care ne-am îndreptat atenția este cea formată din persoanele vârstnice și cele cu boli cronice, iar acolo avansează foarte bine campania de vaccinare.

Pentru luna aprilie estimăm 4.5 milioane de doze, 2.7 milioane Pfizer, 500.000 Moderna, 1.2 milioane AstraZeneca și 120.000 de Johnson&Johnson.

Trebuie să facem un efort, deși știu că nu mai vrem să îl facem după un an de zile de restricții, dar mai avem puțin și trecem peste această perioadă și apoi vom reveni la normal.

În prima parte a lunii aprilie am putea să vaccinăm 100.000 de persoane pe zi, ceea ce este foarte important pentru România. Apelul meu este să ne vaccinăm, este singura modalitate prin care putem să revenim la normal, nu există altă soluție.

În aprilie ar trebui să se vaccineze toate persoanele înscrise acum pe listele de așteptare”, a declarat Florin Cîțu la Digi24.

Prim-ministrul României: “La întoarcerea elevilor din vacanțe, cred că vom putea folosi teste rapide non-invazive”

“La întoarcerea elevilor vreau să avem acele teste non-invazive, pe bază de salivă, pe care poate să le facă o asistentă medicală și DSP poate pune persoane la dispoziție pentru testare, dacă școlile nu au personal medical.

Susțin vacanța prelungită, erau deja două vacanțe în acea perioadă, a fost creată o punte, Ministerul Educației a arătat că nu se schimbă calendarul examenelor, nu se schimbă nimic, dar era nevoie de această vacanță prelungită.

Noi sperăm că vârful valului al treilea să fie în aceste zile și apoi să scădem încet, încet, de aceea am și luat aceste măsuri. De fiecare dată când a crescut mobilitatea, am văzut o creștere a numărului de cazuri.

Aceste măsuri reduc rata de mobilitate să putem merge mai departe cu campania de vaccinare, să putem să fim înaintea acestui val“, a adăugat Cîțu.