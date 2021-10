Florin Cîțu, apel către USR și PSD: ”Să lase deoparte interesele politice, măcar în această perioadă critică”

Nicolae Ciucă, premierul desemnat de Klaus Iohannis să alcătuiască viitorul Guvern, duce negocieri dure în aceste zile pentru a-și consolida o majoritate parlamentară.

Cum discuțiile cu PSD par a fi intrate în impas, iar USR nu vrea să audă de o susținere a Executivului, atâta timp cât nu sunt cooptați în echipa de guvernare, Florin Cîțu vine cu un apel de ultimă oră pentru cele două formațiuni.

Florin Cîțu, apel la responsabilitate către USR și PSD: ”Să lase deoparte interesele politice”

Într-o postare pe pagina se de , președintele PNL și premierul interimar, afirmă că responsabilitatea este singura soluție şi le transmite reprezentanților USR și PSD să lase deoparte interesele politice ”în această perioadă critică”.

ADVERTISEMENT

Cîțu le reamintește omologilor din zona politică faptul că el și echipa din PNL l-au propus pe pentru că au ”dovedit responsabilitate și dorința de a găsi soluții”.

”Responsabilitate – aceasta este singura soluție în acest moment. Cei de la USR și PSD trebuie să înțeleagă și să arate că pot lăsa deoparte interesele politice, măcar în această perioadă critică.

ADVERTISEMENT

L-am propus pe Nicolae Ciucă pentru formarea noului Guvern, am dovedit responsabilitate și dorința de a găsi soluții. În acest moment nu trebuie să fie vorba despre negocieri obscure sau despre persoane. Și, mai important, trebuie să și arătăm că suntem dispuși să facem ceea ce spunem.

Mesajul PNL este unul foarte clar: România are nevoie de responsabilitate, stabilitate și liberalism”, scrie premierul interimar pe pagina de socializare.

ADVERTISEMENT

Florin Cîțu: ”Partidele care au votat moțiunea împotriva mea să susțină un guvern PNL-UDMR”

Tot duminică, declarase, la sediul PNL, că este momentul ca partidele care au votat moţiunea de cenzură să susţină un guvern PNL-UDMR, după ce liberalii l-au susținut pentru funcţia de premier pe Nicolae Ciucă.

”Ceea ce vreau să spun eu este foarte important. S-a tot vorbit de responsabilitate în această perioadă. Ăsta e momentul! Acum avem şansa să arătăm că suntem responsabili – şi cei de la PSD, şi cei de la USR -, să trecem România prin iarnă.

ADVERTISEMENT

Eu am arătat că sunt responsabil şi am făcut acel pas, am venit cu un alt premier, PNL a înțeles momentul.

E momentul ca şi alte partide care au votat moţiunea pe persoană fizică împotriva mea, să vină acum şi să spună da, mergem şi susţinem un guvern al PNL şi UDMR”, a afirmat Cîţu, duminică, la intrarea în sediul central al liberalilor.