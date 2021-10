Florin Cîțu, atac dur la adresa social democraților și a USR-ului! „Extremiştii, antivaccinişti, antieuropenii au legalizat concubinajul lor”

Șeful Executivului a venit în Parlament să-și apere mandatul după ce PSD a depus o moțiune de cenzură. Florin Cîțu nu a ezitat o clipă și a transmis că tocmai a fost formată cea mai toxică alianţă politică din ultimii 30 de ani în România.

Acesta s-a referit la USR – PSD şi AUR, partide pe care le-a acuzat în termeni duri. Mai mult decât atât, Cîțu consideră că „astăzi a murit moralitatea” şi le-a cerut scuze românilor că a crezut în USR.

Premierul Florin Cîțu, atac dur la adresa social democraților și a USR-ului!

a mai zis că a greșit când a tolerat o echipă de incompetenţi la guvernare, însă a promis că aşa ceva nu se va mai repeta şi nu va mai fi atât de indulgent.

„Ar fi fost mult mai important pentru români să retrageţi moţiunea acum când sunt 15.000 de cazuri. Astăzi a murit moralitatea. Moţiunea PSD, cel mai mare inamic al vostru şi al nostru e susţinută şi votată de USR. S-au aliat cu extremiştii. Dragi români, aţi fost trădaţi. USR vrea să dea jos Guvernul din care face parte.

Se poate să fie mai josnici de atâta liderii acestui partid? Le-am arătat foarte clar, cu mine premier guvernarea nu e un joc de copii răsfăţaţi. Ai maturitate politică şi eşti în stare să faci bine pentru români, rămâi în echipă. Sunt dezamăgit.

USR joacă alba neagra cu guvernarea. După ce a complotat să dea jos Guvernul vrea să revină la guvernare, dar cu cineva mai indulgent. În 30 de ani de politică nu a exista o alianţă mai toxică decât cea pe care o vedem astăzi, aliaţa USR-PSD şi extremiştii.

Vă cer scuze că am crezut în USR, că am crezut că e un partid care vrea reformă, care crede în valorile europene, care nu susţine discursul antisemit-fascist. Socialism is strong in this ones. Simt o nostalgie după Guvernul zero. Not going to happen. Asta nu se va întâmpla pentru domnul Ciolacu”, și-a început acuzele Cîțu.

Ce spune Florin Cîțu despre USR

Florin Cîțu nu s-a oprit aici și a continuat cu acuzele la adresa Uniunii Salvați România. Acesta a explicat că au avut probleme serioase și că mulți dintre ei au fost chiar incompetenți.

„Aţi votat un partid bipolar. Cheia pentru rezolvarea crizei politice e la USR putea să vină cu nominalizări şi termina spectacolul. Dar preferă să lase România fără Guvern şi în criză sanitară.

La PSD e de înţeles e un partid politic iresponsabil. Dar USR votează împotriva miniştrilor pe care PSD îi face incompetenţi. Au avut la conducere miniştri incompetenţi şi au fost coordonaţi de un vicepremier, lider al partidului. Năsui votează astăzi pentru moţiunea care îl face incompetent. USR îl trimite pe Năsui acasă pentru incompetenţă

Aţi fugit ca nişte laşi. Staţi lângă extremişti care sumt împotriva campaniei de vaccinare. Aţi ajuns să vă alianţi cu partide extremiste, când tot ce avea nevoie de la voi România era responsabilitate. Aţi sabotat şansa dreptei de a ave o guvernare stabilă

Politica nu este despre Florin Cîţu şi despre cum să îl doborâţi pe Florin Cîţu, politica e despre români, iar românii nu vă vor uita niciodată că aţi fost în detrimentul lor. Vă citesc din DEX – sinceritate – Însuşirea de a fi sincer; lipsă de prefăcătorie sau de viclenie; francheţe. Astăzi v-aţi arătat adevărat faţă plină de ipocrizie.

Dragi români, ne confruntăm cu două lucruri pandemia şi creşterea preţurilor la energie şi gaze. Nu ne putem sustrage acestor trenduri oricât am dori, dar facem eforturi pentru a le combate.

USR a fost inert, nu a făcut nimic împotriva campaniei antivacciniste. Bineînţeles în Parlament sunt şi alte legi care nu trec. Numirile la TVR, ICR. Parlamentul e ocupat de o competiţie de moţiuni când oamenii au probleme reale. Alianţa toxică PSD – USR şi extremişti şi au iniţiat moţiunea frustrării, o moţiune a absursul provaciniştii stau lângă antivaccinişti, pro-europenii alături de anti-europeni. Kafka ar fi mândru de voi. Căutaţi prin telefoane informaţii despre Kafka. Succes”, a continuat Cîțu.

Ce a promis Florin Cîțu alegătorilor

Florin Cîțu a ținut să explice alegătorilor și ce se va întâmpla în cazul în care moțiunea de cenzură va trece. „Dragi români, PNL nu este un partid perfect, dar este un partid responsabil. Şi nouă ne-ar fi uşor să trecem în opoziţie în această perioadă dificile. Nu o facem însă, rămânem până la capăt, nu dezertăm. Nu suntem laşi.

Dacă acest Guvern va pica azi în Parlament, vom face altul, tot în jurul valorilor liberale. Dragi români, aveţi încredere. Astăzi se separă apele în politica din România. Extremiştii, antivaccinişti, antieuropenii au legalizat concubinajul lor şi rămân în Opoziţie. Eu ştiu că vreţi să repetaţi guvernarea zero din 2016. Sunteţi nostalgici după o cafea şi un croissant. Aţi auzit de sindromul Stockholm, guvernarea zero rămâne în 2016”, a încheiat Cîțu.