Florin Cîțu, atac la Ludovic Orban: “Nu există un filon naționalist în PNL, nu știu cu cine vorbește”

Congresul PNL va avea loc în luna septembrie, .

ar trebui să oprească persoana care va câștiga să își aleagă doar membri care îi sunt alături în funcțiile de conducere din partid.

Florin Cîțu, atac la Ludovic Orban: “Nu există un filon naționalist în PNL, nu știu pentru cine vorbește”

Cosmin Prelipceanu: “Comentariul din Magyar Nemzet l-ați văzut?”

Florin Cîțu: “Acum îmi dau seama de ce am ignorat comentariul, nu trebuie să îl iau în seamă, nu are sens să comentăm aceste declarații.”

Eu zic că este foarte important să avem o politică economică și socială pentru români, dar în contextul global. Românii au reușit să aibă venituri mai bune pentru că au fost investiții mai mari în România. Nu statul a reușit să îi dezvolte pe români, ci au venit din mediul privat.

Foarte mulți dintre românii care au lucrat în companiile în care au fost investiții au preluat un know-how și au dezvoltat propriile afaceri. Nu sunt de acord cu discursul naționalist care închide România și o ține într-o enclavă.”

Cosmin Prelipceanu: “Există un astfel de filon în PNL?”

Florin Cîțu: “Nu, nu există, nu este pentru PNL, nu știu pentru cine vorbește colegul meu. În PNL sunt români mândri care au înțeles că România merge mai departe în contextul european. România și Europa se schimbă, PNL se modernizează și așa vom moderniza și România.

Cosmin Prelipceanu: “Să plece românii în vacanțe?”

Florin Cîțu: “Eu zic să plece în condiții, dar să țină cont de toate condițiile pe care le are România, să ajutăm turismul românesc și să ne vaccinăm. Voi merge și eu, sper, două-trei zile când am timp, în România.

Întâi să se uite în România, să se uite la oferta de turism. Aș vrea să aibă un record anul acesta, merită industria Horeca, a avut un an foarte greu.

Împreună ne ajutăm, prin faptul că mergem în România în vacanță, ajutăm o industrie și ne dăm și nouă înapoi. Voi merge în Vamă foarte curând, cu siguranță. Când îmi permite legea să stau fără mască, stau fără mască, dacă legea îmi spune să stau cu mască, stau cu mască.”

Cosmin Prelipceanu: “Este o decizie bună cea de la Roșia Montană pentru România?”

Florin Cîțu: “Astăzi am demontat un fake news, nu am avut nicio problemă cu Roșia Montană, fake news-ul era că am ceva cu Roșia Montană.”

Cosmin Prelipceanu: “Am văzut comentarii pe surse că guvernul Cîțu nu vrea să își asume introducerea Roșiei Montane în UNESCO.”

Florin Cîțu: “Era acolo cererea a Guvernului României, nu a Guvernului Cîțu, este o decizie bună pe care am salutat-o.”