Florin Cîțu, despre certificatul verde anunțat de ministrul Rafila: ”O nouă variantă cred că va întârzia implementarea”

Certificatul verde Covid-19 reprezintă un nou subiect extrem de sensibil în sânul coaliției de guvernare PNL-PSD-UDMR.

Miercuri, la Parlament, președintele PNL, Florin Cîţu, a comentat anunțul ministrului Sănătăţii, Alexandru Rafila, potrivit căruia există deja un draft al unui nou proiect de lege privind certificatul verde.

Fostul premier spune că experienţa sa din ultimii ani îi spune că s-ar putea să nu treacă foarte rapid un nou proiect. ”Sper să nu fie o strategie de a întârzia lucrurile”, a afirmat președintele Senatului.

Florin Cîțu crede că noua variantă pentru certificatul verde, anunțată de ministrul Rafila, ar putea va întârzia implementarea documentului

Prezent la ședința coaliției de guvernare de miercuri din Parlament, Florin Cîțu a făcut scurte declarații despre chestiunile arzătoare din această perioadă.

Fostul premier a spus că o nouă variantă a legii privind va întârzia implementarea acestui document.

”Sper să mă înşel, sper să nu am dreptate, sper să fie o variantă să treacă imediat în Parlament, dar experiența mea din ultimii ani îmi spune că s-ar putea să nu treacă foarte rapid.

Dar aşteptăm varianta, sper să fie optimă, să treacă imediat de Parlament, să rezolvăm această problemă. Am arătat că în momentul în care am introdus proiectul de lege în Parlamentul României a crescut rata de vaccinare, am depăşit 7 milioane de persoane vaccinate”, a afirmat Cîţu.

El a precizat că, în momentul în care acel proiect nu a fost susținut, rata de vaccinare a scăzut. ”Apoi, când s-a blocat, rata de imunizare din țară a scăzut din nou”.

Cîțu cere grăbirea lucrurilor în privința implementării certificatului și dă de înțeles că o situație opusă denotă o strategie de întârziere.

”Eu sper să vină cât mai repede cu această propunere (n.r. proiectul privind noua variantă de certificat), să nu fie o strategie de a întârzia lucrurile”, a mai spus fostul premier.

Ministrul Rafila spune că există un draft al proiectului de lege privind certificatul verde

Tot miercuri, după , Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, a declarat să se lucrează la un proiect de lege privind certificatul verde și speră ca legea să fie adoptată luna aceasta.

”În scurt timp va fi înaintat Parlamentului (n.r. proiectul de lege privind certificatul verde). Avem deja un draft, la care lucrează colegi de la INSP (Institutul Național de Sănătate Publică) şi din Parlament.

Încercăm să venim în Parlament cu un proiect care să necesite mai puţine ajustări decât cel iniţial, care e limitat din punctul de vedere al accesibilităţii”, a declarat ministrul Sănătății.