Florin Cîțu: „Ciolacu este un mincinos, minte cum respiră, a făcut un exercițiu de imagine”

Deși Marcel Ciolacu a anunțat recent că va demisiona din Parlamentul României pentru a nu beneficia de pensia specială care i-ar fi fost acordată dacă și-ar fi dus mandatul la bun sfârșit, demersul său nu este văzut cu ochi buni de ministrul Finanțelor Publice, Florin Cîțu. Într-un interviu acordat recent, acesta susține că liderul social-democrat nu face altceva decât „un exercițiu de imaginație” înaintea alegerilor parlamentare de duminică, 6 decembrie.

Totodată, oficialul acuză fosta formațiune politică de guvernământ că „a lăsat economia ciuruită” și a obligat România să facă față crizei sanitare provocate de răspândirea noului coronavirus cu rezervele de stat goale.

„Suntem obișnuiți cu PSD-iștii care fac doar lucruri pentru imagine când e vorba de interesele românilor și iau de fiecare dată decizii împotriva românilor, cum a fost ordonanța 114 care a suprataxat economia”, susține Cîțu în interviul acordat recent pentru B1 TV.

Florin Cîțu pune tunurile pe social-democrați după anunțul lui Marcel Ciolacu

„Nimeni nu și-a dat demisia astăzi în Parlamentul României. Plenul trebuie să ia act de aceste demisii, să se înceteze mandatul, iar dacă nu se întâmplă acest lucru sunt doar niște exerciții de imagine și atâta tot.

Domnul Ciolacu este un mincinos. Minte cum respiră, pentru că nu și-a dat demisia astăzi în Parlamentul României, plenul nu a luat act de demisia domniei sale, doar a făcut un exercițiu de imagine.

A lăsat economia ciuruită, cum spunea și președintele României și, mult mai grav, au lăsat rezervele de stat goale și am intrat în această pandemie cu rezervele de stat goale. A fost un an în care a trebuit să corectăm multe din nenorocirile anilor trecuți.

În primul rând, am eliminat toate taxele introduse de PSD, am plătit facturile PSD de 30 de milioane de lei, am plătit împrumuturi de 50 de milioane de lei și dacă nu ar fi fost pandemia, am fi terminat anul cu un deficit de sub 3%.

Trebuie să înțelegem că România a fost lovită de cea mai mare criză din ultimii 100 de ani și a trebuit să luăm măsuri în mai mulți pași. Am făcut efortul de a plăti șomajul tehnic, pentru ca oamenii să poată sta liniștiți acasă.

Era important să stopăm căderea, așa se face în orice situație de criză, după care am plătit facturi și datorii și ne-am pregătit pentru anul viitor. Pe termen scurt, repet, obiectivul era să stopăm căderea și am reușit acest lucru.

PNL este singurul partid care și-a asumat guvernarea într-o perioadă de criză, după dezastrul lăsat de PSD. Deși știam că o să ne coste politic, ne-am asumat acest lucru”, a declarat Florin Cîțu.