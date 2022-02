Cîțu și Ciolacu, la braț împotriva inflației. Economiști: „Reducerea taxelor și majorarea salariilor se potrivesc ca nuca-n perete”

Coaliția de guvernare se află la începutul unui nou conflict în ceea ce privește măsurile necesare pentru a stăvili creșterea inflației. După ce duminică, 13 februarie, președintele PNL, Florin Cîțu a indicat ca soluții reducerea TVA-ului la 17% și a CAS-ului la 20%, luni liderul PSD a susținut că este necesară și majorarea salariilor și pensiilor. Economiștii susțin că cele două măsuri se bat cap în cap și că, în realitate, ele nu au rolul de a stopa creșterea inflației.

Mai mult, dacă în cazul reducerii fiscalității, o măsură de altfel necesară în actualul context fiscal de la noi, se pot identifica unele efecte care ar putea angrena o scădere a presiunilor inflaționiste, ideea de majorare a pensiilor și salariilor este una contrară scopului declarat, dar și riscantă în lumina unei viitoare crize financiare, sunt de părere economiștii.

Cîțu și Ciolacu, în luptă cu inflația

După ce Institutul Național de Statistică a anunțat luni, 14 februarie, a anului 2022, ce a urcat la 8,35% în ianuarie față de 8,19% în luna decembrie, președintele PNL a declarat că susține o scădere a taxelor pentru stoparea acestui fenomen. Fostul premier este de părere că o reducere a TVA-ului de la 19% la 17% ar face ca inflația să nu treacă de 10%.

„Dacă vrem să ajutăm rata inflației, venim cu această soluție foarte bună și scade imediat rata inflației. Dacă ne gândim putem să reducem de la 19 la 17%. Mă gândesc că trebuie să ajutăm pe toată lumea, nu pe sectoare. Așa cum am spus de la 24 la 20%. De la 19 la 17%. O să fie o reducere a inflației la 2 puncte procentuale. Nu văd cum ar crește din nou inflația”, a spus Florin Cîțu. Ca finanțare pentru această măsură fostul premier a indicat banii veniți de la UE, susținând că sunt 14 miliarde de euro gratis, și alte 14 miliarde, împrumuturi cu o dobândă de 0,15%.

La doar câteva ore după declarațiile liderului PNL, președintele PSD, Marcel Ciolacu a ieșit public și a spus că anul acesta este posibil să existe o majorare la toate veniturile, ţinând cont de impactul inflaţiei, atât la bugetari, cât şi la privaţi şi la pensionari.

„Este posibil să avem o majorare la toate veniturile, ţinând cont de impactul inflaţiei. Când spun toate veniturile, înseamnă şi bugetari, şi privaţi, şi pensionari şi toată lumea”, a declarat Marcel Ciolacu, arătând că „s-au angajat cu toţii în acest act de guvernare pentru ca oamenii să o ducă mai bine”.

„Toate aceste lucruri sunt în discuţie, în acest moment, sunt într-o coordonare economică, vedem ce măsuri se iau pentru scăderea inflaţiei.Toate aceste discuţii pleacă în primul şi în primul rând de la cauză”, a mai spus Ciolacu înainte să sublinieze că susține reducerea CAS-ului ca măsură pe o perioadă determinată, în scopul reducerii inflației.

Gabriela Firea, vice-președintele PSD, l-a criticat voalat pe liderul PNL după propunerile privind reducerea TVA, susținând că a fost una din măsurile propuse de PSD și refuzate în coaliție. „Din păcate, s-a ajuns, cum spune românul, tot la vorba noastră pentru că astăzi vedeam pe internet propuneri de scădere a TVA-ului. Noi când am propus scăderea TVA-ului la energie partenerii noştri nu au fost de acord, acum se propune scăderea TVA la toate produsele”, a spus Firea.

Ea a amintit, astfel, de o declarație a fostului premier din urmă cu o lună de zile în care îi critica pe liderii social-democrați pentru ideea de scădere a TVA-ului la energie. Cîțu spunea atunci că reducerea TVA-ului înseamnă imediat și venituri mai mici la buget și, în consecință, o spirală a cheltuielilor greu de oprit. „Ar fi foarte ciudat interpretată de agenţiile de rating care vor veni în martie cu prima evaluare, un început de derapaj sau o situaţie în care ne-am propus un deficit pentru 2022 şi deja să venim cu măsuri care ar pune în pericol atingerea acelei ţinte din prima lună a anului. Ar arăta foarte bizar şi nu cred că ne dorim acest lucru”, .

Măsurile se bat cap în cap

În opinia economiștilor, măsurile pentru combaterea inflației ce au fost anunțate public de liderii celor două partide mari din coaliție se bat cap în cap. Mai mult, aceștia subliniază că, dacă creșterile salariale în sectorul bugetar se vor aplica simultan cu diminuarea veniturilor fiscale, acest lucru acest lucru nu va însemna decât o gaură și mai mare la bugetul de stat, ceea ce va alimenta și mai mult presiunile inflaționiste.

„Pe de o parte reducem veniturile fiscale în timp ce pe de altă parte creștem niște costuri fixe, pe care nu prea le mai putem scădea dacă vine sau se adâncește criza ce se prefigurează la orizont. Dintre cele două mai proastă este ideea cu creșterea salariilor, și în special în sectorul bugetar, datorită naturii acestor cheltuieli. Cu o criză la orizont, e bine să fii precaut și să nu antamezi în momentul de față foarte multe cheltuieli de acest tip pentru că nu putem să știm încotro se va duce acest efect al inflației. Pe de altă parte, lupta cu inflația nu se face niciodată prin creșterea din condei a unor venituri, mai ales într-un sector care produce bunuri publice ce nu sunt marchetate la piață.

Aceasta este doar o altă față a ideii foarte proaste că în fața unei recesiuni și a unei inflații mari tu să crești salariile bugetarilor pentru că asta va impulsiona și mai mult consumul în condițiile în care tu nu ai o producție suficient de adaptată la consumul pe care tot timpul îl aduci înaintea producției. Rezultatul va fi că ne trezim cu și mai multă presiune inflaționistă”, a declarat, pentru FANATIK, economistul Cristian Păun, profesor de economie la ASE.

La rândul său, profesorul de economie Bogdan Glăvan este de părere că niciuna dintre măsuri nu are ca obiectiv reducerea inflației. Acesta susține că este un lucru extrem de grav ca decidenții politici să iasă public cu astfel de mesaje fără a prezenta și justificarea științifică, dar și obiectivele pe care le văd atinse prin astfel de măsuri.

„Cele două idei se potrivesc ca nuca în perete. Mă surprinde lejeritatea cu care decidenții politici vin și încep să vorbească ca niște vânzători ambulanți din piața Obor. Se aruncă niște chestii fără o minimă argumentare științifică și o minimă prezentare a impactului. În primul rând, propunerea de reducere a CAS-ului și a TVA-ului – nu este o măsură de combatere a inflației. Nu are nicio legătură. Sigur, scăderea fiscalității pe muncă este un lucru dezirabil în România, însă nu are nicio legătură cu inflația. Și, la fel ca în cazul creșterii salariilor, nu știm care este impactul bugetar al acestor propuneri. Scăderea CAS-ului de la 25 la 20% înseamnă minim 1% din PIB, ceea ce este colosal. Nu ni se spune cum se va rezolva cu această gaură, cum va fi ea acoperită.

Problema de fond este că avem această inflație pentru că guvernul are buzunarele sparte, și având buzunarele sparte are nevoie de inflație. Are nevoie să aducă tot timpul bani. Mărirea salariilor și micșorarea taxelor ar însemna o mărire a găurii din buzunare, cu alte cuvinte nu ar face decât să acutizeze și mai mult problema. Deci este un nonsens.

Inflația există din motive bine știute: deficitul bugetar cronic foarte mare și contextul energetic, care este motivul imediat. Aici puteau să rezolve , dar nu au dorit acest lucru pentru că ei duc această politică inflaționistă într-un mod deliberat”, a declarat pentru FANATIK profesorul Bogdan Glăvan.

România marșează pe o idee foarte proastă

În opinia profesorul Cristian Păun, stimularea cererii și a consumului poate fi o soluție în anumite crize economice, însă nu acestea sunt problemele cu care se confruntă economia țării în acest moment. A marșa în continuare pe această filosofie, crede acesta, nu va face decât să afecteze și mai mult echilibrele financiare ale țării.

„România, din păcate, marșează pe o idee foarte proastă pentru că strategii din spatele acestor guvernanți aplică niște mecanisme de dezvoltare foarte prost. În sensul că mizează mult pe stimularea cererii agregate și a consumului în condițiile în care noi nu avem o problemă cu așa ceva. Avem o problemă cu producția și oferta. Genul acesta de mecanisme care te mai pot salva de la anumite crize și mai pot tempera prăbușirile economice în recesiune nu funcționează într-o țară care are sincope și probleme de producție și valoare adăugată.

Cu alte cuvinte, la noi, dacă vii să stimulezi cererea agregată și consumul final, pentru că nu ai producători interni, eșuezi în importuri și mai multe și deficit comercial și mai mare, care și așa e mare în momentul de față. Și e mare nu pentru că importăm bunuri de echipamente, tehnologie, capital – ci importăm bunuri care pot fi produse aici cu mare ușurință dar care din diferite motive nu se întâmplă. În astfel de condiții nu poți fi decât o țară a deficitelor, o țară a subdezvoltării, o țară a iluziilor și o țară a inflației”, a explicat Cristian Păun.

Reforma statului, o măsură necesară

Fostul premier Florin Cîțu a invocat exemplul crizei financiare din 2009-2010, atunci când guvernul a redus valoarea TVA-ului de la 24% la 20% susținând că și acum prin reducerea TVA vom obține o stopare a creșterii inflației. În ceea ce privește scăderea taxelor economiștii susțin că măsura ar putea avea un efect benefic, în acela de a-i ajuta pe cetățenii cei mai sărăci, adică cei care sunt cei mai afectați de creșterea prețurilor, dar și asupra guvernului, reprezentând o presiune pentru reformarea aparatului administrativ.

„Spre deosebire de cealaltă măsură, diminuarea taxării are și alte două efecte. Pe de o parte menție în consum pe cei care acum sunt foarte loviți de inflație, mai exact pe cei săraci. Inflația este o taxă suplimentară pe care statul o încasează. Cu asemenea inflație statul oricum încasează nominal taxe mai multe, pentru că se aplică taxe la prețuri mai mari. Ori, scăzând taxarea, cei cu venituri reduse sunt protejați și sunt menținuți în zona de supraviețuire. De aceea este important ca în cazul energiei TVA-ul să fie redus la minim.

Pe de altă parte, diminuarea TVA-ului forțează statul să se reformeze într-un final. Este singura presiune naturălă pe supradimensionarea statului. Nu poți să reduci dimensiunea aparatului administrativ al statului fără o reformă. Degeaba dai afară angajații de la primărie care încasează taxele, dacă taxele se plătesc în continuare doar la ghișeu. Nu poți să transformi statul radical, să-l subdimensionezi, fără a-l reforma, a digitaliza plata taxelor, și așa mai departe.

Să nu uităm că dacă adunăm toate taxele pe care le suportă cetățeanul simplu în România sunt sufocante. Un salariu are taxe de aproape 46%, adică dintr-un venit brut de 1.000 de lei, 460 se duc instant în mâna statului, și din ce rămâne – 540 de lei, pe aproape orice cumpărăm, statul mai ia 20%. La care se adaugă accizele, pe care se pune și TVA, taxele pe proprietate, și așa mai departe. Din totalul de 1.000 de lei în final de abia rămâne o sumă de 3-400 sute de lei net. Ăștia sunt banii pentru care muncești o lună întreagă”, a declarat, pentru FANATIK, economistul Cristian Păun.

În ceea ce privește comparația cu criza financiară din 2009 și măsurile de reducere a TVA-ului luate atunci de către autorități, profesorul Bogdan Glăvan susține că măsura a fost una gândită doar pe termen scurt. În opinia acestuia, fără o reformă reală a aparatului administrativ, prin care statul să-și reducă efectiv cheltuielile bugetare presiunea inflaționistă nu va putea fi temperată.

„Întrebarea este cum facem să aliniem cheltuielile cu veniturile bugetare, adică nevoia statului de bani. Adică cum facem să dispară nevoia statului de bani. Să ajustăm, adică să scădem cheltuielile sau să mărim veniturile. E genul de abordare încercată în 2009-2010, însă ea a fost o abordare mai mult sovietică, contabilicească. Nu s-a urmărit ce se întâmplă pe termen lung. Atunci s-au mărit impozitele, a crescut TVA-ul și au fost tăiate cheltuielile. Soluția asta a rezolvat problema pe termen scurt, pentru că în doar 3 ani încasările din TVA erau chiar mai mici decât înainte de criză când TVA-ul era mai mic.

Statul trebuie consolidat bugetar, dar printr-o reformă sustenabilă pe termen lung: adică să nu mai avem companii cu pierderi pe care trebuie tot timpul să le capitalizăm de la buget, să nu mai avem atâți de mulți angajați sunt vechile noastre probleme. Oricând politicienii vor prefera să amâne măsuri dure și să vină cu soluții pe termen scurt, cum sunt împrumuturile, însă la noi această problemă este acutizată de faptul că guvernele au un orizont de termen foarte scurt. Nimănui nu-i stă mintea la vreo reformă câtă vreme nu știe dacă epste o lună sau cinci va mai fi prim-ministru”, a declarat, pentru FANATIK, profesorul Bogdan Glăvan.

În opinia acestuia principala presiune inflaționistă vine în contextul internațional al creșterii prețurilor la energie, o situația în care guvernul are puține instrumente la îndemână ca răspuns. Astfel, singurul răspuns imediat la creșterea inflației ar fi trebuit să fie reducerea fiscalității la energie, cu o combinație între plafonarea prețurilor și micșorarea poverii fiscale pe acest sector. Astfel, susține Bogdan Glăvan, pentru autorități, în acest moment creșterea fiscalității funcționează ca un mecanism de consolidare bugetară, asemenea reducerii de salarii în anul 2010, ceea ce convine guvernului.

„Statul putea să plafoneze prețurile sau să micșoreze povara fiscală pe energie. Probabil că ambele ar fi trebuit încercate, dar acest lucru nu s-a dorit pentru că politica inflaționistă e deliberată. Nu s-a dorit stoparea sau atenuarea acestui fenomen. În esență, ceea ce se întâmplă acum în România este tot o consolidare bugetară, dar e una pe ascuns. La fel ca în 2009-2010, cu diferența că acum nu mai puteau să micșoreze salariile și atunci se folosește acest context cu prețuri mai mari le energie, care aduc bani statului. Și practic guvernul urmărește să scadă povara datoriei publice, să scadă povara cheltuielilor publice devalorizându-le în raport cu PIB-ul. Pentru populație însă efectul este același. Indiferent că se taie salariile sau inflația este lăsată să crească, efectul este același”, a declarat acesta pentru FANATIK.