Florin Cîţu continuă declarațiile despre bunăstarea românilor: ”Se vede această creştere economică peste aşteptări”

După ce în urmă cu câteva zile, Florin Cîțu spunea că ar exista o bunăstare a românilor referitoare la stabilitatea economică, premierul interimar a reiterat acest lucru.

În cadrul unei conferințe de presă de marți, liderul PNL a precizat că ”0 guvernare liberală va aduce bunăstarea pentru toţi românii”, care s-ar vedea deja.

Florin Cîțu: ”Dacă nu am fi avut creştere economică, ar fi fost un deficit bugetar mai mare”

Florin Cîțu a reamintit, din nou, că , fapt demonstrat de compensarea facturilor la energie pentru anotimpul de iarnă.

”Anul acesta nu am fi stabilizat economia şi nu am fi avut venituri la buget peste aşteptări, tot ceea ce facem în această iarnă, cu compensarea facturilor şi amânarea lor, plafonarea preţurilor, toate acestea înseamnă costuri pe care le susţin de la buget.

Dacă nu am fi avut bani în plus la buget, dacă nu am fi avut creştere economică, toate acestea s-ar fi văzut într-un deficit bugetar mai mare.

Nu se văd acolo, înseamnă că avem mai mulţi bani de împărţit şi aceştia îi vor ajuta pe români acolo unde au nevoie. Acolo se ved această creştere economică peste aşteptări”, a declarat prim-ministrul interimar.

Întrebat apoi de jurnaliști cum vede el o astfel de bunăstare, Florin Cîţu a răspuns: ”Se vede la toţi românii, este important pentru români să se vadă”.

Florin Cîțu: ”Bunăstarea se simte deja, se vede în investiție”

Noile afirmații ale premierului vin după cele de vineri, când tot într-o conferință de presă a vorbit despre Tot atunci, el a spus că bunăstarea românilor se reflectă prin investițiile din ultima perioadă.

”Acest an a fost cel în care am spus că stabilizăm economia. Creștem salariul minim cu 11% din 2022. Venim cu măsuri pentru amânarea facturilor la energie.

Vom discuta despre salarii, pensii și alocații la construcția bugetului pentru anul viitor. (…) Toate țările am trecut prin criză anul trecut, dar România e țara care își revine cel mai mult. (…)

Bunăstarea se simte deja, se vede în investiție, ne permitem să creștem salariul minim fără să creăm dezechilibre majore. Dacă nu am fi avut resurse suplimentare, alocările suplimentare din sănătate ar fi dus la creștere deficitelor”, a spus premierul,