Florin Cîțu: ”Creșterea cu 40% a pensiilor ar fi fost o bombă pentru stabilitatea economică”

Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, a afirmat, la B1 TV, că o creștere de 40% a pensiilor ”ar fi fost o bombă pentru stabilitatea economică”, chiar și fără epidemia de coronavirus. Cîțu a adăugat că și creșterea de 10% va fi un efort considerabil în condițiile în care economiile europene sunt afectate de pandemie, informează News.ro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Când sunt oameni care poate nu îşi găsesc locuri de muncă, şomajul explodează în Europa, economiile sunt la pământ şi totuşi facem acest efort”, a afirmat Florin Cîţu.

Potrivit ministrului de Finanțe, o creștere cu 40% a veniturilor pensionarilor ar fi fost imposibil de susținut financiar chiar și dacă România ar fi avut o creștere economică, iar acest lucru îl știu și cei care au promovat creșterea cu 40%.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Creşterea pensiilor, aşa cum a fost ea trecută prin Parlament, nu avea nici o sursă de finanţare. Guvernul socialist, aşa cum am prezentat părţi din document anul trecut, în noiembrie, a prezentat o notă în care spunea foarte clar că nu poate să crească pensiile fără să influenţeze, să destabilizeze bugetul şi propunea – e un document pe care îl voi prezenta – reeşalonarea creşterii. Deci toată lumea ştia acest lucru. Nu are nicio legătură cu creşterea economică. Chiar şi dacă am fi avut creştere economică de 4%, tot ar fi fost o bombă pentru stabilitatea economică”, a spus Cîțu.

Florin Cîțu nu exclude revenirea la șomaj tehnic

Ministrul de Finanțe a argumentat că majorarea pensiilor nu poate fi luată în calcul separat de celelalte cheltuieli ale statului, Cîțu invocând posibilitatea unor noi plăți pentru șomaj tehnic în cazul în care se va reveni la impunerea unor restricții severe generate de evoluția epidemiei de COVID-19.

ADVERTISEMENT

”Noi nu facem lucruri populiste, noi am spus că facem o schimbare de paradigmă. Nu putem să discutăm despre pensii fără să discutăm despre investiţii sau despre alte cheltuieli, care sunt în buget. Astăzi, în România, avem problema cu această criză care continuă. Poate mâine oamenii iar trebuie să intre în şomaj tehnic. Am plătit anul acesta 4 miliarde de lei doar pentru şomaj tehnic. Nu putem să separăm, să spunem că avem aici o categorie spre care trebuie să ne uităm toţi pentru că există această lege, dar să scoatem din discuţie faptul că trecem prin cea mai mare criză economică din ultima sută de ani”, a spus ministrul.

În plus, Guvernul trebuie să aloce fonduri pentru investiții pentru a obține o creștere economică viitoare. ”Creştem investiţiile, pentru că este pariul nostru, că dacă vom creşte aceste investiţii vom putea să plătim şi pensii, şi ajutoare sociale şi alte investiţii în viitor, pentru că economia o să crească. În acelaşi timp, continuăm reforma în administraţia publică”, a afirmat Florin Cîţu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În schimb, o creștere cu 40% a pensiilor va face imposibilă finanțarea investițiilor, precum și a cheltuielilor curente ale statelor prin creșterea dobânzilor cu care autoritățile de la București se vor împrumuta pe piețele internaționale.

”Bineînţeles că poate fi o decizie politică de a creşte pensiile cu 40%, dar eu voi spune că în acel moment România o să fie închisă pe pieţele internaţionale, nu o să mai putem finanţa nimic (…), bugetul va exploda. Acest 10% este ceea ce eu spun că putem face în contextul în care creştem investiţiile”, a mai declarat Cîţu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

El a explicat că doar creșterea de 10% va reprezenta 1% din cheltuielile statului român în anul 2021.