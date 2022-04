Florin Cîțu, decizie privind Congresul PNL de duminică: ”Trebuie să votăm toți, altfel rămânem fără președinte”

Duminică, 10 aprilie, va avea loc Congresul PNL, eveniment în urma căruia liberalii își vor alege un nou președinte.

Florin Cîţu, despre Congresul PNL de duminică, cu Nicolae Ciucă singur candidat: ”Trebuie să participăm toți”

Florin Cîțu pare că a trecut peste supărarea înlăturării sale din fruntea liberalilor. Fostul premier a declarat vineri că va participa la Congresul PNL de duminică.

În plus, acesta a adăugat că moţiunea cu care la conducerea partidului trebuie votată de toți participanții la congres, pentru că altfel liberalii rămân fără președinte. Primul-ministru este candidat unic.

”Cred că trebuie să participăm toţi, că, dacă nu, nu o să fie ales. Adică e o singură moţiune şi suntem obligaţi să participăm, nu avem decât să votăm. Dacă nu votăm, nu avem preşedinte. E o singură moţiune şi trebuie să o votăm toţi, această moţiune”, a spus Florin Cîțu.

Președintele Senatului a comentat și faptul că este un congres cu un singur candidat. Cîţu a spus că aceasta a fost decizia colegilor.

”Eu am candidat, am câştigat. Acum, dacă mai voia şi altcineva să candideze, putea să candideze, era o oportunitate. Nu au dorit”, a afirmat acesta.

Fostul premier a precizat că nu va candida pentru vreo funcţie în conducerea partidului, pentru că este deja membru de drept în Biroul Executiv.

”Sunt membru de drept în BEx al PNL, orice funcţie are un singur vot acolo, pot să îmi exprim opiniile în interior”, a susţinut fostul lider al liberalilor.

Congresul PNL de duminică, unul cu Nicolae Ciucă unic candidat

Congresul extraordinar al Partidului Naţional Liberal (PNL) are loc duminică la Palatul Parlamentului. este singurul candidat la această funcţie.

Ciucă şi-a depus candidatura la şefia PNL miercuri, 6 aprilie, în ultima zi în care era posibil acest lucru.

”Am decis să îmi depun moţiunea de candidatură pentru funcţia de preşedinte al PNL. Am decis să îmi asum această responsabilitate după o discuţie pe care am avut-o cu colegii şi în urma analizei pe care am făcut-o asupra întregii situaţii politice.

PNL este cel mai mare partid de dreapta, are cei buni primari din ţară şi poate ajunge primul partid din România”, a declarat premierul, după depunerea candidaturii la şefia PNL.