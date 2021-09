Florin Cîțu, despre faptul că ar fi luat 4 la treapta a doua din liceu: ”Nu știu ce e știrea asta”

Florin Cîțu a vorbit în această săptămână despre trecutul său educațional, intrat sub lupa presei după ce liberalul a apărut în lumina reflectoarelor ca ministru de Finanțe.

În 2020, în media au apărut informații despre prestația actualului premier în perioada de liceu. S-a scris că acesta ar fi fost un elev mediocru care a luat nota 4 la treapta a doua.

Prezent joi într-o emisiune la TVR 1, șeful Executivului a spus că aceste informații sunt false. De asemenea, premierul a infirmat informația conform căreia a ratat admiterea la ASE (Academia de Studii Economice)

Florin Cîțu pune capăt speculațiilor privind o notă de 4 luată în treapta a doua din liceu. Ce spune de admiterea la ASE

În 2020, despre , la acea vreme ministru de Finanțe, s-a scris că a fost un elev mediocru. spunea că a fost chiar un licean ”de nota 4”.

Publicația nota că, în 1988, actual premier a luat 4 la examenul de treaptă a doua la Liceul Energetic din Râmnicu Vâlcea, iar după absolvire a ratat doi ani la rând admiterea la ASE, după care a intrat la o universitate privată.

La mai bine de un an de la apariția acestor informații, Florin Cîţu a avut o reacție publică pe acest subiect și a declarat că toate cele prezentate despre trecutul său educațional reprezintă ştiri false.

”Nu am luat 4, să ştiţi, la treapta a doua. Nu ştiu ce e ştirea asta, dar nu am luat 4 la treapta a doua. Nu, eram cu matematica, fizica, engleza… aici eram mai sus. Restul – eram la mijloc. Am fost şi la olimpiadă şi la engleză şi la fizică, parcă.

Nu am dat niciodată la ASE. Şi asta e o ştire foarte bizară. Nu am dat niciodată la ASE în România”, a spus Cîţu, la TVR 1, conform .

Florin Cîțu, despre anii de liceu: ”Eram un elev rocker”

Premierul a povestit și despre momentele plăcute din . Acesta a rememorat un episod din acea perioadă, când şi-a tăiat blugii cumpăraţi din târg de la Timişoara, deoarece dorea să semene cu membrii trupelor de rock.

”Da, bineînţeles, eram rocker. Ţin minte că îmi cumpăraseră nişte blugi de la Timişoara. Am fost cu mama – Dumnezeu să o ierte – am fost la Timişoara, cu trenul şi mi-am luat blugi. Pentru că aşa era pe vremea lui Ceauşescu, te duceai şi îţi luai blugi de la Timişoara, din târg, de la sârbi. Şi am venit cu ei acasă şi primul lucru – i-am tăiat cu lama, că aşa văzusem eu pe MTV.

Nu ştiu care dintre formaţii, cred că Metallica – aveau blugii tăiaţi. Şi am luat blugii şi i-am tăiat şi eu, ca ei. Bineînţeles că am avut un scandal monstru acasă. Pe stradă te oprea poliţia dacă aveai blugii tăiaţi şi aşa mai departe. Deci, erau probleme”, a mai spus premierul.