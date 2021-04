Florin Cîțu e născut de 1 aprilie. Cadou inedit primit de la miniștrii USR PLUS

Florin Cîțu a împlinit azi, 1 aprilie, vârsta de 49 de ani, iar miniștrii de la USR PLUS au ținut să-i ofere un cadou simbolic pentru a ”a putea semna cât mai multe reforme”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cadoul și explicațiile aferente au fost oferite de Dan Barna. ”La mulți ani, domnule premier și energie pentru a semna cât mai multe reforme asumate împreună”, a scris vicepremierul pe Facebook.

Prim-ministrul României a primit de ziua lui, de la miniștrii USR PLUS, stilouri pentru reforme.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Premierul e născut de 1 aprilie. Florin Cîțu a primit cadou 3 stilouri. Ce culori aveau

Miniștrii USR PLUS au strâns bani împreună și i-au cumpărat premierului Florin Cîțu trei stilouri în culorile coaliției (verde – UDMR, galben – PNL și albastru – USR PLUS).

ADVERTISEMENT

„Știți sentimentul acela când e ziua unui coleg și te gândești ce să-i faci cadou? Astăzi e ziua colegului nostru Florin Cîţu, premierul României.

Împreună cu colegii Cătălin Drulă, Cristian Ghinea, Vlad Voiculescu, Claudiu Nasui, Stelian Ion, Ciprian Teleman și Sergiu Hossu am pus mână de la mână și am cumpărat trei stilouri cu care am compus culorile coaliției, am semnat o felicitare cu urări și gânduri adecvate momentului și i le-am înmânat sărbătoritului. La mulți ani, domnule premier și energie pentru a semna cât mai multe reforme asumate împreună”, a scris vicepremierul Dan Barna, pe Facebook

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pe cutie, partenerii de coaliție au scris „Pentru premier, with support (cu susținere, n.red)”.

De ziua lui, Florin Cițu le-a urat oamenilor să se vaccineze

”Vă mulțumesc tuturor pentru mesajele și gândurile bune pe care mi le-ați transmis de ziua mea!Singurul cadou pe care mi-l doresc este revenirea la normalitate. Iar asta se poate întâmpla doar dacă ne vaccinăm toți cât mai repede. Vă promit că o să trecem cu bine peste această perioadă”, a scris Cițu pe Facebook.

ADVERTISEMENT