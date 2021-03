Florin Cițu explică restricțiile. Când putem reveni la o viață normală

Florin Cîțu a explicat restricțiile aplicate de Guvern la finalul săptămânii trecute. Într-o conferință de presă susținută miercuri, 31 martie, premierul României a transmis populației care este soluția pentru a reveni la o viață normală.

Premierul nu are nimic împotriva protestelor, dar susține că fiecare persoană ”trebuie să respecte legea.”

”Am vrut să găsim soluții pentru că fiecare localitate are particularitățile ei”, a spus Florin Cîțu, în cadrul conferinței de presă.

Florin Cițu a explicat de ce au fost luate restricțiile

”Din februarie a început să crească numărul de cazuri de infectare, dar și al persoanelor prezente la ATI. De asemenea, au fost înregistrate mai multe apeluri la salvare.(…)

M-am consultat cu prefecții și cu consiliile județene pentru a găsi soluții. Nu am am vrut să închidem economia. (…)Am vrut neapărat să nu fie o decizie unitară, pentru fiecare localitate are particularitatea ei.

Am căutat o soluție pentru a sărbători paștele”, a precizat premierul Florin Cițu.

Care este diferența față de valul 2 al pandemiei?

”Am avut o întâlnire și cu experții. Am aflat lucruri care sunt diferite față de anul trecut. Persoanele care ajung la ATI ajung într-o situație mult mai gravă. Multe persoane nu sună medicul de familie, nu-și iau medicamentele și ajung într-o stare mai gravă la ATI. România are astăzi zilnic peste 6.000 de cazuri, în decembrie aveam 4.000 de cazuri”, a spus prim-ministrul României.

Florin Cițu: ”Avem printre cele mai relaxate măsuri din Uniunea Europeană”. Când putem reveni la o viață normală

Premierul a transmis că singura soluție pentru a opri pandemie este vaccinarea și că trebuie accelarat acest proces. De asemenea, premierul a explicat nu vrea să închidă economia și măsurile luate vor da rezultate.

”Economia funcționează. Măsurile dau rezultate. Trebuie să avem răbdare în martie și aprilie. Vom avea și locuri de muncă și resurse pentru a plăti nevoile de anul acesta”, a precizat Cițu.

