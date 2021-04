Florin Cîțu, explicații despre demiterea lui Vlad Voiculescu: “Au fost discuții cu Dan Barna”

Florin Cîțu a oferit luni, la Digi24, explicații despre demiterea lui Vlad Voiculescu din funcția de Ministru al Sănătății, explicând când a fost luată această decizie și ce l-a determinat pe acesta să recurgă la această soluție.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cîțu a oferit un atac dur la adresa fostului ministru al Sănătății, spunând că ceea ce declară acum îi ajută pe cei de la PSD și cei care neagă eficacitatea campaniei de vaccinare.

Voiculescu a fost demis săptămâna trecută, interimatul la Ministerul Sănățății fiind asigurat în acest moment de către premierul României.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Florin Cîțu explică demiterea lui Vlad Voiculescu

“Au fost discuții cu Dan Barna și am spus că există o problemă pentru întreaga guvernare în ceea ce privește performanța lui Vlad Voiculescu. I-am reproșat alături de Ludovic Orban în ședința de coaliție că această performanță afectează întregul guvern.

Ordinul de Ministru aprobat de doamna Andreea Moldovan a reprezentat premisa, nu momentul care a umplut paharul, au fost mai multe situații care au dus la această decizie.

ADVERTISEMENT

Deja era o decizie a biroului politic al USR-PLUS că îl susțin în orice moment pe Vlad Voiculescu. Am încheiat spunând că am înțeles, dar că pentru mine ca premier există responsabilități, eu sunt cel responsabil de cum merge această guvernare.

Voi face uz de fiecare atribut constituțional să mă asigur că această guvernare funcționează, iar miercuri am luat o decizie. Am spus în ședința coaliției, iar miercuri am pus-o în aplicare, poate ar fi trebuit să comunic mai bine.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Nu am nimic să îmi reproșez, am exercitat un drept constituțional, dar dacă este ceva de îmbunătățit, eu sunt deschis.

Eu vă spun că sunt ‘ok’ cu a avea discuții cu cei din coaliție, protocoale, atât timp cât eu îmi păstrez atributul constituțional, nu poți negocia Constituția.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dacă cu toții suntem de acord că este decizia premierului, este foarte bine, dar nu putem să negociem Constituția”, a declarat Florin Cîțu despre scandalul politic cauzat de demiterea lui Vlad Voiculescu.

Cîțu, ferm: “Vrem să mergem la mare sau în străinătate? Trebuie să ne vaccinăm!”

“România este pe locul patru în Uniunea Europeană la numărul de persoane vaccinate cu două doze, vom merge mai departe cu această strategie. Nu prin atacuri făcute de colegi din guvern îi facem pe oameni să se vaccineze, dimpotrivă.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă nu ne convine că această campanie nu este în directa noastră coordonare, cu toții ar trebui să susținem această campanie, cu toții avem nevoie de o campanie de vaccinare de succes.

Avem o capacitate de 115.000 de vaccinuri pe zi, săptămâna aceasta vom ajunge la o capacitate de 120.000 de persoane pe zi și vom crește.

ADVERTISEMENT

Pe mine mă interesează să avem dozele de vaccin în România, le avem acum, vin săptămânal, sunt din toate vaccinurile, românii își pot alege. Depinde doar de noi, guvernul va face tot ceea ce poate, iar guvernul nu este cel mai bun administrator al resurselor în economie.

Ceea ce am făcut eu să avem dozele necesare pentru vaccinare, dacă se dorește un centru mobil, vom avea un centru mobil, dacă se dorește un centru drive-through, vom avea, dacă se dorește un centru mobil la o companie, îl vom face.

Dacă vrem să mergem la mare sau în străinătate, trebuie să ne vaccinăm! Dacă vrem să avem restaurantele, teatrele, cinematografele deschise, trebuie să ne vaccinăm! Vrem să revenim la normalitate și să nu mai purtăm mască? Trebuie să ne vaccinăm, depinde doar de noi!”, a adăugat premierul.