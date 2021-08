Premierul Florin Cîțu își aduce aminte cu drag de momentele petrecute în Statele Unite ale Americii. La doar câteva zile după scandalul provocat de știrea arestării sale, șeful Guvernului a distribuit mai multe imagini din timpul petrecut pe meleaguri americane.

E vorba de o vizită mai recentă a primului ministru. Fotografiile sunt realizate în anul 2016 și sunt însoțite de melodii rock.

Florin Cîțu, fotografii din America pe muzică rock, după scandalul legat de arestarea sa. „Can’t Stop Me Now”

Postarea lui Cîțu vine în contextul scandalului legat de . În urmă cu 20 de ani, premierul a fost prins băut la volat și a petrecut două zile în custodia poliției.

Mesajul transmis de premier este unul destul de clar: „Can’t Stop Me Now” (n.r.- Nu mă mai poți opri acum), melodie a formației The Score.

În total, seful Executivului a publicat la story-ul de pe Facebook patru imagini. Toate acestea sunt însoțite de melodii: „Back in Black”, de la AC/DC, „Head Like a Hole”, a formației Nine Inch Nails și „The Sound of Silence”, varianta celor de la Disturbed.

Cu privire a episodul petrecut acum 20 de ani, Cîțu spunea că a fost o greșeală. El a mai precizat și că a fost plătită scump.

În plus, s-a declarat surprins că aceste lucruri au ieșit la iveală în contextul alegerilor interne din PNL.

Reacții ale internauților cu privire la arestarea premierului

Vestea că a fost arestat în Statele Unite ale Americii a cauzat un val de ironii și critici pe rețelele de socializare. Pentru că imaginile distribuite în această dimineață au fost publicate la Story, iar oamenii nu pot lăsa comentarii, aceștia au făcut-o la o altă postare a premierului.

Cîțu a distribuit un tabel care față de program după șase luni. El a subliniat că informațiile indică transparență și profesionalism.

Uni dintre internauții nu au fost de aceeași părere: „românii trebuie să știe și cu ce bani ai stat în America, unde conduceai beat,” a scris un bărbat.

„Transparență era dacă știam de faza celebră de acum 20 de ani la timp”, „Profesionalism? Daaa, am văzut, a văzut și America, you are The Best!,” au mai scris oamenii care au văzut postarea