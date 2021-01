Florin Cîțu intervine în conflictul dintre Vlad Voiculescu și Valeriu Gheorghiță. Medicul ar fi amenințat cu demisia

Premierul Florin Cîțu a vorbit despre cearta din interiorul Guvernului între ministrul Vlad Voiculescu și medicul Valeriu Gheorghiță.

Cîțu a anunțat că ministrul Sănătății nu are atribuții în ceea ce privește activitatea Comitetului național de coordonare a activităților privind vaccinarea.

Cu toate că au existat discuții în contradictoriu între Gheorghiță și Voiculescu, Cîțu a dat asigurări că nu există tensiuni între cei doi.

Vlad Voiculescu ar fi dorit să-i ia lui Gheorghiță atribuțiile de comunicare referitoare la campania de vaccinare, conform Digi 24.

„Nu am auzit așa ceva. Știți foarte bine că acest comitet este în subordinea premierului. La mine nu a ajuns așa ceva. Am văzut discuții importante de unde au ieșit multe comunicate și soluții. Că oamenii discută și au opinii diferite este normal când încerci să faci un lucru bun. Am încurajat dezbaterea. Dar nu are nicio atribuție domnul ministru al Sănătății dacă domnul Gheorghiță pleacă sau nu. Lucrurile sunt separate clar”, a declarat Florin Cîțu la Europa FM.

Gheorghiță a negat că ar fi amenințat cu demisia dacă ar fi rămas fără atribuții în campania de vaccinare, așa cum a scris presa: „În general sunt o persoană care nu am tensiuni cu nimeni şi nici nu fac ameninţări, deci nu este cazul. Sunt discuţii punctuale pe care le-am avut cu domnul ministru legate de îmbunătăţirea activităţii strict din punct de vedere tehnic pentru campania de vaccinare.(…) Între mine şi domnul Vlad Voiculescu, domnul ministru, nu există tensiuni”.

România vaccinează într-un ritm lent, însă în media europeană a vaccinării. Principala problemă e capacitatea de producție și distribuție a vaccinului Pfizer.

Florin Cîțu și președintele Klaus Iohannis au anunțat că vor să vaccineze 70% din populația României, peste 10 milioane de oameni, până la jumătatea acestui an.

Procesul de vaccinare este greoi chiar și în țările mult mai avansate, existând persoane în Germania care s-au programat pentru vaccinare și vor primi vaccinul în 2022.

