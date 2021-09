Florin Cîțu, mesaj pentru USR: “Nu îi roagă nimeni să vină la guvernare”

, de când aceștia s-au retras de la guvernare și au semnat o moțiune de cenzură la adresa Guvernului alături de parlamentarii AUR.

după ce va câștiga congresul PNL, fiind convins că ar fi numit prim-ministru de către președinte dacă aceasta ar fi decizia în urma negocierilor.

ADVERTISEMENT

Cîțu, mesaj pentru USR PLUS: “Nu îi roagă nimeni să vină înapoi”

“Să clarificăm ceva foarte simplu în această seară. De luni, o să fiu preşedintele PNL şi vom discuta altfel. Ceea ce trebuie să înţeleagă cei de la USR, cu mine vor discuta de luni şi nu îi roagă nimeni să vină la guvernare.

Asta vreau să le spun. Am tot văzut în această perioadă cum PNL a fost terfelit şi imaginea PNL a fost terfelită cu ajutorul chiar al contracandidatului meu care a încercat să se folosească de USR în lupta cu mine, cu moţiune de cenzură, cu această imagine. De luni, lucrurile se schimbă”, a declarat Florin Cîţu, miercuri, la B1 TV, conform News.ro

ADVERTISEMENT

Premierul a subliniat faptul că această coaliție reprezintă singura soluție pe care o are România până în 2024, dar că partidul din care face parte nu se va ruga de USR PLUS să revină la guvernare.

“Vreau să meargă mai departe această coaliţie. Pentru mine – şi vă spun foarte sincer – este cea mai bună soluţie în acest moment până în 2024 această coaliţie. Dar nu ne rugăm de nimeni. PNL nu se roagă de nimeni.

Sunt garantul reformelor din Programul de guvernare şi voi face aceste reforme, voi merge mai departe, şi PNRR, şi PNI, şi toate reformele din Programul de guvernare cu sau fără partenerii noştri. De preferat aş vrea cu ei, dacă se poate, dar dacă nu, românii nu vor suferi, românii vor avea parte de reformele pe care le-am promis”, a adăugat Cîțu.

ADVERTISEMENT

Orban, despre refacerea coaliției: “Am capacitatea să fac asta”

Contracandidatul lui Florin Cîțu la funcția de președinte al Partidului Național Liberal a asigurat miercuri că are capacitatea de a reface coaliția de guvernare dacă va câștiga congresul, dar și a subliniat faptul că este încrezător că președintele Klaus Iohannis l-ar numi din nou premier, dacă acesta ar fi rezultatul negocierilor.

Ludovic Orban: “Eu am capacitatea de a reface coaliția, acest lucru se vede din modul respectuos în care m-am purtat cu partenerii din coaliție, eu sunt un om care respectă înțelegerile, din punctul meu de vedere coaliția nu s-a destrămat încă, a apărut un moment de criză din cauza unor decizii ale premierului.

Sunt consider că putem genera un Guvern performant, noi am negociat șapte zile programul de guvernare, am reușit să punem cap la cap…sunt anumite elemente care au apărut și am putea să mai corectăm anumite elemente.”

ADVERTISEMENT

Cosmin Prelipceanu: “Credeți că președintele v-ar mai pune prim-ministru?”

Ludovic Orban: “De ce nu? Sunt convins, nu am nicio îndoială. În momentul în care există o majoritate parlamentară care în urma negocierilor ajunge la o înțelegere, de ce președintele nu ar numi un premier cu care a fost de acord și cu care era de acord și după alegerile din 6 decembrie? Vă aduc aminte că au fost două propuneri, Ludovic Orban și Florin Cîțu.”