Florin Cîțu nu ar putea candida la șefia PNL. Ce spune statutul

Congresul PNL, care va avea loc pe 25 septembrie 2021, reprezintă un motiv de dezbatere în contradictoriu în coaliția de guvernare, mai mulți .

Florin Cîțu nu ar putea să candideze la șefia PNL. Ce este scris în statut

Conform statului PNL, un membru trebuie să aibă o vechime de cel puțin cinci ani în interiorul partidului înainte de a-și depune candidatura pentru funcția de președinte. Acest criteriu se pare că nu ar fi îndeplinit de către Florin Cîțu.

Ludovic Orban a fost întrebat miercuri, în cadrul unei emisiuni de la Realitatea TV, despre această aparentă incompatibilitate în care se află Florin Cîțu în raport cu candidatura la funcția de președinte al PNL.

“Nu m-am gândit niciodată la acest aspect. Probabil va obține derogarea”, a declarat Ludovic Orban conform flux24.

“13. Candidatura pentru funcții în interiorul partidului

13 A. Candidatura pentru funcția de Președinte

Art. 118

1. Candidatura la funcția de Președinte al partidului se depune ca urmare a prezentării unui proiect de moțiune.

2. Orice membru al partidului poate candida la această funcție dacă:

a) are o vechime în partid de cel puțin 5 ani;

b) depune, împreună cu grupul de promovare, la termenul prevăzut de prezentul Statut, un proiect de moțiune;

c) constituie un grup de promovare format din 35 de persoane;

d) are susținerea necesară pentru proiectul de moțiune, conform prezentului Statut;

e) proiectul de moțiune este acceptat pentru dezbatere în CON, conform prevederilor prezentului Statut.

13 B. Candidatura pentru alte funcții decât funcția de Președinte

Art. 119

Toate precizările în privința modului de depunere, acceptare și gestionare a candidaturilor se vor regăsi în

regulamentul privind cariera politică.

Art. 120

1. În cadrul organismelor de conducere ale partidului, votul se exprimă deschis sau secret, în conformitate cu

prevederile Statutului și ale Legii partidelor politice.

2. Votul deschis poate fi vot nominal sau prin ridicare de mână.

Art. 121

În cazul alegerii membrilor tuturor organismelor de conducere, a delegaților la forurile superioare sau când se iau

decizii sau hotărâri cu privire la persoane, votul este obligatoriu secret.

Art. 122

Deciziile și hotărârile în cadrul organismelor de conducere se adoptă în prezența a cel puțin jumătate din membrii

organismului respectiv, cu majoritatea simplă a numărului voturilor celor prezenți la ședință, cu excepția cazurilor în

care Statutul prevede altfel”, se arată în statutul PNL.