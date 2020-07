Florin Cîțu nu concepe ca pensiile să fie majorate cu 40%. Ministrul prevede dezastru pentru România

Florin Cîțu nu vrea să audă despre o majorare a pensiilor cu 40%, considerând acest scenariu un „dezastru” pentru România.

Ministrul Finanțelor a anunțat că România nu își permite, în vreme de criză, să crească substanțial pensiile, fără să riște un colaps financiar.

Cîțu a plusat și a explicat că o creștere cu 40% a pensiilor chiar și într-o perioadă de creștere economică ar fi reprezentat un risc major pentru stabilitatea economică.

Florin Cîțu refuză să majoreze pensiile cu 40% în plină criză economică

„10% înseamnă anul viitor un punct procentual creşterea cheltuielilor bugetare, înseamnă foarte mult. 40% înseamnă România izolată în faţa investitorilor străini şi înseamnă imediat o destabilizare a finanţelor publice. Este un cost mult prea mare pe care nu putem să îl ducem. 40% era un risc major pentru stabilitatea economică într-o perioadă de creştere cu 4%. Într-o perioadă de criză este dezastru pentru România”, a explicat Florin Cîţu, la Realitatea Plus.

În urmă cu câteva zile, Cîțu înainta varianta ca pensiile să fie majorate cu 10%, singura variantă pe care Guvernul Orban și-o va permite. „Veți vedea măsuri care vor face acel lucru. Noi am schimbat paradigma de Guvernare. Dacă vrem să avem bani să plătim pensii, trebuie să investim. La rectificare, Transporturile vor avea o sumă record.

Ne-a costat 3.1 miliarde de lei criza de coronavirus. Propunerea mea este să creștem pensiile cu 10%, ca să avem bani și de alocații și de investiții, altfel nu vom avea bani nici de investiții nici de alocații”, explica ministrul, potrivit Adevărul.

De asemenea, Ministrul Muncii Violeta Alexandru a dezvăluit că militează pentru creșterea pensiilor și a alocațiilor, însă nu poate înainta un procent.

„Resursele la buget înseamnă relansarea economiei. Următorul pas ar fi prezentarea și evaluarea surselor de la buget. Pensiile vor crește. PNL tratează cu maximă responsabilitate acest subiect, în baza datelor de la Ministerul Finanțelor. Ne străduim să optimizăm costurile în aparatul public.

Asta se va vedea și la nivel de ministere. Cele mai clare cifre le are Ministerul de Finanțe. Am evitat să pronunț procentul de creștere pentru pensii. Nu vreau să alimentez emoții care nu ar face bine nimănui. Trebuie să avem o analiză bugetară. Dacă PSD dorea creșterea pensiilor, o făcea de la începutul anului. Mărirea pensiilor și alocațiilor sunt corelate prin banii de la buget. Ministerul Finanțelor va propune soluția”, a declarat Alexandru la Realitatea PLUS.

