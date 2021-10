Florin Cîțu nu va face parte din viitorul Guvern Ciucă. Motivul invocat de liderul PNL

Florin Cîțu a anunțat că el este cel care l-a propus pe Nicolae Ciucă în funcția de premier. Liderul liberalilor a transmis că nu va face parte din noul Guvern pentru că nu există ”compatibiliate” cu PSD și USR.

Într-o declarație susținută duminică, 24 octombrie, a precizat că e momentul ca toate partidele să arate responsabilitate pentru a trece țara ”prin iarnă”.

Președintele PNL a vorbit și despre legătura ruptă între el și PSD sau USR, după ce cele două partide l-au dat jos prin

Florin Cîțu a precizat că liderul social-democraților, Marcel Ciolacu, nu vrea să discute cu el. Fostul premier a fost însă prezent la negocierile cu UDMR și va participa și la cele cu USR, dacă va fi cazul.

“Marcel Ciolacu a spus că nu vrea să discute cu mine. La celelate negocieri am fost. Şi la minorităţi am fost prezent, am fost şi la UDMR. Dacă vor fi discuţii cu USR, bineînţeles că voi fi acolo.

Marcel Ciolacu a fost foarte specific, a spus că nu are ce discuta cu Florin Cîţu. Când cineva îţi închide uşa în nas, nu mai ai ce să discuţi, dar e bine că există discuţie cu premierul desemnat, care are un mandat din partea PNL”, a precizat Cîțu.

”Congresul din 2021 a fost despre lupta mea cu PSD. Faptul că PSD m-a dat jos pe mine, împreună cu USR, este clar că aici nu există compatibilitate”, a adăugat președintele PNL.

”La toate negocierile politice am participat. Vom vedea cum vor merge aceste discuţii. Ceea ce vreau să spun eu este foarte important. S-a tot vorbit de responsabilitate în această perioadă. Ăsta e momentul. Acum avem șansa să aratăm că sunem responsabili și cei de la USR și cei de la PSD, să trecem România prin iarnă.

Eu am arătat că sunt responsabil și am făcut acel pas, am venit cu un alt premier. PNL a înțeles momentul. E momentul ca și celelalte partide, care au depus o moțiune pe persoană fizică împotriva mea, să vină acum să spună DA, mergem și susținem un guvern al PNL și UDMR”, a declarat președintele PNL.

Fostul premier a transmis că nu va face parte dintr-un viitor Cabinet condus de Nicolae Ciucă, deoarece are multă treabă la partid.

”Deja astăzi cred că am o lună de când am terminat Congresul. E mult de muncă la partid, deci nu se pune discuția”, a declarat duminică Florin Cîţu.