Florin Cîțu s-a vaccinat cu a treia doză. Anunțul premierului despre noile restricții din România

Prim-ministrul Florin Cîțu a primit duminică, 3 octombrie, doza de rapel (booster) împotriva Covid-19.

s-a vaccinat la Centrul de vaccinare din cadrul Spitalului Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”.

Înainte de a primi a treia doză, Florin Cîțu a vorbit despre restricții și campania de vaccinare. Premierul nu a uitat să taxeze și coalița USR,AUR, PSD.

ADVERTISEMENT

Florin Cîțu s-a vaccinat cu doza trei anti-Covid. „Campania de vaccinare s-a revitalizat”

„Este datoria fiecăruia dintre noi să ne protejăm. Liderii politici trebuie să se separe de cei care au campanii anti-vaccinare.

ADVERTISEMENT

Campania de vaccinare s-a revitalizat. Din ce în ce mai multe persoane se vaccinează. Sunt aici să fac doza trei. Încercăm prin toate măsurile pe care le-am luat să impulsionăm.

Am avut o vară verde. Am cerut să pregătim valul 4. Am avut campanie de vaccinare. Am fost în toată țară. Astăzi introducem și alte măsuri cu certificatul verde. (…)

ADVERTISEMENT

Acestea nu sunt restricții. Ele au fost propuse de specialiști. Ieri am vorbit cu cei care au activități comerciale și aceștia erau fericiți că rămân deschise afacerile”, a precizat Florin Cîțu înainte de a face doza trei de vaccin.

Florin Cîțu, despre USR, AUR și PSD: ”S-a creat o coaliție a iresponsabililor”

În timpul declarațiilor susținute duminică dimineață, premierul a criticat asocierea din USR, AUR și PSD.

ADVERTISEMENT

„S-a creat o coaliție a iresponsabililor unde vacciniștii stau la masă cu anti-vacciniștii.

Această coaliție trebuie să ne spună ce vrea de la România. Orice se întâmplă după ziua de marți este din cauza USR, AUR și PSD.(…)

ADVERTISEMENT

Cei de la USR au fost necinstiți față de români”, a declarat Cîțu.

Un număr de 45.565 doze de Pfizer, Moderna, AstraZeneca şi Johnson&Johnson au fost administrate în ultimele 24 de ore.

Dintre acestea, 19.331 reprezintă prima doză, 2.841 – doza a doua şi 23.393 – doza a treia, a anunțat Comitetul naţional de coordonare a activităţilor privind vaccinarea împotriva COVID-19.

Șeful DSU, Raed Arafat, și ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, s-au vaccinat la rândul lor cu a treia doză de vaccin anti-COVID. Momentul a avut loc marți, 28 septembrie.

„Vaccinarea reprezintă un act de responsabilitate! Vaccinarea este unica soluție de a ne recăpăta viețile normale de dinainte, fără a exista teama de îmbolnăvire! Nu vă jucați cu sănătatea!

Totodată, parte din personalul din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență pentru care au trecut cele peste 180 zile de la schema completă efectuată s-a vaccinat cu a cea de treia doză de vaccin împotriva COVID-19.

Vaccinarea reprezintă un act de responsabilitate!

Vaccinarea este unica soluție de a ne recăpăta viețile normale de dinainte, fără a exista teama de îmbolnăvire”, a transmis DSU, pe pagina de Facebook.

Din 27 decembrie 2020, de la începutul campaniei de vaccinare împotriva COVID-19, au fost administrate 10.345.107 de doze pentru 5.590.192 de persoane, dintre care 5.413.035 au primit schema completă şi 151.522 de persoane au fost vaccinate cu doza a treia.

Doza a treia se administrează începând de marţi, 28 septembrie.

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 26 reacţii adverse, şase de tip local şi 20 de tip general.