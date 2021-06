Florin Condurățeanu a murit. Cunoscutul jurnalist s-a stins în urma unui șoc cardio-respirator

Florin Condurățeanu, unul dintre cei mai îndrăgiți jurnaliști din România, a murit luni. Acesta a suferit un stop cardio-respirator. Tristul anunț a fost făcut de Mihai Gâdea, la Antena 3.

Cunoscutul jurnalist în vârstă de 71 de ani s-a stins din viață chiar de Ziua Jurnalistului Român.

Florin Condurățeanu a murit

a lăsat un gol imens în sufletele multor colegi de breaslă și nu numai.

“Colegul și prietenul nostru, unul dintre cei mai minunați oameni pe care i-am cunoscut vreodată, Florin Condurățeanu, a încetat din viață. De-a lungul timpului, prin natura meseriei mele, am cunoscut şi lucrat cu foarte mulți oameni.

Nu am întâlnit pe nimeni ca Florin Codurățeanu. În urmă cu puțin timp am aflat că scumpul nostru coleg și prieten a intrat în șoc cardio-respirator și cu toții am sperat ca Florin Condurățeanu, așa cum a învins întotdeauna, în profesie, în viață, să învingă și în această seară. Dar bătălia aceasta iată, nu a câștigat-o”, a spus Mihai Gâdea, luni seara, în exclusivitate la Sinteza Zilei.

Cine a fost Florin Condurățeanu

a lucrat de-a lungul timpului la mai multe publicații dar și în televiziune. Printre acestea se numără Flacăra, Curierul Național, Jurnalul Național, OTV, Tele7ABC, Antena 2, Etno, Antena 1, Antena Stars, România TV.

A realizat talk show-uri TV și a scris mii de articole. În ultima perioadă s-a dedicat mai mult emisiunilor din domeniul medical.

A fost unul dintre jurnaliștii care mereu a declarat că meseria de ziarist trebuie practicată cu gândul la om și la neamul românesc. Era recunoscut de toată lumea pentru lucrurile minunate pe care le-a făcut mereu. A ajutat și a salvat o mulțime de oameni.

“În momentul în care cineva era într-un moment complicat al vieții, în momentul în care de exemplu eu am aflat că tatăl meu trebuie să fie operat pe inimă, unul dintre oamenii cu care am vorbit în acel moment a fost Florin Condurățeanu.

Aveam o mare încredere în el, cunoștea foarte bine sistemul medical și sfatul pe care mi l-a dat… am hotărât ca medicul respectiv să îl opereze pe tata. Acesta este nivelul de încredere pe care îl aveam toți în Florin Condurățeanu”, a mai spus Mihai Gâdea.

Cei mai mulți îl recunoșteau imediat după salutul său ” Vă pup pe suflet” și după ochelarii colorați pe care mereu îi asorta vestimentației.