Florin Condurățeanu, ultimele dezvăluiri despre Nelu Ploieșteanu: ”Era ținut în viață doar de aparate”

Florin Condurățeanu a dezvăluit ultimele clipe de viață ale cunoscutului interpret Nelu Ploieșteanu, cel care a decedat vineri, 2 aprilie, după ce fusese diagnosticat și ulterior internat cu Covid-19.

Apropiat de marele artist al scenei muzicii lăutărești din România, jurnalistul oferă detalii dramatice despre momentele premergătoare dispariției acestuia.

Potrivit spuselor lui Condurățeanu, Nelu Ploieșteanu era ținut în viață doar de aparate în ultimele zile și medicii mai sperau doar la un miracol. Din păcate, acesta nu a mai venit.

Interpretul de muzică lăutărească Nelu Ploieșteanu a încetat din viață vineri dimineață. Acesta era infectat cu noul coronavirus și era internat în stare gravă, la terapie intensivă, la Spitalul Floreasca, de la jumătatea lunii martie, unde era intubat.

Despre ultimele zile din viața artistului a vorbit jurnalistul Florin Condurățeanu. Acesta spune că interpretul mai era ținut în viață doar de aparate. Potrivit acestuia, în urma unei vieți în care țigara era o obișnuință, Ploieșteanu avea ”plămânii făcuți praf”.

”Era ținut în viață doar de aparate, medicii se rugau să apară o minune la Floreasca. Se spera că un miracol poate va întinde o mână spre Nelu Ploieșteanu. Un om extraordinar de modest.

În pauze, ieșea pe hol și fuma câte o țigară. Aia i-a nenorocit plămânii. Când s-a prezentat cu COVID, avea plămânii făcuți praf, erau măcinați de fibroză pulmonară.

Plămânul era pietrificat, nu își mai făcea rolul. Doctorii se luptau din iubirea pentru acest artist”, a spus Condurățeanu la Antena Stars.

Problemele medicale cu care se confrunta Nelu Ploieșteanu

În vârstă de 70 de ani, Nelu Ploieșteanu se lupta de mai multă vreme cu probleme de sănătate. În 2018 a suferit o pneumonie puternică, după decesul fiului său.

“Nu am mai mâncat şi am ajuns la spital. Am fost o lună internat, dar acum sunt bine, conduc, nu mai am probleme. Eram epuizat, aveam mușchii atrofiaţi și am primit un tratament cu vitamine”, declara Ploieșteanu, la sfârșitul lui 2018, într-o emisiune TV.

