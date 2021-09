Florin Costea, interviu înainte de FC U Craiova – FCSB: „Sper să câștige Universitatea!” Exclusiv

FANATIK a realizat un interviu-eveniment cu frații Costea, Mihai și Florin, foștii jucători ai Craiovei și FCSB, care au analizat .

Florin Costea joacă fotbal în liga a treia la Dăești și a rememorat cele mai frumoase momente petrecute la Craiova și FCSB, dar și ratarea transferului vieții la Koln.

Interviu FANATIK cu Florin Costea, fostul jucător al Craiovei și FCSB: „Eu zic că poate câștiga oricine”

Florin Costea , deși are ambii genunchi operați și nu are de gând să se lase. După ce va agăța ghetele în cui și-ar dori să devină antrenor și deja este înscris la cursuri: „Sunt foarte bine, joc fotbal de plăcere la mine la Râmnicu Vâlcea, la Dăești, în liga a treia. Nu am probleme de sănătate. Fac niște injecții în genunchi în fiecare an și nu am probleme. Suntem pe primul loc după trei etape și vreau să mai joc un an-doi. Genunchii mei sunt operați amândoi și nu cred că ar mai face față la nivel de Liga 1”.

Deși Craiova nu are deocamdată rezultate, fostul briliant din Bănie speră că va fi lăsat în continuare să își facă treaba și e sigur că echipa poate prinde un loc de playoff la finalul sezonului regulat: „Craiova a jucat un fotbal bun, dar le-au lipsit rezultatele. Sper să își revină la următoarele meciuri și mai ales cu Steaua. E nevoie mare de puncte și aduc liniște la echipă. Le doresc multă baftă în continuare. De ani de zile nu am mai fost la meciuri. Singurul meci de anul ăsta la care am mers a fost Craiova – Dinamo în etapa a doua”.

În opinia lui Costea, principala problemă a lui Adrian Mutu e faptul că au venit foarte mulți jucători noi, iar alții au plecat de la echipă: „Eu cred că poate să îndrepte situația Adrian Mutu. E un antrenor bun, cu personalitate și de perspectivă. Sper să aibă rezultate și să ducă pe Craiova în playoff. Cred că au forța necesară. S-au adus mulți jucători și au plecat la fel de mulți și e greu să formezi o echipă atât de repede și să ai rezultate. Trebuie să îi dea credit în continuare și să aibă răbdare. Dar știți cum e cu răbdarea în România. Nu știu ce se întâmplă acolo și nu sunt în măsură să comentez eu”.

Florin Costea: „Mi-aș dori să văd mai mulți olteni și români în echipă. Cu asta s-a identificat Craiova mereu”

Fostul decar din Bănie speră că să mizeze, pe viitor, pe mai mulți jucători români, dar mai ales olteni, pentru că asta a fost rețeta succesului mereu în fotbalul din Oltenia.

„Știm cu toții cum e la Craiova cu suporterii. Sunt pretențioși și așa a fost mereu la Craiova. Își doresc rezultate. Când ești în față te aplaudă, iar când nu ai rezultate și echipa nu merge sunt la capătul opus. Eu sincer mi-aș dori să văd mai mulți olteni, mai mulți români în echipă, pentru că Universitatea Craiova cu asta s-a identificat tot timpul. Așa era și pe vremea mea”.

Florin Costea: „Fără Edi Iordănescu era greu să se mai bată la tilu”

Florin Costea e de părere că FCSB se înscrie din nou în lupta pentru titlu după venirea lui Edi Iordănescu: „Steaua vine după o victorie mare cu Dinamo. Va reveni acolo sus acum cu Edi Iordănescu. Fără dânsul era greu, dar cu el cred că se va bate la campionat. Am lucrat cu el și îl cunosc foarte bine. Echipa va arăta din ce în ce mai bine”.

Deși FCSB i-a pierdut pe Ionuț Panțîru, Florinel Coman și Florin Tănase, Costea senior e sigur că Edi Iordănescu are multe alte variante la dispoziție: „Nu cred că îi afectează foarte mult jucătorii accidentați. Au un lot foarte valoros părerea mea și oricine va intra va juca bine. Tot timpul au avut cel mai bun lot din România, în afară de ultimii trei-patru ani când a câștigat CFR Cluj.

E un lot competitiv și oricine poate juca, chiar dacă au cinci-șase absenți. Tănase este golgheterul și căpitanul echipei, deci probabil e cea mai importantă pierdere. În afară de trei-patru care sunt bătuți în cuie, probabi și Edi Iordănescu are dileme pe cine să bage în teren. E concurență foarte mare”.

Cele mai frumoase amintiri ale lui Florin Costea de la Craiova și FCSB

Florin Costea nu poate uita niciodată atmosfera extraordinară de pe „Ion Oblemenco” la derby-urile cu Dinamo: „Cea mai frumoasă amintire de la Craiova rămâne pentru mine meciul cu Dinamo, când au fost pe stadion peste 30.000 de spectatori și cred că mai erau 10.000 în afara stadionului! A fost o atmosferă extraordinară și am marcat o dublă”.

La FCSB Florin Costea a jucat doar un an de zile în sezonul 2011-2012, însă rămâne cu amintiri de neuitat și de acolo: „La Steaua cred că e meciul cu Maccabi Haifa de pe Național Arena. Am câștigat cu 4-2. La fel, o atmosferă incredibilă și peste 40.000 de spectatori. Am marcat în ambele”.

În privința meciului de sâmbătă, Costea speră ca FC U Craiova să câștige și a recunoscut că și-ar dori să se întoarcă în Bănie într-o funcție și, de ce nu, să antreze într-o bună zi: „Favorită pe hârtie este Steaua. Dar eu zic că poate câștiga oricine. Eu sper să câștige Universitatea Craiova și să urce în clasament. Cu Adrian Mititelu nu am mai vorbit. Cu Adiță am vorbit. Am fost și la petrecerea de promovare, am vorbit și la meciul cu Dinamo. Țin legătura. Pe viitor cine știe ce se poate întâmpla. Acum am început și cursurile de antrenor. M-aș întoarce cândva la Craiova”.

Ce ar fi însemnat pentru Florin Costea transferul la Koln: „Era altul traseul meu”

Florin Costea nu poate uita cum a ratat transferul la FC Koln, mai ales că Adrian Mititelu a primit o ofertă fabuloasă de șase milioane de euro, însă nu a vrut să îl cedeze: „Oferta pentru mine de la FC Koln a fost foarte reală. Undeva la șase milioane de euro. Dar s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Probabil era mai bine și pentru echipă și pentru mine dacă plecam. Normal că regret. Era vorba de viitorul meu. Poate nu mă mai accidentam și era altul traseul meu în carieră.

Eu m-am gândit de multe ori ce ar fi fost dar nu are rost să mai răscolim trecutul. Poate mă accidentam mai rău. Cine știe? Așa a fost să fie. Asta a fost decizia clubului. Dar nu pot să zic că e un mare regret”.

Florin Costea e deranjat de cum a fost îndepărtat Șumudică de la CFR Cluj: „Nicăieri nu schimbi antrenorul după 7 victorii!”

Florin Costea a fost surprins de modul în care Marius Șumudică a fost îndepărtat de la CFR Cluj, deși în campionat avea victorii pe linie și a calificat echipa în grupele Conference League: „Numai în România se poate schimba un antrenor care are șapte victorii din șapte și care ți-a adus patru milioane de euro prin calificarea în Conference League. Mi-e greu să cred că în orice alt loc din lume se schimbă antrenorul după șapte victorii la rând!

Eu cred că tot CFR Cluj e favorită la titlu și anul ăsta. Depinde cum vor merge și celelalte echipe. Nu știu dacă Dan Petrescu e cea mai bună variantă. Eu îl apreciez și pe domnul Șumudică și a avut rezultate peste tot. Petrescu a câștigat campionate. Nu pot să îmi dau eu cu părerea”.

Florin Costea știe de ce FCSB nu a mai luat titlul de șase ani

„CFR Cluj a demonstrat că e cea mai bună echipă. Sunt pe primul loc și au luat campionatul patru ani la rând. E simplu: CFR-ul a fost mai bună. Chiar și Viitorul și Astra. De-asta FCSB nu au luat titlu de șase ani. CFR Cluj a dominat foarte clar campionatul și au avut rezultate și în Europa. Cred că se vor califica și acum din grupe, chiar dacă au pierdut cu Jablonec.

M-a surprins și pe mine ce s-a întâmplat la CFR Cluj. Nu a fost așa ceva când am fost eu, dar am prins perioada cu insolvența, când nu era rezultate prea bune. În doi ani și jumătate nu au fost probleme cât am fost eu acolo, doar cu banii.

Domnul Iuliu Mureșan și Răzvan Zăvăleanu au reușit însă să salveze clubul și sper să o facă acum și la Dinamo. Sincer chiar mi-aș dori să îi scoată din situația asta pentru că e unul dintre cele mai mari cluburi din România și au cei mai numeroși suporteri. Fotbalul românesc are nevoie de Dinamo”, a spus Florin Costea în exclusivitate pentru FANATIK.