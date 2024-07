Florin Dumitrescu, anunț surprinzător după ce Gina Pistol a devenit prezentatoarea Masterchef: “Așa s-a întâmplat”

Florin Dumitrescu, declarații uluitoare din culisele Masterchef. Cum a ajuns Gina Pistol în rolul de prezentatoare la emisiunea de la Pro TV?

S-a aflat deja că . Cu alte cuvinte, s-a întregit echipa originală, dar de data aceasta la postul de televiziune Pro TV. Filmările au început pe 1 iulie, iar emisiunea va fi difuzată în curând pe micile ecrane. Ce a declarat Florin Dumitrescu despre revenirea frumoasei blondine alături de cei trei jurați?

După ce nu s-au mai înțeles cu producătorii de la Antena 1, Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu și-au găsit un nou „cămin” la Pro TV. Cei trei s-au întors la emisiunea care i-a consacrat, MasterChef România.

Acum, Antena 1 primește o altă lovitură după ce Gina Pistol a anunțat că părăsește trustul de televiziune pentru a deveni noua moderatoare MasterChef. După o pauză bine meritată în care s-a bucurat de rolul ei de mămică, Gina este gata să se întoarcă la treabă alături de cei trei prieteni buni.

Într-un interviu pentru , Florin Dumitrescu a dezvăluit mai multe detalii în legătură cu noul proiect. El a declarat cu emoție că se simte nostalgic să revină pe platorile de filmare din Ilfov, după ce a petrecut mai bine de un deceniu filmând “Chefi la Cuțite” în Buftea.

„După 12 ani, în cap, am reușit să mă întorc într-un alt loc din Ilfov, că înainte se filma în Buftea. M-am întors în platoul Masterchef, unde am văzut concurenții. Am ajuns aici, am văzut platoul, am rămas impresionat”, a declarat juratul pentru

Florin Dumitrescu, despre Gina Pistol: „Destinul a adus-o. Dar da, și noi am cerut-o.”

În altă ordine de idei, Florin a mărturisit că a fost profund impresionat să o reîntâlnească pe Gina Pistol după atâta vreme. Ea și-a făcut , purtând o rochie neagră, clasică și elegantă. Mai mult, Florin a recunsocut că cei trei jurați au cerut-o pe Gina în rolul de prezentatoare, iar totul s-a armonizat perfect.

„Destinul a adus-o. Dar da, și noi am cerut-o. Așa s-a întâmplat, a fost sincronizarea perfectă. Și ce m-a emoționat pe mine foarte tare a fost momentul în care am intrat la concurenți.

Mă uitam în zare, vedeam concurenții plângând, mă uitam în stângă, vedeam echipa de filmare plângând. Mă uitam în dreapta, o vedeam pe Gina plângând. Am zis «bă, ăsta e un moment»!” a mărturisit Florin Dumitrescu, potrivit sursei.

În cadrul aceluiași interviu, Florin Dumitrescu vorbește despre emoțiile sale intense și despre cum acestea sunt parte integrantă a personalității sale, chiar dacă pare o persoană dură și rebelă la exterior.

„N-ai cum să fii dur dacă nu ești emotiv. Ce e în spatele unui ou?! Ai o coajă tare, iar înăuntru este moale. Toată viața asta este vorba despre emoție.” a mai spus juratul.